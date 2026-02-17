DJ Insight、対面・ハイブリッドの“場の熱量”を可視化する映像解析SaaS「Kagami AI」を提供開始

株式会社DJ Insight株式会社DJ Insight（本社：東京都、代表取締役：齋藤立壽）は、対面・ハイブリッド形式のイベント／研修／レッスンにおける参加者の状態を映像解析で可視化し、運営改善を支援するSaaS「Kagami AI(https://kagami-ai.jp/)（カガミAI）」の提供を開始しました。

これまで多くの現場では、成果評価がアンケートや担当者の所感に依存しやすく、「どの場面で集中が落ちたのか」「どの進行が盛り上がりに寄与したのか」といった改善ポイントの特定が難しいという課題がありました。Kagami AI(https://kagami-ai.jp/)は、会場内の映像データをもとに、盛り上がり・集中度・離脱の兆候・納得度の変化、Q&Aの質などの指標をレポート化。次回の企画・台本・進行に落とし込める示唆を提供し、現場の改善PDCAを加速させます。既に大企業数社での検証を通じて改善に有効なデータの提供を開始しました。

Kagami AIでできること

想定活用シーン

代表コメント

- 盛り上がり／集中度の時系列推移：空気が動いた瞬間、落ちた瞬間を可視化- 離脱兆候の把握：集中低下の兆しを捉え、進行改善のヒントに- Q&Aの質の分析：質問の量・深さ・反応などを定量化し、内容設計に活用- 改善提案レポート：レポート提供に加え、コンサルティングで次回施策まで伴走- 企業イベント／ウェビナー／マーケ施策：企画改善、登壇内容の最適化、満足度向上- 研修／教育：理解・納得の変化把握、カリキュラム改善、講師育成- フィットネス／レッスン：体験価値向上、継続率改善、現場オペレーションの標準化

代表取締役 齋藤立壽

「良いイベントや研修には空気の変化があります。しかし、その変化は記録されず、改善の知見が属人化してきました。Kagami AI(https://kagami-ai.jp/)は体験価値を損なわずに現場の状態を可視化し、次回をもっと良くするための意思決定を支援します」。

サービス概要

会社概要

- サービス名：Kagami AI(https://kagami-ai.jp/)（カガミAI）- 提供開始日：2026年2月1日- 提供形態：対面／ハイブリッド ※オンライン単体は応相談- 料金：個別見積- 提供内容：分析レポート＋コンサルティング- お問い合わせ：ryuju@dj-insight.jp- 会社名：株式会社DJ Insight- 代表者：代表取締役 齋藤立壽- 所在地：東京都練馬区- 事業内容：対面・ハイブリッド現場向け映像解析／データ活用プロダクトの開発・提供- URL：https://dj-insight.jp/