【2月19日｜オンラインセミナー開催】90％時短のAIスライド作成術：営業提案を1日10本作成事例
■セミナー概要
NotebookLMと生成AIで、営業提案スライドを“高品質×90％時短”。
1日10本量産の作り方を公開。さらにAIエージェントで見積・議事録・FAQ等も効率化し、社内教育と業務フローへの定着までのロードマップを解説。最新のAI活用術を法人顧問・研修にて2000名以上に実績のAI講師が事例をもとに説明します。
■こんな人におすすめ
- 提案書作成に時間がかかり、商談数を増やせない
- 資料の品質にばらつきがあり、受注率が安定しない
- AI活用に興味はあるが、具体的な導入方法が分からない
- 社内でAIツールを導入しても定着しない
■本セミナーで得られること
- 高品質×超速作成： NotebookLMを活用し、資料読み込みからスライド構成までを自動化するテクニック
- AIエージェント活用術： 見積書、議事録、FAQ作成を自動化し、ノンコア業務をゼロに近づける方法
- 定着のロードマップ： ツールを入れるだけで終わらせない、業務フローへの落とし込みと社内教育のステップ
セミナーに申し込む（無料） :
https://mgmtsys.jdnw.jp/seminar-entry?id=3913
こちらのサイトより必須事項を入力してお申込みください
■目次
1.AIエージェントとは
2.スライド作成のAI活用事例、プロンプト例
3.AIエージェント・生成AIできる事
4.AI人材の育成方法
5.個人から組織に成果を広げるポイント
6.質疑応答・まとめ
■アンケート特典
- ChatGPT精度が大幅にあがる魔法のワード20選
- おススメAIツール50選
- 生成AI導入前に確認すべき50のチェック項目
■講師プロフィール
株式会社カトルセ 代表取締役社長 橋本健太郎
【経歴】大手住設機器メーカーLIXILにてIT/DX・新規事業開発を約20年担当。住宅業界向けSaaSを約2000社に展開。2019年に現在のカトルセ社を創業し、満足度98.8％を誇るAI研修と開発含めた伴走支援、またXフォロワー4万人の発信力を強みにSNSマーケティング支援事業・AI集客事業も展開し年間100回以上のセミナー・研修実施。趣味はカメラとフットサル。
■会社概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/102623/table/61_1_738187c8ddbddc9ab3fb39bcac25f4fc.jpg?v=202602170151 ]
■主要事業
１．生成AIコンサル・開発・研修事業
▶ネクストAI｜AI研修、AI導入支援（顧問）、オーダーメイドAI開発
▶助成金を活用した研修でDXツール開発やAIエージェント作成
２．デジタルマーケティング・SNSマーケティング支援事業
▶TikTok,X,Instagram,公式LINEコンサル＆運用代行＆研修
▶インフルエンサーマーケティング
３．営業戦略・営業支援事業
▶新規顧客獲得の自動化支援
▶展示会・テレアポ・フォーム営業をAI活用で効率化
■本件に関するお問い合わせ
・Email: info@catorce.jp
・お問い合わせフォーム: https://catorce.jp/contact/