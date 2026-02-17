ストラテジット、AI専門メディア「Ledge.ai」を運営する株式会社レッジと共同で「AIエージェント実装研修」を開始

株式会社ストラテジット

株式会社ストラテジット（本社：東京都港区、代表：加藤 史恵、以下当社）は、AI・データ利活用コンサルティングおよびAI専門メディア「Ledge.ai」を運営する株式会社レッジ（本社：東京都品川区、代表取締役：小瀧 健太、以下 レッジ）と共同で、現場の業務で即戦力となるAI人材を育成する「実務で使える 生成AI研修プログラム」の提供を開始いたしました。

これにより、知識習得の先にある「社内システム×生成AI」の垂直立ち上げを支援します。

■サービス提供の背景：生成AIの主戦場は「対話」から「実行」へ

生成AIの普及に伴い、企業における活用フェーズは「チャットによる回答生成」から、社内データやSaaSと連携して業務を自律実行する「AIエージェント」へと進化しています。

本プログラムは、レッジが持つ高度なAI活用の知見と、ストラテジットが2026年1月に発表した「JOINT AI Flow」における独自のMCPサーバー構築・管理技術を融合。単なるツールの習得に留まらない、社内システムと生成AIを安全かつ柔軟に繋ぎ、実業務を“動かす”ための教育パッケージとして開発されました。

■本研修プログラムの特長

1. MCPサーバー活用による「動けるAI」の実装体験

ストラテジットがリードする最新プロトコル「MCP」の知見をカリキュラムに投影。自社システム（Salesforce, Slack, 基幹システム等）のデータを安全にAIのコンテキストとして取り込み、高度なAIエージェントを構築・運用する手法を学びます。

「JOINT AI Flow」のワークフロー構築画面内で、MCPトリガーを使用し連携を設計2. 座学と実践を統合した「実装型」カリキュラム

最新のAI技術動向から、実際の業務シーンを想定したハンズオン演習までをセットで提供します。理論を学んだ直後に手を動かして実践することで、研修直後から自走できるスキルの定着を促します。

3. 人材開発支援助成金の活用で研修費用の最大75%を補助

本プログラムは、厚生労働省の「人材開発支援助成金」の適用要件に合わせて構築されています。要件を満たすことで、最新のAI環境に対応できる組織基盤をコストを抑えて構築可能です。

活用例： 通常価格25万円の研修が、助成金活用により実質負担6.25万円（1名あたり）で受講可能。

※助成金の申請にあたっては一定の条件・審査があり、必ずしも受給を確約するものではありません。詳細は社会保険労務士等へご確認ください。

■カリキュラムの概要（合計15時間・3日間構成の例）

■本研修プログラムの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54025/table/205_1_9388ad028859c430f89601b9fabb94cf.jpg?v=202602170151 ]

以下のページから、詳細の確認・お申込みが可能です。

https://joint-data.com/service/ai-training

■「JOINT AI Flow」について

「JOINT AI Flow」は、独自のMCPサーバーを構築する仕組みを持ち、ChatGPTやCopilotをはじめとした生成AIと企業の業務システムを柔軟かつ安全につなぐAI活用プラットフォームです。

ノーコード／ローコードでの連携構築を可能にし、企業のAI活用による企業成長を加速します。

https://joint-data.com/joint_ai_flow

■株式会社レッジについて

AI・データ活用コンサルティング、AIメディア「Ledge.ai」の運営、AI人材育成を通じて、企業のAI社会実装を支援しています。

URL：https://ledge.co.jp/

■株式会社ストラテジットについて

「AI」×「システム連携」×「業務コンサルティング」を支援するソリューションカンパニー。iPaaS型AI活用プラットフォーム「JOINT AI Flow」を展開し、MCP対応ワークフローの開発をリードしています。

URL：https://www.strategit.jp/