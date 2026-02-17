【DX 総合EXPO 2026】“工事不要”のAIカメラ「キヅクモ」、店舗・拠点の「DXの限界」を突破する多拠点一括管理ソリューションを出展

株式会社ラネット

ビックカメラグループの株式会社ラネット（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：中川 景樹）は、2026年2月25日（水）から2月27日（金）まで幕張メッセで開催される、日本最大級のDX実現のための総合展「DX 総合EXPO 2026 春 東京」に出展いたします。

出展の背景

アナログな現場管理が抱える「3つの限界」を解消

労働力不足が深刻化する中、多店舗や多拠点を展開する企業では、「現場に行かなければ状況がわからない」「トラブルの証拠が残っていない」「DXを導入したいがコストが高い」といった課題に直面しています。

本展示会では、世界60カ国以上、1,000万拠点（※1）で導入されている信頼のプラットフォームと、ビックカメラグループの知見を融合させたネットワークカメラサービス「キヅクモ」を通じ、これらの「限界」を突破する具体的な解決策をご提案します。

キヅクモの4つの特長

キヅクモブースの3つの見どころ

- 高精度AI検知「人」「車」「動物」をAIが識別。膨大な録画データから必要な場面だけを確認することができます。セキュリティエリアへの侵入など、異常発生時には画像付きで即座に通知が届きます。- 多拠点一括管理専用アプリひとつで、全国に点在する拠点（支店、倉庫、営業所など）の映像を一括管理。現地への移動時間を削減し、本来注力すべきコア業務へのリソース集中を実現します。- 圧倒的な低コスト月額利用料金770円（※2）から導入可能。常時録画映像をローカルへ保存することで、フルクラウドに比べて月々の運用コストを大幅に抑制できます。- 簡単設置・工事不要置くだけで設置可能なモデルもご用意。大掛かりな配線工事が不要で、導入したその日からDXを開始できます。- 【体験デモ】スマホひとつで「多拠点管理」をより身近に「本当に使いこなせるか？」という不安を解消するため、実際の管理画面を操作できるデモンストレーションエリアを設置。直感的なUIで、複数拠点の映像を瞬時に切り替える操作性や、AIによる人・車・動物の識別機能を実機でご体験いただけます。- 【コスト革命】月額770円～（※2）×工事不要で実現する「即導入」「DX＝高額」という常識を覆します。コンセントに挿すだけで設置可能な「工事不要モデル」を展示し、導入ハードルを最小限に抑えた店舗DXの形を提案。ビックカメラグループだからこそ実現できる、導入のしやすさをご提示します。- 【限定企画】プロによる「無料診断（課題・コスト診断）」実施現状の防犯対策や運営コストに対する無料診断を実施します。無人店舗、アパレル、飲食店など、各業種特有の悩みに合わせた最適なシステム構成とコスト削減案をその場でご提示します。

（参考）【展示会レポート】バックオフィス部門が「拠点巡回」に課題？展示会データから見えた、映像DXによる業務効率化の兆し

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000123.000089853.html

事前予約はこちら :https://expo.bizcrew.jp/event/14991/module/booth/387340/371386

■展示会概要

名称：DX 総合EXPO 2026 春 東京

日時：2026/2/25(水)-2/27(金) 各日10:00-17:00

会場：幕張メッセ（1~3・9・10ホール）

主催：DX 総合EXPO 実行委員会

小間番号：S22-20

Webサイト：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo

※ご来場には展示会公式サイトより、事前登録が必要です。

■会社説明

【会社名】株式会社ラネット

【サービスサイト】https://kizukumo.com(https://kizukumo.com/?utm_source=exhibition&utm_medium=dx_expo&utm_content=4-1_nocp_20260209)

【代表者】代表取締役社長 中川 景樹

【所在地】東京都豊島区東池袋一丁目18番1号 Hareza Tower 15F・16F

【設 立】2002年8月26日

【資本金】5億円

【事業内容】モバイル事業、MVNO事業、コンテンツ事業、教育事業、ソリューション事業、

VR事業、ネットワークカメラ事業

（※1）弊社が採用しているAlarm.com社（米）導入実績

（※2）スタンダードプランでカメラ16台以上導入の場合の1台あたりの月額利用料（税込）。導入台数やプランにより料金は異なります。