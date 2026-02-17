ヒューマノイドロボットEXPOに出展 ― UBTECH社「Walker Tienkung」によるフィジカルAI×指先ピッキングデモを実施 ―

株式会社GA Robotics

本展示では、UBTECH Robotics社製の最新ヒューマノイドロボット「Walker Tienkung（ウォーカー・ティエンクン）」を展示し、フィジカルAIを活用した二足歩行ロボットによる指先を使ったピッキング作業のデモンストレーションを実施します。

Walker Tienkung

Walker Tienkungは、高度な二足歩行制御技術と精密なハンドマニピュレーション能力を備えたヒューマノイドロボットです。本デモでは、物体認識・動作計画・力制御を統合したフィジカルAI技術により、人の指先動作に近い繊細なピッキング作業を行い、製造業・物流分野をはじめとする実運用への可能性をご紹介します。

- 製品ページ：https://ga-robotics.co.jp/products/walker-tienkung/

ヒューマノイドロボットEXPO 春 開催概要- 日時：2026年4月15日(水)～17日(金)- 場所：東京ビッグサイト（西展示棟）

当社はブース番号「21-29」に出展いたします。

GA Roboticsは、本展示を通じて、ヒューマノイドロボットが人と協調しながら働く未来像と、産業現場における次世代ロボティクスの実装イメージを来場者の皆様にご提案します。



