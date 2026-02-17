ジェスチャーに対応した高感度トラックパッド搭載の「STM Dux guard キーボード一体型ケース USB-C トラックパッドモデル (iPad A16/第10世代iPad用) 日本語配列」を発売

株式会社アーキサイト

デジタルデバイスの保護にスマートな選択を提供するオーストラリアブランド「STM goods」の国内販売総代理店である株式会社アーキサイト(本社：東京都台東区、代表取締役：林 庫次郎、以下アーキサイト)は、GIGAスクール構想や高負荷・高耐久を要する業務現場を見据えた設計の新製品「STM Dux guard キーボード一体型ケース USB-C トラックパッドモデル (iPad A16/第10世代iPad用) 日本語配列」を2026年2月17日（火）に発売します。

国内累計出荷28万台を突破（2026年2月時点。アーキサイト内の出荷データに基づく）した「STM Dux キーボード一体型ケース USB-C (第10世代iPad/A16チップ搭載iPad用) 日本語配列」のトラックパッドモデルとなる本製品は、さまざまなジェスチャーに対応した高感度のトラックパッドを備えており、さらに便利にお使いいただくことが可能です。

STM Dux guard キーボード一体型ケース USB-C トラックパッドモデル (iPad A16/第10世代iPad用) 日本語配列

〇 製品について

「STM Dux guard キーボード一体型ケース USB-C トラックパッドモデル (iPad A16/第10世代iPad用) 日本語配列」は、さまざまなジェスチャー機能に対応した高感度のトラックパッドを備えており、便利に使用可能。

米軍規格MIL-STD-810H落下試験をクリアした耐久性と信頼性で、不慮の落下などからしっかりと保護します。

また、独自の電気的安全性試験も実施しており、安心してお使いいただけます。

JIS規格日本語キーボード（かな印字あり）を搭載。iPad本体との接続はケースと一体化したUSBタイプCコネクタで行うため、面倒なケーブルの取り回しをする必要がなく、ケーブル断線のリスクを低減しました。複雑なBluetoothのペアリングも必要なく、すぐに滑らかなタイピングを実現します。

頑丈な180°の無段階調整スタンドは、シチュエーションに合わせて快適な角度に調整することが可能です。

キーボードケースのUSBタイプCポートからiPad本体に充電が可能なため、ケースを装着したまま簡単に充電していただくことが可能です。3.5mmオーディオポート（4極対応）にはイヤホンやヘッドホンなどのオーディオ機器を接続できます。

保証期間は安心の5年長期保証で、あらゆるシチュエーションが想定されるGIGAスクール構想をはじめとした、様々な教育現場や高負荷・高耐久を要する業務現場において長くお使いいただけます。

第10世代iPadおよび2025年発売のA16チップ搭載iPadに対応しています。

さまざまなジェスチャーに対応キーが外れにくい独自機構KeyKeep（キーキープ）を搭載

〇 製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11615/table/58_1_6a29e7a28804e1737c58aa0f42350470.jpg?v=202602170151 ]

● stm goodsについて

1998年、STM goodsはオーストラリアのシドニーに誕生しました。

創業者のイーサンは当時、ノートPCを安全に持ち運ぶためのファッション性の高いバックパックが市場に存在しないことに気が付きました。

そこで、ファッション業界出身の共同創業者、アディーナと共に、これまでにない製品の開発に乗り出しました。

そうして誕生したのが、「デジタル機器を徹底的に保護しながら、洗練されたファッション性も妥協しない」という、全く新しいコンセプトのバッグでした。

それから25年以上の時が経ち、STM Goodsは、ノートPCバッグ、バックパック、専用ケース、そして革新的なアクセサリーの分野で、業界をリードする存在へと成長しました。

公式Webサイト（英語）：https://www.stmgoods.com/

● アーキサイトについて

アーキサイトは、パソコン・スマホ・タブレット向けの周辺機器をメインに取り扱うITハードウェアに特化した専門商社です。幅広い海外メーカーの製品を取り扱うだけでなく、自社ブランドのARCHISS（アーキス）やMOBO（モボ）など、生活を支える便利なアイテムを市場に供給しています。

