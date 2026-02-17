【サービスリリース】IoT-EX、Microsoft Intune向けにジオフェンス機能を提供、エリア出入りでセキュリティグループを自動切替

IoT-EX株式会社

IoT-EX株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：小畑 至弘）は、Microsoft Intune環境において、地理的境界（ジオフェンス）に応じてデバイスのセキュリティグループを自動的に切り替える新サービス「BizMobile Go! Geofence」の提供を、2026年2月17日より開始いたします。本サービスは、iOS（iPadOS含む）およびAndroidに対応しています。

※Intuneはマイクロソフト社の登録商標です。

１. Microsoft Intuneについて

Microsoft Intuneは、マイクロソフト社が提供するクラウドベースのエンドポイント管理（MDM/MAM）プラットフォームです。Windows PCをはじめ、iOS、Android、macOSなどの多様なデバイスを一元管理し、アプリケーションの配布、セキュリティポリシーの適用、組織データの保護を実現します。Microsoft 365の主要コンポーネントとして、企業のゼロトラスト・セキュリティ戦略の中核を担っています。

２. Microsoft Intuneに「場所」の制御を

現在、多くの企業がエンドポイント管理にMicrosoft Intuneを採用していますが、標準機能での場所ベースの制御はIPアドレスや国単位といった広域な設定に限定されています。建設現場、製造工場、小売店舗など、特定の敷地や建物といったミクロな範囲での動的なポリシー変更は、管理者の手動操作なしでは困難でした。

「BizMobile Go! Geofence」は、既存のIntune環境を維持したままアドオンで導入できるスタンドアロン・ソリューションです。管理者が設定したエリアへの出入りを検知し、Microsoft Entra ID（旧Azure AD）のグループを自動更新することで、場所に連動したセキュリティ制御を完全に自動化します。

セキュリティエリア出入りでアプリ・機能制御を自動切替

３. 「BizMobile Go! Geofence」の特長

１. iOS / Android 対応

本サービスは、iOS（iPadOS含む）およびAndroidを搭載したモバイルデバイスに対応しています。ビジネスで広く利用されている主要なモバイルプラットフォームにおいて、場所に応じたアプリや機能の自動制御を実現します。

２. Intuneグループの自動切替（API連携）

デバイスがジオフェンスを通過すると、Microsoft Graph APIを介して対象デバイスのセキュリティグループ（Entra ID）を自動で追加・削除します。この挙動にIntuneのプロファイル（カメラ制限、Wi-Fi/VPN設定、アプリ配信等）を連動させることで、手動操作なしに「その場所に最適なデバイス設定」を強制適用することが可能です。

３. 特許技術による高精度検知とプライバシー保護

IoT-EXの独自特許技術（国際公開番号：WO2009/096561）を活用し、「端末側でのローカル判定」を行います。

- 高精度：エリア出入りを端末側で迅速に検知し、ポリシー適用のタイムラグを最小限に抑えます。- プライバシー保護：デバイスの位置情報はサーバに保存されないため、デバイスユーザーのプライバシーに配慮した運用が可能です。- 低消費電力：エリア検知アプリ「BizGo! Air」は終了状態でも検知可能なため、端末のバッテリー消耗を低減します。４. 地下・屋内などの非GPS環境への対応

GPS信号が不安定な環境向けに、NFCタグへのタッチやBLE Beaconによるエリア判定もサポート。建設現場の地下や金属に囲まれた工場内でも、物理的なアクションと連動した確実な制御が可能です。

GPS自動制御

半径50m以上のエリア設定

NFCカードタッチ

NFCタグで確実に切替

BLE Beacon自動制御

屋内での細かいエリア検知

４. 導入フロー

既存のIntune運用を止めることなく、以下のステップでスムーズにご導入いただけます。

4ステップのかんたん設定（初期導入時のみ）

運用設計

管理したいエリア・デバイスの策定と、連動させるグループ・ポリシー（カメラ制限、特定アプリ配付等）を決定します。

１. ジオフェンス検知アプリ配信

Intuneから対象デバイスへ「BizGo! Air」アプリを一括配付します。

２. EntraID連携設定

BizMobile Go! Geofenceの管理画面からMicrosoft Entra IDとの連携を行います。Intuneからデバイスとグループデータを取り込みます。

３. エリア・グループ紐付け

BizMobile Go! Geofenceの管理画面の地図上（Google Maps）でジオフェンスを作成し、エリア出入りによって切り替えるIntuneグループを指定します。

４. ジオフェンス検知アプリ初期設定・自動制御

デバイス側でかんたんな初期設定（通知・位置情報取得設定）を行うと、エリア出入りによる自動制御が開始されます。

５. 料金体系

利用規模に応じた柔軟な従量課金プランを提供します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49175/table/30_1_26bdb319c9657b5786f65f4a1fe3f040.jpg?v=202602170151 ]

※ジオフェンス機能に特化したアドオン形式での提供となります。運用設計や設定代行・導入支援サービスは別途有償にて承ります。

６. 主要なユースケース

【建設・製造】建設現場や製造工場内で、カメラ機能を無効化することでスマホ持ち込みを許可、物理的なカメラ使用制御を撤廃し、業務効率化と現場DXを実現します。

【小売店舗】店舗専用端末がエリア外に出ると自動でロック、不正持ち出し・盗難を防止

【医療・福祉】病院内のみ医師や看護師のスマホに患者の情報を表示させたり、訪問看護・訪問介護ではエリア毎に使えるアプリやアクセスできる情報を自動切替

【研究施設】重要拠点内でのみ特定の機密アプリを表示し、情報漏洩リスクを低減

７. IoT-EX株式会社について

IoT-EX株式会社は、「ネット社会の平和を実現する」をミッションに、国内MDM市場を牽引する技術集団です。8,500社、130万台を超える管理実績に基づいた信頼性の高いソリューションを提供し、企業のゼロトラスト・セキュリティとDXを支援します。

【本件に関するお問い合わせ先】

IoT-EX株式会社 ビジネス開発部

担当：小尾 叔也（オビ トシヤ）

Email：sales@iot-ex.co.jp

サービスサイト：https://bizmobile.co.jp/intune/

ジオフェンス紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=odP7bAR_4h4

IoT-EX株式会社：https://iot-ex.co.jp/