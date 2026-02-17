阿蘇くまもと空港にDXロボット「ugo mini」を追加導入

ｕｇｏ株式会社

業務DXロボットの開発を手掛けるｕｇｏ株式会社(ユーゴー、本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：松井 健、以下 ｕｇｏ)は、熊本国際空港株式会社（本社：熊本県益城町、代表取締役社長：山川 秀明、以下 熊本国際空港）が運営する阿蘇くまもと空港において、小型モデル「ugo mini（ユーゴーミニ）」が新たに追加導入されたことをお知らせいたします。

阿蘇くまもと空港に導入された「ugo mini」

阿蘇くまもと空港では2024年より先行して、生産性向上を目的とした「ugo Pro」が導入されています。国際線の保安検査場や到着ゲートでの立哨、および多言語による案内業務を担い、警備業務の省力化や多言語対応による案内品質の向上といった実績を上げています。これらの実績を踏まえた、今回の「ugo mini」の追加導入は、さらなる業務の効率化と安全・安心な空港運営の実現を加速させるものです。

■ 「ugo mini」導入の背景と具体的な役割

阿蘇くまもと空港は、TSMCの進出などに伴い国内外からの利用客が急増しており、人手不足への対応と最先端テクノロジーによる先進的な空港づくりが求められています。今回導入された「ugo mini」は、主に国際線到着通路において以下の業務を担います。

- 遠隔巡回・立哨・駆けつけ業務： 保安室からの遠隔操作により通路内の状況を常時監視し、異常や不測の事態が発生した際には速やかに現地へ向かい、映像を通じて状況確認や初動対応を行います。- 施錠確認の代替： 従来、現地まで赴き実施していたドアの施錠確認を、ロボットのカメラを通じて遠隔（保安室）で実施します。- 多言語による案内： 日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語を用い、到着したお客様への挨拶や体調不良の方への声掛けを自動で行います。

「ugo mini」の活用により、警備員の移動に要する時間が軽減されただけでなく、これまで人員配置の要望がありながらも対応が難しかった箇所について、ロボットによる対応が可能となりました。これにより、限られた人員リソースをより重要な保安業務へ充てることができます。





■ 今後の展望

熊本国際空港とｕｇｏは、これまでの保安・案内業務における成果を基盤に、「人とロボットの協業」によるさらなる価値創出を目指してまいります。今後、現在は国際線エリアを中心に活用されているロボットの巡回範囲を、国内線エリアを含む空港全体へと段階的に拡大していく計画です。

また、AI技術との連携を深めることで、警備・案内にとどまらない新たなサービスも検討しており、空港を訪れるお客様と働くスタッフの双方にとって、より快適で安心感のある空間づくりを推進してまいります。

両社は、テクノロジーを活用した次世代の空港運営モデルの構築を通じ、持続可能で魅力ある空港の実現に貢献していきます。

●業務DXロボット「ugo(ユーゴー)」とは

「ugo（ユーゴー）」は、遠隔操作とAIによる自動制御を融合したハイブリッド型の業務DXロボットです。

警備・点検・案内など、現場ごとに異なる設備や業務に柔軟に対応できる設計で、ロボットの選定や運用もカスタマイズ可能。

人手不足が深刻な業務領域において、人の代替ではなく“人と協働するパートナー”として、業務の継続性と効率化、そしてDXの実現を支援します。



●「ugo mini(ユーゴーミニ）」とは

「ugo mini」は、人手不足の現場で常駐点検を担う次世代型AI点検ロボットです。

小型ボディに4Kカメラと3D LiDARを搭載し、自律走行・遠隔監視・AIによる自動点検を実現。

現場の負担を軽減し、安心・安全な設備管理を可能にします。





■ｕｇｏ株式会社 会社概要

所在地： 東京都千代田区東神田１－７－８

設 立： 2018年

代 表：松井 健

URL： https://ugo.plus/

事業内容：ugoソリューションの提供・運用、RaaSフレームワークの開発・提供・運用