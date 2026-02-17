寒河江(さがえ)市様、VDIの接続数の制限や速度の遅延などをSePで一挙解決　特定業務の専用端末の削減を進めて管理コストの削減も

ハミングヘッズ株式会社

ハミングヘッズ株式会社(本社：東京都江戸川区)は、山形県寒河江市様に情報漏洩対策ソフト「Security Platform」(SeP)をご導入いただいた経緯などを、事例紹介という形で発表いたします。

三層分離のインターネット接続系で利用されていたVDI方式の仮想環境下における「同時接続数の制限」「接続するための手間」「通信が遅くなる」などの課題をSePならびにセパレートオプション(OP)の導入で一挙解決された寒河江市様。

さらには特定の用途に向けて用意されたタブレット端末を、セパレートOPの活用で削減。結果として管理コストなどの削減も実現されています。理想的なIT環境の実現に向けてSePを積極的に活用される寒河江市様に、導入に至った背景や運用中の所感、今後の展望を伺いました。

◆近年の仮想環境のコストはさらに高騰の一途

直近２，３年で10倍以上コスト増した組織も…

仮想環境の構築・維持にかかるコストは増大の一途を見せています。

2023年にサーバ仮想化ソリューションとして圧倒的なシェアを占める「VMware」の価格が大幅に改定され、ライセンスの利用料金が数年前と比較して大きく跳ね上がっています。Gartner社が主催するコンファレンスで行った講演によると、仮想環境を維持するため「平均で2～4倍、もっとも影響を受けた企業・組織だと12倍」のコスト増があったそうです。

2024年4月にはMicrosoft社も法人向けクラウドサービスの価格を20％引き上げています。2025年4月にはAzureのライセンス利用価格も5％引き上げられました。ITサービスの中心であるアメリカ合衆国の物価高騰や、為替レートの変化などの影響がうかがえます。

◆インターネット接続系のVDI利用を辞めてSePを導入

使い勝手の悪さ、同時接続数の制限などの課題が一挙に解決

寒河江市様

人口減少が続く地方自治体は財政的な困難にあえいでおり、高騰を続ける仮想環境を維持することが難しくなってきています。寒河江市様も三層分離におけるインターネット接続系構築にあたって課題を抱えていらっしゃいました。

そこでコスト的にも折り合いがつき、寒河江市様の強靭化モデル運用のイメージに合致するという理由で、SePをご導入いただいています。

従来のVDIによるインターネット接続系の利用は扱いが難しく、接続速度にも課題がありました。また、全台で業務端末は400台あるのに対して、VDI利用時のインターネット接続系への同時接続可能な台数はわずか80台。さらには接続に都度2、3分以上の時間がかかり、不具合も少なくありませんでした。

SePセパレートOPを導入することでこれらの課題はすべて解消されています。1台の端末を「ポリシー」という形で論理的に分離することで、LGWAN接続系とインターネット接続系の2役を1台でセキュアに使い分けることを実現。すべての業務端末で遅延しない、制限のない、快適なインターネット接続系の利用を可能にしています。

また寒河江市様は、ワークスペースフォルダを活用した端末のデータレス化、自動暗号化機能を採用した過失による情報漏洩の防止策など、SePの機能を十全に使われた万全なセキュリティ体制を構築されています。

今後は、80台あるWeb会議用タブレット端末の削減や、Microsoft 365を導入した場合のライセンス認証、Microsoft Defenderの管理など様々なSeP活用方法を構想されています。

導入事例の詳細はこちらからご確認ください。

