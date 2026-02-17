【東海初】Instagramで200万再生超の話題沸騰！スマホケース自販機『PickMe!Case』が名古屋・栄に上陸。SNS発の「体験型リテール」で商業施設の集客を加速

株式会社キュリエ

株式会社キュリエ(本社:東京都新宿区、代表取締役:吉塚康一)は、SNSで爆発的な人気を誇るスマートフォンケース自動販売機『PickMe!Case（ピックミーケース）』を、2026年2月12日、ヨドバシカメラ サンシャインサカエ店に設置いたしました。

■ SNS総再生数200万回を突破。なぜ「自販機」がバズるのか？

『PickMe!Case』は、単なる物販機ではありません。筐体のデザイン性、購入時のワクワク感、そして好きなものにカスタマイズできる体験がSNS世代の心をつかみ、Instagramでの動画再生数は200万回を突破。

「わざわざ自販機を目的地として訪れる」という、従来の自動販売機の概念を覆す新しい購買体験を提供しています。この圧倒的な拡散力により、設置場所への強力な誘客効果が見込めます。

■ わずか「82cm×93cm」のスペースがSNSスポットに

本筐体は、皆様が抱える「空きスペースの有効活用」と「若年層の集客」という2つの課題を同時に解決します。

- 極小スペースの収益化: 側面サイズは82cm×93cm。1坪に満たない死角エリアが、24時間稼働の「高単価店舗」に。- インフルエンサー化する自販機: SNSで話題の筐体を設置することで、施設そのものの認知度が向上。投稿を見たユーザーが足を運ぶ「聖地化」を促進します。- 完全キャッシュレス・無人運用: 運営コストを最小限に抑えつつ、最先端の「リテールテック」を導入している企業姿勢をアピールできます。

■ 設置店舗概要

ヨドバシカメラ サンシャインサカエ店様

住所：愛知県名古屋市中区錦3丁目24-4

営業時間：9:30～22:00

決済方法： 完全キャッシュレス

（クレジットカード、QRコード決済）

対応機種: iPhone 12～17シリーズ(mini・SE除く) / Galaxy S23～25シリーズ

※今後、お客様のニーズにお応えし、対応機種を順次拡大してまいります。

【会社概要】

社名: 株式会社キュリエ

代表者: 代表取締役 吉塚 康一

本社所在地: 東京都新宿区

事業内容: 体験型自動販売機の企画・開発・運営

スマラピ公式サイト: https://sumarapi.jp/

企業サイト: https://qrie.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社キュリエ 広報担当: 大竹

TEL: 03-6304-5077

受付時間: 平日10:00～18:00

公式サイト: https://sumarapi.jp/

YouTube公式チャンネル: https://www.youtube.com/@sumarapi_official

※取材・撮影のご希望、設置に関するご相談も随時受付中です。