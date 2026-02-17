最新AIとWindowsが拓くビジネスの未来を体感する「Windows AI Day」を3月2日に開催

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、最新のWindowsとAI技術をテーマにした1Dayイベント「Windows AI Day─ AIと共に進化するWindows、あなたの仕事の最強パートナーへ ─」を2026年3月2日(月)東京国際フォーラム ホールB7にて開催いたします。

（詳細 https://academy.impress.co.jp/event/windows_ai_day/）

進化に拍車がかかるAIは、ビジネスシーンでの活用もどんどん広がっています。人とAIとがごく自然にやり取りし刺激を与え合うことができれば、創造性や生産性といった観点で大きな飛躍が期待できるはず──。そうした想いを礎に大きな変革を遂げているのがWindowsです。

「仕事の最強パートナー」を標榜するその全貌とはどのようなものなのか。この1Dayイベントでは、最新のWindows、そして、それを搭載したデバイスが、個人や組織が内に秘める集中力や創造力をいかに引き出し得るかを、豊富な事例を交えてお伝えします。

■ 注目のプログラム

オープニングリマークス（日本マイクロソフト 代表取締役 社長 津坂 美樹氏）

基調講演：Windows 製品戦略の最新動向 (Microsoft Corporation Gabe Gravning氏)

Canvas for AI：Windows が切り開くインテリジェントコンピューティングの未来

マイクロソフト本社よりGabe Gravning氏が登壇し、次世代製品戦略を提示します。

最新Windowsデバイス紹介＆デモ（日本マイクロソフト エバンジェリスト 西脇 資哲 氏）

各メーカーの最新デバイスを横断的に紹介。生産性と創造性を高める最新PC活用シナリオを実演します。

特別講演（芥川賞作家 九段 理江 氏）

「AI時代に小説家が20万字のプロンプトから学んだこと」

「20万字のプロンプト」を通じて実感した「AIの真の凄みや限界」、「AI時代における人間の役割」などを本音で語ります。

アイディアコンテスト

Windows AI Day にむけて、事前にCopilot + PCを活用したアイディアコンテストを開催。当日の会場では優秀者の表彰を実施いたします。クラウドの膨大な計算リソースや最新のAIモデル、さらにデバイスのNPUによる高速・省電力な処理を組み合わせ、AIによって新しい価値を創造するアイデアを広く募集し、業務効率化、顧客体験の向上、収益拡大など、ビジネスの未来を切り拓く革新的なソリューションの発表をいたします。

展示ブース

PCメーカー11社の展示ブース。最新デバイスの実力を直接ご体感いただきます。

■ 開催概要

イベント名： Windows AI Day ─ AIと共に進化するWindows、あなたの仕事の最強パートナーへ ─

日時： 2026年3月2日（月） 12:30～17:30（受付開始 12:00）

会場： 東京国際フォーラム ホールB7（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）

形式： リアル開催（展示のみオンライン併催、セミナー配信はございません）

対象： AI・IT戦略に興味のある経営者、経営企画、情報システム担当者、一般ユーザー

主催： 株式会社インプレス

特別協賛： 日本マイクロソフト株式会社

詳細・お申込み： https://academy.impress.co.jp/event/windows_ai_day/

以上

