一般社団法人AICX協会の会員企業として、「株式会社エム・データ」が新たに参画

一般社団法人AICX協会

一般社団法人AICX協会（東京都、代表理事：小栗 伸／小澤 健祐、以下、AICX協会）は、AIエージェントの社会実装と顧客体験の最適化を推進する活動に共感いただき、株式会社エム・データ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：薄井 司）が新たに当協会に入会されましたことをお知らせします。

■AICX協会の活動について

AICX協会は、「分断を超え、体験を変える」をミッションに掲げ、AIエージェントの社会実装を通じて、人とAIが共に創造する新しい顧客体験を実現することを目指しています。

協会の活動は、大きく３つの領域で構成されています。

01 学ぶ

勉強会「AICX Forum」やワークショップを通じて、AIエージェントに関する最新の知見や実践事例を学ぶ機会を提供。アーカイブ配信を通じて、継続的な学習環境を整備しています。

02 交流する

AIエージェントに関する国内最大級のカンファレンス「AI Agent Day」をはじめ、会員限定のオフライン交流会など、企業・有識者間のネットワーキングの場を提供しています。

03 共創する

会員企業が主体となってワークショップや委員会を企画・運営し、AIエージェントの社会実装に向けた実証やガイドラインづくりを推進しています。

これら３つの取り組みを通じて、AICX協会は産業・組織・立場を超えた共創エコシステムを形成し、日本におけるAIエージェント社会の発展を支えています。

■入会の背景とコメント

株式会社エム・データ

データマーケティング部

ビジネスディベロップメントマネージャー／執行役

田口 博康 様

当社は、テレビ番組とCMの放送内容をテキスト化した「TVメタデータ」を20年以上、生成・蓄積してきました。（TVデータの概要と詳細、ユースケース等は当社サイトをご参照ください）

テレビから生まれる膨大な情報を構造化したTVメタデータは、AIの対話や推論をより高度化させる可能性を秘めています。協会の「交流し、学んで、共創する」を通し、TVメタデータと会員各社様が持つ高度なAI技術やエージェント機能を掛け合わせることで、これまでにない革新的な価値の共創を実現できればと考えます。産業・機能別の特化型エージェントにTVメタデータを連携し、AIの社会実装と新たな顧客体験の提供に、学習・教師データ面から貢献したい考えです。

■ 一般社団法人AICX協会

一般社団法人AICX協会（AI Customer Experience Consortium）は、「分断を超え、体験を変える」をミッションに掲げ、AIエージェントの社会実装を推進するために設立された業界団体です。AIエージェントを活用した顧客接点の在り方を進化させ、より良い顧客体験を実現するために、研究・普及・実践のさまざまな活動を行っています。

- 生成AI技術の実践的な応用を促進する教育・研修プログラムの提供- 顧客データ統合プラットフォームの構築- 普及支援、業界標準の策定を通じた健全な市場形成- 企業間連携の推進やカンファレンス・セミナーの開催

これらの取り組みを通じて、組織や業界の垣根を超えた統合的なアプローチを実現します。さらに、顧客一人ひとりに価値ある、一貫性のある体験を提供できる社会の実現を目指してまいります。

名称 ： 一般社団法人AICX協会

設立 ： 2025年1月

住所 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6階

URL ： https://aicx.jp