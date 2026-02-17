株式会社LOOV

株式会社LOOV（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：内田雅人、以下 当社）は、3月3日（火）～6日（金）の4日間オンラインで開催される、スマートキャンプ株式会社（以下 スマートキャンプ）主催「BOXIL EXPO 人事・総務展 2026 春」に当社代表取締役CEOの内田が登壇することをお知らせします。

Video Agent「LOOV」、「BOXIL EXPO 人事・総務展 2026 春」に登壇

●「BOXIL EXPO 人事・総務展 2026 春」とは

BOXIL EXPO 人事・総務展は、スマートキャンプが主催する経営者や人事・労務、総務部門で働く方々を対象にしたオンライン展示会です。人材の採用育成や組織づくり、業務効率化に繋がる講演をはじめ、さまざまな非効率を解消するセミナーやサービスを一挙に比較できる機会を提供いたします。

【イベント概要】

・イベント名：BOXIL EXPO 人事・総務展 2026 春

・開催日：2026年3月3日（火）～6日（金）

・主催：スマートキャンプ株式会社

・開催場所：オンライン

・参加費：無料

・公式サイト：https://event-page.jp/boxil_expo/hr-2026-spring

●当社登壇セミナーについて

候補者体験を最大化する採用の新戦略～入社意欲を引き出す「AI×シナリオ動画」の活用法～【テーマ】

候補者体験を最大化する採用の新戦略

～入社意欲を引き出す「AI×シナリオ動画」の活用法～

【講演内容】

採用市場の激化により、「スカウトが無視される」「毎日のように会社説明会を繰り返し、他の業務が回らない」「面談工数だけが増える」といった課題に直面している企業も少なくありません。

本セッションでは、候補者一人ひとりの興味に合わせて内容が変化するVideo Agent「LOOV for HR」を活用した、2026年最新の採用戦略をお伝えします。

一方的な情報発信を、データに基づいた「意欲を引き出す体験」へと変えることで、返信率や面接設定率を劇的に改善。工数を削減しながら候補者体験（CX）を最大化し、競合と差をつける具体的手法を、成功事例と共にご紹介します！

【登壇者】

・氏名：内田雅人

・所属：株式会社LOOV 代表取締役CEO

・プロフィール：

2010年に（株）イノベーションに入社。IT製品比較サイトの事業責任者を経て同社の執行役員、及び子会社の取締役を歴任。2016年には、同社のIPO（マザーズ上場）を経験。その後は新規事業開発にも従事し、Sales doc（SaaSプロダクト事業）やbizplay（プラットフォームサービス事業）の立上げを0から行う。2022年に株式会社LOOVを共同創業。

【当社講演概要】

・開催日時：3月4日（水） 14:40 ～15:00

・参加費：無料

・参加お申し込み：https://event-page.jp/boxil_expo/hr-2026-spring/session/MBQ6LRAl

●あらゆるシーンで利用が可能な Video Agent「LOOV」

Video Agent「LOOV」とは

LOOV（ルーブ）は、AIを活用して各顧客の属性に応じたプレゼンを自動化する「Video Agent」を簡単に作成/活用することができるソリューションです。LOOVを使えば、工数をかけずに顧客ごとに適切な情報を提供することが可能になることに加え、視聴データや顧客データを取得・活用することで、企業のDXの促進を図れるため、サービス開始から2年で導入企業は200社を突破しています。

営業やマーケティング、カスタマーサクセス領域を中心とした顧客向けの「プレゼン自動化」のみならず、採用時の企業説明会やカジュアル面談、入社後のオンボーディングといったHR業務、さらに、代理店や販売店向けのオンボーディングやトレーニングなどの幅広い領域の業務効率化、成果向上をご支援します。



・LOOV公式サイト：https://loov-video.com/

● 会社概要

私たちは「人にしかできない仕事をアップデートする」をPurposeに掲げ、プレゼンや解説といった、従来は人にしか出来ないと考えられてきたコミュニケーションを、デジタル上で自動化することを実現するスタートアップ企業です。

近年、日本のビジネス環境では、DX（デジタルトランスフォーメーション）が加速し、業務の効率化や人的リソースの最適化が重要視されています。その中で、企業のプレゼンテーションや解説業務自体の自動化に対するニーズも高まりつつあります。Video Agent「LOOV」は、こうした市場の変化に対応し、企業の情報伝達をよりスムーズかつ効果的に行うための革新的なソリューションです。

Video Agentは、AIを活用して“人が話す”ようなプレゼンテーションや解説を自動で行うソリューションです。営業資料の説明、カスタマーサポート、PR、IR活動、社員教育、オンボーディング、さらには採用活動まで、幅広い分野で活用可能です。これからの企業活動において、「伝える」ことをもっとスマートに、もっと効果的に。Video Agentがその未来を支えます。

2024年には、週刊東洋経済が発表する「『すごいベンチャー100』 2024年最新版」に選出されています。(※1)2025年には、アジア太平洋地域で影響力を持つテクノロジー専門誌 CIOReview APAC が選出する「TOP SaaS DEVELOPMENT SERVICE IN APAC 2025」を受賞いたしました。(※2)

※1 「すごいベンチャー100」2024年最新版・全リスト（東洋経済オンライン）：https://toyokeizai.net/articles/-/824233

※2 CIOReview APAC「LOOV: Powering The Intelligent Evolution Of Enterprise Communication」：https://www.cioreviewapac.com/loov





会社名 株式会LOOV（ルーブ）

代表者 代表取締役CEO 内田 雅人

所在地 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町2-4-4

設立 2022年4月

事業内容 Video Agent「LOOV」の研究開発・提供

URL https://www.loov.co.jp/



