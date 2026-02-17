【注意喚起】GIGAスクール端末の廃棄現場で「故障タブレット端末が次々復活」する事例を多数確認。データ物理破壊装置のトップメーカーが警鐘を鳴らす、データ消去の死角～代表の唐鎌益男が提言。

日東ホルカムのタブレット分解装置「HORUKAMU TBN-1014HK-H3」が接触不良を可視化

日東ホルカム株式会社―児童生徒のプライバシー保護と資源循環を両立させる低リスクアプローチを提案―タブレット分解装置（TBN-1014HK-H3）にiPADを加熱と吸着によって画面（液晶パネル）を分解する作業で電源が復活した。

千葉県茂原市に本社を置く日東ホルカム株式会社（代表取締役：唐鎌益男）は、文部科学省GIGAスクール構想で導入されたタブレット端末（主にiPad、Microsoft Surfaceなど）の廃棄・リサイクルプロセスにおいて、自社開発のタブレット分解装置「HORUKAMU TBN-1014HK-H3」を使用した分解作業中に、故障と判断されていた端末が突然電源オン・OS起動する「復活」事例が多数確認されていることを明らかにしました。この現象は、端末の多くが児童生徒の使用による落下・振動で生じた内部コネクタやスイッチの接触不良（「隠れ故障」または「偽装死」状態）によるもので、装置の真空吸着固定、加熱処理、レバー操作による分離プロセス（処理時間：30秒～2分程度）で微細な物理刺激が接触を回復させることで発生します。特にGIGAスクール端末の更新ピーク（2025～2026年度、約950万台規模）で大量廃棄が進む中、この「復活」事例は修理業者・リサイクル事業者間で共通の知見として共有されており、従来の故障判断基準では見逃されやすい潜在リスクを浮き彫りにしています。

Microsoft Surface / iPad

● 主な確認事例の特徴 対象端末: GIGAスクール導入のiPad、Microsoft Surface、AndroidタブレットなどSSD/eMMC搭載機種。Microsoft Surfaceで特に頻発（強固な接着構造が接触不良を助長）。

●発生タイミング: 分解工程の液晶部（ディスプレイ）分離時がピーク。真空吸着パッドによる固定、ヒーター加熱（約100℃で接着剤軟化）、レバー引き上げ時の振動・圧力変化がトリガー。

● 原因推定: 接触不良（コネクタ緩み、フレキシブルケーブル酸化、電源スイッチずれ）や一時的断線が主。児童使用による物理ストレスで「電源入らず=故障」と誤認されやすい。

●頻度と規模: 業界内で「散見」「続出」「頻発」と報告。故障端末の10-30%が接触不良由来と推測され、数万～数十万台規模の潜在リスク。YouTubeデモ動画（例: Surface分解ショート）（復活シーン）が実証実験で捉えられ、実態が共有されている。

●リスクの強調: 復活によりOS起動で児童生徒の学習履歴、写真、個人情報がアクセス可能に。

専用ソフトウェア上書き消去が未実施の場合、データ復元リスクが急増。JADPA調査（2025年6月: ソフトウェア消去実施12.5%、2026年1月: 認定事業者委託37%）で示されるように、初期化や単純物理破壊（穴あけなど）依存のハイリスクアプローチが横行し、漏洩事故の温床となっている。この「復活」現象は、自治体・教育委員会の廃棄コスト削減や資源有効利用（都市鉱山としての再資源化）を促進する一方、情報漏洩の重大な懸念を生じさせます。文部科学省ガイドライン（教育情報セキュリティポリシー）や小型家電リサイクル法に準拠した適正処分が求められる中、「電源入らない=データ安全」の思い込みが最大のセキュリティホールであり、JADPAチェックリスト（全10項目）の項目6（記憶媒体適した消去方法検討）・7（証明書発行）・8（事業者実績確認）で指摘されるリスク評価不足を露呈しています。事故発生時の責任は主に自治体（委託監督義務、個人情報保護法第24条）に帰属し、保護者対応・法的賠償の恐れがあります。

循環型モデルを提案

日東ホルカムでは、この「復活」現象をポジティブに活用したリスクアプローチを提唱。JADPAチェックリストのハイリスク点を補完するため、分解工程に接触不良検知を組み込み、即時対応を推奨します。

分解前: 専用ソフトウェア上書き消去（NIST準拠レベル）を徹底（文部科学省ガイドライン準拠）。 分解時: HORUKAMU TBN-1014HK-H3で安全・迅速分解。復活確認即時対応（復活率高いSurface/iPad対応）。 破壊工程: CrushBoxシリーズ（DB-80SSDなど）と連携し、eMMC/SSDを2mm角以下に微細粉砕（NSA/NIST/DIN66399準拠、15秒サイクル）。 証明書発行: 資産管理番号紐づけの個別証明書（復活有無・破壊前後ログ・デジタルフォレンジック対応、改ざん防止クラウド保管）。

リユース優先: 復活端末はMDM解除後、学校内再利用や地域循環を検討。リチウムイオン電池安全取出・金属分別で資源価値30-50%向上。 サービス展開: オンサイトBPOサービス（最大10台同時稼働、出張請負）、レンタル/シェアレンタルモデル（初期投資不要、処理台数課金 or 有価物相殺）。予算化支援で安価優先の不適切処分を防ぐ。これにより、データプライバシー保護（漏洩ゼロ担保）とSDGs貢献（資源循環、障がい者就労支援連携）を両立。JADPAチェックリスト改訂提案として、項目6に「分解時復活リスク検知・微細物理破壊組み合わせ」を追加することを推奨します。

分解

Surface

eMMC(記憶部）

リチュウムイオン電池

eMMC粉砕

2mm角以下

GIGA端末処理プロセス

特許取得済み

5W2H2Cハイリスクアプローチ(フレームワーク）：実用新案取得済み対応の物理破壊証明書の例

Surface、AndroidタブレットなどSSD/eMMC搭載機種

発生タイミング：分解工程の液晶部（ディスプレイ）分離時がピーク（真空吸着・加熱・レバー引き上げ時の振動・圧力変化がトリガー） 原因推定：接触不良（コネクタ緩み、フレキシブルケーブル酸化、電源スイッチずれ）や一時的断線が主。児童使用による物理ストレスで「電源入らず=故障」と誤認されやすい 頻度と規模：業界内で「散見」「続出」「頻発」と報告。故障端末の10-30%が接触不良由来と推測され、数万～数十万台規模の潜在リスク （復活シーン）が実証実験で捉えられ、実態が共有されている。



復活によりOS起動で児童生徒の学習履歴、写真、個人情報がアクセス可能に。専用ソフトウェア上書き消去が未実施の場合、データ復元リスクが急増します。調査（2025年6月: ソフトウェア消去実施12.5%、2026年1月: 認定事業者委託37%）で示されるように、初期化や単純物理破壊（穴あけなど）依存のハイリスクアプローチが横行し、漏洩事故の温床となっています。 この「復活」現象は、自治体・教育委員会の廃棄コスト削減や資源有効利用（都市鉱山としての再資源化）を促進する一方、情報漏洩の重大な懸念を生じさせます。文部科学省ガイドライン（教育情報セキュリティポリシー）や小型家電リサイクル法に準拠した適正処分が求められる中、「電源入らない=データ安全」の思い込みが最大のセキュリティホールであり、チェックリスト（全10項目）の項目6（記憶媒体適した消去方法検討）・7（証明書発行）・8（事業者実績確認）で指摘されるリスク評価不足を露呈しています。 事故発生時の責任は主に自治体（委託監督義務、個人情報保護法第24条）に帰属し、保護者対応・法的賠償の恐れがあります。

日東ホルカムの推奨対策

日東ホルカムでは、この「復活」現象をポジティブに活用したリスクアプローチを提唱。チェックリストのハイリスク点を補完するため、分解工程に接触不良検知を組み込み、即時対応を推奨します。

●リユース（再利用）：専用ソフトウェア上書き消去（NIST準拠レベル）を徹底（文部科学省ガイドライン準拠）

●リサイクル（分解）：HORUKAMU TBN-1014HK-H3で安全・迅速分解。復活確認即時対応

●破壊工程：CrushBoxシリーズ（DB-80SSDなど）と連携し、eMMC/SSDを2mm角以下に微細粉砕（NSA/NIST/DIN66399準拠、15秒サイクル） 証明書発行：資産管理番号紐づけの個別証明書（復活有無・破壊前後ログ・デジタルフォレンジック対応、改ざん防止クラウド保管）

● リユース優先：復活端末はMDM解除後、学校内再利用や地域循環を検討。リチウムイオン電池安全取出・金属分別で資源価値30-50%向上

● サービス展開：オンサイトBPOサービス（最大10台同時稼働、出張請負）、レンタル/シェアレンタルモデル（初期投資不要、処理台数課金 or 有価物相殺）。予算化支援で安価優先の不適切処分を防ぐ

これにより、データプライバシー保護（漏洩ゼロ担保）とSDGs貢献（資源循環、障がい者就労支援連携）を両立。チェックリスト改訂提案として、項目6に「分解時復活リスク検知・微細物理破壊組み合わせ」を追加することを推奨します。

日東ホルカムは、環境省認定事業者やITAD事業者との連携を強化し、GIGA端末廃棄の本格化で児童生徒のプライバシー保護と持続可能な社会実現に貢献してまいります。

https://prtimes.jp/a/?f=d81578-15-3147322a29392c172bbd1fe85a0b446b.pdf

タブレット分解装置（TBN-1014HK-H3）カタログPDF↓

https://prtimes.jp/a/?f=d81578-15-604240835ac9ade05767e6b7795098fa.pdf