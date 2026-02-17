『kintone』連携ツール『おりこうブログDX』、イベント・セミナー運営に特化した新機能を提供開始

株式会社ディーエスブランド

株式会社ディーエスブランド（本社：長崎県長崎市 販売本部：東京都中央区、代表取締役社長：下山大祐、以下「当社」）は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：青野 慶久、以下サイボウズ）提供の業務改善プラットフォーム『kintone』と高機能CMS『おりこうブログDX』を連携した新サービス、専門スタッフが導入からアプリ連携まで一括でサポートする「DX活用支援スタートパック」の第2弾「イベント・セミナー運営プラン」をリリースいたしました。

本サービスでは、kintoneアプリ設置からおりこうブログDXでのWebページ制作、連携作業までを弊社が代行。さらにWebマニュアルも完備しており、お客様ご自身による運用もスムーズにおこなえるよう支援いたします。

■ 製品リリースの背景

サイボウズ提供の『kintone』は、業務アプリをノーコードで作成できるクラウド型の業務改善ツールです。一方、『おりこうブログDX』は、企業のWebサイト運営を効率化するCMSとして活用されています。両サービスを連携することで、社内業務とWebでの情報発信を一元管理し、業務効率化を図ることが可能です。

しかし、用途に応じたアプリ構築やWeb連携には専門的な知見や工数が必要となり、「導入したものの、何から着手すべきか分からない」といった課題の声も多くありました。

こうした背景を踏まえ、第1弾で提供した「DX活用支援スタートパック（社内共有プラン）」に続き、今回第2弾として、イベント・セミナー運営に特化した「DX活用支援スタートパック（イベント・セミナー運営プラン）」を提供いたします。本プランでは、イベントやセミナーの情報公開、申込受付、参加者管理までを一元化し、導入から運用までをスムーズに支援いたします。

■ 「DX活用支援スタートパック」とは

「DX活用支援スタートパック」は、業務改善プラットフォーム『kintone』とCMS『おりこうブログDX』の作成・連携を、専門スタッフが一括で支援するサポートパッケージです。 kintoneの活用の幅を広げたい企業様に向けて、導入から運用までのハードルを下げスムーズなDX推進をサポートします。

今回はその第２弾として、協会・組合様で特にニーズの高い「イベント・セミナー運営プラン」をパッケージとして提供いたします。

支援その１. kintoneアプリの設置支援

パッケージ内容に合わせたアプリの導入・設置をサポートいたします。

支援その２. おりこうブログDXでのページ作成

kintoneアプリと連携し、利用目的や活用シーンに応じたWebページを制作いたします。

※制作するWebページはプランによって異なります

支援その３. アプリ連携作業の代行

手間と時間がかかる連携設定を弊社が代行。導入後すぐにご活用いただけます。

支援その４. Webマニュアルの提供

導入後もお客様ご自身で運用できるよう、わかりやすいマニュアルを完備。

■ リリース第２弾「DX活用支援スタートパック（イベント・セミナー運営プラン）」について

イベント・セミナー運営プランは、協会・組合様をはじめ、多くの企業で開催されるイベントやセミナーの運営を、Webサイトとkintoneを連携させて一元管理できるプランです。イベント・セミナー情報の公開から申込受付、参加者管理までをまとめておこなうことができます。

kintoneで管理しているイベント情報を、おりこうブログDXのWebページに公開し、申込フォームと連携することで、Web上での申込受付を実現します。

また、「一般向け」「会員向け」といったターゲット別の申込形態にも対応しており、申込・キャンセル情報はkintoneへ自動登録されます。これにより、イベント・セミナー運営に関わる業務負荷を軽減し、効率的な運営を支援します。

＜サービスに含まれるページ一覧＞ 「一般向け」の場合

【１. イベント・セミナー情報】

kintoneで登録した内容をWeb上で確認でき、申込を受け付けられます。定員数をアプリで設定することで申込可能数が表示されるため、申し込みがおこなわれるたび残数が減る仕組みとなっています。

【２.イベント・セミナー申込受付フォーム】

１.イベント・セミナー情報の「申込」ボタンをクリックすると、イベント情報（kintone連携済み）が表示されたページへ遷移します。フォームへ必要事項を入力し送信することで、申込内容は自動的にkintoneへ登録されます。

【３.申込内容（マイページ）】

申し込まれた内容は、管理者と申込者の双方へ自動返信メールとして通知が届きます。

また、マイページという形でWeb上でも内容の確認が可能です。

【４.キャンセル受付フォーム】

申込者がマイページで申込内容を開き、「キャンセルはこちら」ボタンをクリックすると、「キャンセル受付フォーム」へ遷移します。フォーム送信後、内容は自動的にkintoneへ登録されるため、管理者がkintone上でキャンセル処理をおこないます。

※「会員向け」について

「会員向け」の場合、上記の機能に加え、「会員登録フォーム」にてID・パスワードを発行し、ログインした会員のみにイベント・セミナー情報を公開可能です。そのため、会員限定の情報を安全に取り扱うことができます。

また、「一般向け」と異なり会員情報が事前に登録された状態でイベント・セミナーへ申し込みができるため、氏名や住所などの必要項目があらかじめ入力されたフォームから申込が可能です。これにより、申込時の入力負担を軽減し、管理者・申込者双方の効率化を実現します。

■ 「イベント・セミナー運営プラン」はこんな方にオススメです

・協会、組合、企業でイベントやセミナーを定期的に開催している方

・イベント・セミナーの情報公開から申込受付、参加者管理までを一元化したい方

・申込情報やキャンセル情報をkintoneで効率的に管理したい方

・Webサイトと業務管理ツールを連携させ、運営負荷を軽減したい方

・「一般向け」「会員向け」など、ターゲット別に情報公開や申込受付を行いたい方

・申込時の入力作業や事務作業を最小限に抑え、業務を効率化したい方

上記に該当しない場合でも、お客様の状況に応じたご提案が可能です。まずはお気軽にご相談ください。

また、今後もお客様のニーズに応じてさまざまな活用シーンに対応できるよう、プランの拡充を順次進めてまいります。

■ おりこうブログDXとは

おりこうブログDXは、シリーズ累計導入数4万ライセンス以上のWebサイト作成ツール（CMS）『おりこうブログ』に、業務改善プラットフォーム『kintone』との連携機能を搭載したWebソリューションです 。

Webサイトのフォームから送信された内容をkintoneに自動で登録したり、kintone内のデータをWebサイト上に表示したりできるため、多くの業務で効率化を図れます。

サイボウズパートナー評価制度「CyPN Report 2025」では、アライアンス部門で2つ星を獲得いたしました。

製品サイト：https://oricoh-blog.com/dx/

■ kintoneとは

kintone(キントーン)とは、サイボウズが提供するクラウド型の業務改善プラットフォームです。プログラミング作業なしで、日報・スケジュール管理・お問い合わせ管理・顧客管理・採用管理などの、業務で実践的に使えるアプリを作成・運用できます。

ドラッグ＆ドロップで直感的に操作ができるほか、現在利用中のExcelを読み込むだけでアプリ化できるため、ITに詳しい社員でなくてもアプリの作成・運用が可能です。

製品サイト：https://kintone.cybozu.co.jp/

■株式会社ディーエスブランド 会社概要

株式会社ディーエスブランドは、簡単にWebサイトの作成・更新ができるCMS『おりこうブログ』シリーズを開発・提供しており、日本全国の企業・団体に4万ライセンス以上の導入実績があります。

その他にも、生成AI活用・kintone連携・メタバース・健康経営支援など幅広いソリューションを提供しており、誰でも簡単に利用できるシンプルな操作と、手厚いカスタマーサポートで企業のWeb活用を支援しています。

会社名 ： 株式会社ディーエスブランド

所在地 ：【本社】長崎県長崎市旭町6番1号 タワーシティ長崎 タワーコート1F

【販売本部】東京都中央区銀座8丁目14-9 デュープレックス銀座タワー8/14

代表者 ： 代表取締役社長 下山大祐

設立 ： 2005年11月1日

事業内容 ： CMSや各種クラウドサービスの開発・提供

URL ： https://ds-b.jp/

【製品サイト一覧】

・おりこうブログ（CMS）

https://oricoh-blog.com/

・おりこうブログDX（業務改善ツール・kintoneとの連携ソリューション）

https://oricoh-blog.com/dx/

・おりこうブログCX（メタバースのビジネス活用ソリューション）

https://oricoh-blog.com/cx/

・おりこうブログHR（健康経営支援ソリューション）

https://oricoh-blog.com/hr/

・おりこうAIコンシェルジュ（生成AI活用の自動接客ソリューション）

https://oricoh.ai/concierge/

【メディアサイト一覧】

・ディーエスマガジン（中小企業のWeb活用ガイド）

https://ds-b.jp/dsmagazine/

・健康経営DSマガジン（企業の健康経営をサポートするメディアサイト）

https://hr.ds-b.jp/