【2026年度大学入学共通テスト対応】「情報I」新マークシートお試しキャンペーンのご案内／スキャネット

スキャネット株式会社

デジタル採点システムを開発・販売するスキャネット株式会社（所在地：東京都千代田区、代表者：小池 隆善 以下、スキャネット）は、大学入学共通テストの出題形式に対応した「SN-0662 情報シート 」の販売開始に合わせた特別企画として、2026年2月13日（金）より期間限定のお試しキャンペーンの実施を開始しています。

「情報I」新マークシート お試しキャンペーン

今回販売開始となる「SN-0662 共通テスト摸試シート情報」は、2026年度大学入学共通テストの「情報I」の科目の出題形式に合わせ、マーク欄の選択肢数が0～9,a～fの16択となっています。共通テスト対策に校内摸試を実施する高等学校は、より本番に近い形式で校内摸試の実施が可能となります。

0～9,a～f 16択に。マーク欄の拡大画像

選択数が１６択になりました。

１．キャンペーン概要

２．特典内容のご紹介

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16060/table/24_1_61a25a7b54e1b6a68b060f55f7b71973.jpg?v=202602170151 ]らく点マークくん3Liteのアイコン。

『らく点マークくん3Lite』

共通テスト対策に特化した、高機能な採点・分析ソフトです。

★問題集の正解配点データがプリインストールされています

下記の主要な共通テスト対策問題集の正解配点データが予めプリインストールされており、マークシート読み取り後、すぐに採点・集計が可能です。

- Z会：「パワーマックス8/パワーマックス5」「共通テスト直前トライアル」「共通テスト対応模試パワーマックス」- 河合塾：「共通テスト K-パック」「共通テスト直前対策問題集（Ｊシリーズ）」- 代々木ゼミナール：「大学入学共通テスト直前予想問題（白パック）」- 駿台文庫：「共通テスト実戦パッケージ問題青パック（高校限定版）」

共通テスト終了後の翌日には、本試験の正解配点データもプリインストールされます。

※2026年度大学入学共通テストはプリインストール済み

★高度な分析機能

出力帳票は12種類に及び、個人の得点分析からクラス・学年単位での集計・分析まで、多角的なデータを提供し、指導にお役立ていただけます。

（帳票サンプル：https://www.scanet.jp/mypage/downloadf.php?product_class_id=853）

３．お申込み方法

下記のお申し込みフォームより、お申込みください。

▼お申し込みフォーム

https://forms.gle/vZ73w4dcVbE5Q55N8

▼キャンペーン特設サイト

https://sites.google.com/scanet.co.jp/jouhou1-campaign/%E6%9C%9F%E9%96%93%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3

４．その他ご案内

「情報I」新マークシートの詳細情報は下記の通りです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16060/table/24_2_4bfdb7f4bcd5be4aed4a125e2ef1cc1c.jpg?v=202602170151 ]

＜スキャネット株式会社について＞

スキャネット株式会社は、1998年の設立以来、主に教育機関を対象に、画像認識技術を駆使し、スキャナで読み取ることができるマークシート「スキャネットシート」やデジタル採点システム「デジらく採点2シリーズ」をメイン商品として、スキャナを活用したソフトウェアを開発・提供しています。また、Google for Education(TM) の認定テクニカルパートナーとして、教育現場へのソリューション提供に注力しています。すでに、大学、高校、中学校、専門学校など教育関係者をはじめ30,000人以上の利用者を有し、ユーザー数は、業界トップシェアを有しています。主力製品の「スキャネットシート」は、読み取りのために高価な専用機を必要としないため、学校や企業で一般的に利用されている複合機やスキャナなどで利用できることが特長です。スキャネットは、今後も各種ソフトウェアおよびサービスの開発を積極的に行い、学校や企業の業務改善に貢献していきます。

＜本件に関するお問い合わせ＞

スキャネット株式会社

TEL : 03-4582-3933

月～金曜 午前9:00～午後6:00（祝日、年末年始を除く）

E-mail : info@scanet.jp

https://www.scanet.jp/