【2/17 β版開始】「ゆるブラック」やミスマッチに悩む20代を救う、キャリアデザインAI「LAife（ライフ）」をリリース

WeaveX株式会社

キャリアデザインAI『LAife』を2026年2月17日からβ版としてリリース

AIを活用した意思決定支援を行うWeaveX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：戸矢崎凌）は、2026年2月17日（火）、20代・第二新卒特化のキャリアデザインAIプラットフォーム「LAife（ライフ）」のβ版としてリリースすることをお知らせいたします。上司や友人、転職エージェントには話しづらい本音を「LAife」と壁打ちすることで、自身の価値観や「仕事で成し遂げたいこと（CareerMission）」を言語化。条件検索だけでは見つからない、納得感のあるキャリア形成を支援します。

サービスURL：https://weavex-laife.com/

開発の背景

現在、求人情報は数百万件と溢れかえり、多くの若者が「自分に合う仕事がわからない」という「決定疲れ」を抱えています。その結果、本来選択すべき「仕事のやりがい」ではなく「年収」や「知名度」といった表面的な条件だけで安易な選択をし、入社後のミスマッチや早期離職を引き起こす負のループが生じています。 実際、近年の国際的な調査において、日本の従業員エンゲージメントは世界的に見て極めて低い水準にあることが指摘されています。「LAife」は、単なる求人マッチングではなく、「自分自身の判断軸（＝キャリアの軸）」を確立するインフラとして、この課題を解決します。

キャリアデザインAI「LAife（ライフ）」3つの特徴

「LAife」は、プロのコーチング知見を活用したAIが、ユーザーの原体験や価値観を深掘りし、納得感のあるキャリア形成をトータルサポートするサービスです。

1. AIとの対話で「CareerMission」を言語化

「何がしたいかわからない」という曖昧な悩みもAIが多角的に質問を投げかけ、深掘りします。対話を通じて、仕事で成し遂げたいこと（CareerMission）を独自の行動指針として抽出・言語化します。

2. 心理的安全性が高い「24時間365日の壁打ち」

エージェントや上司には、利害関係や見栄が邪魔して「本音」をさらけ出せない現状があります。「LAife」はAIだからこそ、恥ずかしがることなく「本音」で、深夜でも早朝でも、どんなモヤモヤにも寄り添い続けます。

3. 「12タイプ診断」と具体的なアクション設計

膨大なデータに基づき、ユーザーの行動特性を12の「キャリアアーキタイプ」に分類いたします。さらに、言語化された自己理解に基づき、職務経歴書の作成や改善点レビュー、短期・中長期の具体的なアクションロードマップをAIと共に作成できます。

その他にも転職以外の選択肢も見据えた「キャリア相談」や「10年後の未来の自分との対話」対話データをもとにした「アクションレコメンド」機能など、20代の若者が抱える悩みを解決するために必要な機能を実装しています。

選考テストでは満足度80%超。「モヤモヤが晴れた」の声も。

リリース前に実施したテストユーザーへのヒアリングでは、満足度80%以上を記録しました。

- 「社会人2年目で「このままでいいのか」とモヤモヤしていました。なんとなく人に相談しづらかったのですが、LAifeと話すうちに、自分が本当に大切にしたいのは「安定」ではなく「挑戦」だったと気づきました」（25歳/商社 勤務）- 「エージェントを利用した際は、営業されている感があり、納得のいかないフィードバックも多かったのですが、LAifeによる整理は客観的であり、非常に納得感がありました。私の支離滅裂な話を整理してくれたことで、もやもやしていたことが少し晴れました」（28歳/メーカー 勤務）

といった、ポジティブな反響を多数いただいています。

今後の展望：「ツール」から「インフラ」へ

今回のβ版リリースを契機に、今後は「AI転職エージェント機能」や「副業レコメンド」同じCareerMissionを持つユーザー同士がつながる「コミュニティ機能」の実装を予定しています。 WeaveXは、社名の由来である「Weave（紡ぐ）」と「X（変革）」の通り、一人ひとりの小さな選択が撚り合わさって豊かな人生となるよう、人生の意思決定の前に立ち寄る“思考の場所（4th Place）”を目指してまいります。

【サービス概要】

サービス名：LAife（ライフ）

提供開始日：2026年2月17日（火）

対象：20代、第二新卒、キャリアに悩む若手社会人

利用料金：β版無料（※プラン詳細は公式サイトをご確認ください）

サービス紹介サイトURL：https://weavex.co.jp/laife/

【WeaveX株式会社について】

Mission：「自ら物語を紡ぐ」を恒久の概念とする。

Vision：「挑戦が当たり前の世界」のプラットフォーマーになる。

代表取締役：戸矢崎 凌

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号

事業内容：AIを活用したキャリア支援事業

コーポレートサイト：https://weavex.jp/

【採用情報】

WeaveXでは、AIで社会構造をデザインする仲間（エンジニア、マーケター等）を募集しています。「人の可能性を最大化したい」「AI×キャリアの領域で挑戦したい」という熱い想いをお持ちの方、まずはカジュアルにお話ししましょう。

【本件に関するお問い合わせ先】

WeaveX株式会社 広報担当 Email：support@weavex.co.jp