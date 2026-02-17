ハイパーオートメーションツール「Yoom」が「スマレジEC」とAPI連携開始

Yoom株式会社

あらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツール「Yoom（ユーム）」を開発・運営するYoom株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：波戸崎 駿）は、株式会社ネット ショップ支援室（本社：東京都港区、代表取締役：竹澤 洋一）が提供する「スマレジEC」シリーズとAPI連携を開始しました。

■本サービスの連携ポイント

「スマレジEC‧B2B」、「スマレジEC‧一元管理」、「スマレジEC‧リピート」などを展開する「スマレジ EC」シリーズとYoomのAPI連携により、Yoomが連携している700種以上のアプリと「スマレジEC」シリーズをシームレスに連携することが可能になりました。

「スマレジEC」に登録されている各マスターデータを、Yoomを通じて参照、更新、作

成することなどが可能です。これにより、「スマレジEC」シリーズが標準機能として連携していないツールであっても、ノーコードで自由に業務フローを構築いただくことが可能となります。

また、YoomのRPA機能を活用することで、APIが公開されていないレガシーシステムへの入力など、従来は手作業が必須だった業務までを幅広く自動化できるようになりま

す。

■連携により実現が可能となる業務の例

Yoomの連携アプリ一覧 :https://lp.yoom.fun/apps

・定期的な注文データの自動出力

毎日‧毎週など、決まったスケジュールで「スマレジEC」の各サービスに登録されている

注文データを自動取得し、GoogleスプレッドシートやExcel、チャットツールへ自動連携し

ます。 これにより、手動でのCSVダウンロードや集計作業の手間を削減します。

・取引先データの登録

SalesforceやSansanなどのSFA/CRMツールで顧客情報が登録‧更新された際、「スマレジ

EC‧B2B」にも自動で情報を反映させます。 ⼆重入力の手間を省くだけでなく、部署間で

の情報共有のタイムラグをなくします。

■スマレジEC‧B2Bとは

「スマレジEC‧B2B」は、取引先毎に「指値」や「掛け率」などの価格設定も可能な上

に、販路‧決済方法や表示する商品も細かく設定することが出来るので、面倒なアナログ作

業や処理ミスが削減され、業務がよりスピーディーになります。

■スマレジEC‧一元管理とは

詳細を見る :https://ec.smaregi.jp/b2b/

自社ECサイトやモール店舗の受注‧顧客情報を取得し、一

元管理‧分析したデータをもとに、最適な情報をお客様に届ける1to1マーケティング施策を

実現します。今後も、自社ECサイトやモール店舗を運営する事業者の「攻めと守りのDX」

をサポートできるよう、機能を拡充していきます。

■スマレジEC‧リピートとは

詳細を見る :https://ec.smaregi.jp/oms/

「スマレジEC‧リピート」は、ファンマーケティングを実現するリピート通販に特化し

た、SaaS型ECカートシステムです。化粧品やサプリメント、ダイエット補助食品などに有

効な定期通販機能が充実しており、立ち上げから他社カートからのお乗り換えまで幅広い企

業様にご利用いただけるサービスとなっています。

■Yoomとは

詳細を見る :https://ec.smaregi.jp/repeat/

「Yoom」は、AIエージェントやAPI、RPA、OCRなどの様々な自動化技術を組み合わせてあらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツールです。プログラミングなどの専門知識は一切不要で、直感的な操作だけで、アプリ連携や、特定の業務を自律的にこなす「AIワーカー」を作成し、誰でも簡単に自分の業務を自動化できます。

詳細を見る :https://lp.yoom.fun/