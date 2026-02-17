画像生成AIの基礎がまるわかり！有料級ウェビナー5回分を限定無料公開！

AI Picasso株式会社

画像生成AIの受託開発やコンサルティング事業を展開する株式会社AI Picassoは、画像生成AIの基礎を体系的に学べる特別ウェビナー全5回分を本日より期間限定で無料公開することをお知らせいたします。 本来は有料講座で提供していた専門ノウハウを5本に分けて基礎編部分のみを公開します。

急激に進化する生成AI市場において「何から学べばいいかわからない」「著作権が不安」「環境構築が難しい」といったビジネスパーソンやクリエイターの課題を解決し、国内のAIリテラシー向上に貢献します。

■ 本ウェビナーで学べるセッション

基礎編１. 画像生成AIの導入

プロンプトなどで画像を生成する方法や画像生成AIの歴史について解説。特にビジネス向けの応用例を挙げながら、実務でどう使えるかを具体的に説明します。

主要サービスの紹介とデモンストレーション

DALL-E、Midjourney、Stable Diffusionなど、主要な画像生成AIの特長を比較しながら紹介。どのツールがどのニーズに最適かを学びます。

著作権問題とAI画像の安全な利用方法

ビジネスで安心して画像生成AIを利用するために、著作権に関する基本的な理解と具体的なケーススタディを通じて、法的リスクを回避するための知識を習得。

基礎編２. 参考画像を使った生成とマスクを使った生成

特定の画像を参考に生成する方法とマスクを使って画像の一部のみを変更する方法を解説。広告内の画像の一部を変更したり、手書きのラフ画像から画像を生成することが初心者でもできるようになります。

参考画像を使った生成

参考画像を利用すると、AIに既存の画像を参考に生成をさせることができます。参考画像の強度を変更して、AIにどの程度委ねるかも自由に設定することが可能です。

マスクを使った生成

マスクを利用すると、画像の特定部分だけを画像生成AIで変更することができます。修正したい部分を生成AIに委ねることで、より幅広い素材の生成が可能になります。

■ このような方におすすめ

画像生成AIに興味はあるが、体系的な学習方法を探している方

プロンプトのコツだけでなく、画像の微調整や部分修正を習得したい方

ビジネス利用における著作権リスクを正しく理解し、正しく運用したい方

■ ウェビナー視聴方法

以下の専用フォームよりお申し込みいただけます。

視聴URL： https://aipicasso.co.jp/webinar_form

公開期間： 2026年2月17日（火）～（※期間限定のため、予告なく終了する場合がございます）

費用： 無料

■ AI Picasso株式会社 概要

商号：AI Picasso株式会社

所在地： 東京都江東区有明三丁目7番11号 有明パークビル 20F

代表者：代表取締役 宮内 和貴

設立：2022年10月

事業内容： 画像生成AIの受託開発・コンサルティング

ウェブサイト：https://aipicasso.co.jp/