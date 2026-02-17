ORENDA WORLD（オレンダワールド）、自社開発の高品質AI音声合成「NEXPEEECH(R)」が待望のストリーミング再生に対応

株式会社ORENDA WORLD

クリエイティブとテクノロジーで社会課題を解決するソリューションを提供する株式会社ORENDA WORLD（本社：東京都港区、代表取締役：澁谷 陽史、以下 ORENDA WORLD）は、自社開発の高品質AI音声合成（TTS：Text-to-Speech）ソリューション「NEXPEEECH(R)（ネクスピーチ）」が、新たにストリーミング再生に対応したことをお知らせします。今回のアップデートにより、長文のテキストでも待ち時間なくスムーズな音声再生が可能となり、オーディオブックや動画ナレーションなど、幅広い用途での活用が飛躍的に向上します。

また、ORENDA WORLDは改めて、「NEXPEEECH(R)」のAI学習に使用する音声データが、全て適切な許諾を得たクリーンなデータであることを宣言します。学習データの透明性を確保することで、企業のコンプライアンス遵守とブランドイメージの保護に貢献します。

近年、生成AI技術の急速な発展に伴い、AIが生成したコンテンツの著作権やライセンスに関する問題が世界的に注目されています。特に、AIの学習データに許諾を得ていない著作物が含まれていた場合、企業は意図せず著作権侵害のリスクを負う可能性があり、これはブランドイメージを毀損しかねない重大な経営課題です。

このような背景の中、ORENDA WORLDは創業以来培ってきた音声関連技術と倫理観に基づき、学習データの透明性を最重要視したAI音声合成「NEXPEEECH(R)」を開発・提供してまいりました。この度、利便性を大幅に向上させるストリーミング再生への対応と合わせ、改めて「NEXPEEECH(R)」の安全性と信頼性についてお知らせいたします。

NEXPEEECH(R) アップデートのポイント

■ 待望の「ストリーミング再生」に対応

これまで、長文のテキストを音声化する際には、音声ファイル全体の生成が完了するまで待つ必要がありました。今回のアップデートにより、テキストの冒頭から順次音声を生成し、再生を開始することが可能になります。これにより、ユーザーは待ち時間を感じることなく、長時間のコンテンツでもスムーズに音声を聞くことができるようになり、オーディオブックや長編の動画ナレーション、リアルタイム性が求められるシステム音声などでのUX（ユーザー体験）が劇的に向上します。

■ 改めて宣言する「学習データの透明性と安全性」

「NEXPEEECH(R)」のAIモデルは、ORENDA WORLDのグループ企業である株式会社リンク・エンタテインメンツに所属するプロの声優陣との正式な契約に基づき収録された音声データのみを学習に使用しています。インターネット上からの無断収集や、許諾範囲が不明瞭なデータセットは一切使用しておりません。

さらに、音声データを提供した声優に対し、売上から実演家印税を還元するスキームを構築・運用しており、クリエイターとの持続可能な協力関係を築いています。

これにより、お客様は著作権侵害のリスクを心配することなく、安心して「NEXPEEECH(R)」が生成した音声を自社のサービスや製品に組み込むことができます。企業のコンプライアンスを遵守し、ブランドイメージを守る上で、学習データの透明性は何よりも重要であるとORENDA WORLDは考えます。

株式会社ORENDA WORLD 代表取締役 澁谷 陽史のコメント

「AI技術が社会に急速に浸透する今、その利便性だけでなく、倫理観とコンプライアンスが強く問われています。『NEXPEEECH(R)』は、技術的な高品質性を追求すると同時に、その根幹である学習データの透明性を徹底的に担保することで、お客様に真の安心を提供することを目指しています。今回のストリーミング対応は、お客様のサービスをより豊かなものにするための機能拡張ですが、それもすべて『安心して使える』という土台の上にあってこそ意味を持つものです。ORENDA WORLDは今後も、倫理観に基づいた責任あるAI開発を推進し、社会から信頼される企業であり続けます。」

AI音声合成「NEXPEEECH(R)」について

「NEXPEEECH(R)」は、ORENDA WORLDが独自開発した高品質AI音声合成（TTS）ソリューションです。ディープラーニングを活用し、極めて人間らしく、自然で感情豊かな音声の生成を実現します。

ORENDA WORLDは「NEXPEEECH(R)」を通じて、あらゆるシーンで音声コミュニケーションの価値を高め、より豊かで便利な社会の実現に貢献してまいります。

「NEXPEEECH(R)」サービス紹介ページ： https://orenda.co.jp/nexpeeech/

【株式会社ORENDA WORLD】

ORENDA WORLDは、「クリエイティブとテクノロジーを用いて、世界を面白くする。」をミッションとし、クリエイティブ制作を祖業としながらAIソリューション事業を強みに、仮想空間とAI音声における技術を活かして社会課題を解決するソリューションを提供しています。高品質な3DCG制作やAIソリューション開発を通じて、お客様の課題解決と事業成長に貢献します。

会 社 名：株式会社ORENDA WORLD（ORENDA WORLD Inc.）

設 立：2015年7月15日

所 在 地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山

Ｕ Ｒ Ｌ：https://orenda.co.jp

代 表 者：代表取締役 澁谷 陽史

事業内容 ：AIソリューション事業、デザイン開発事業、地方創生事業

