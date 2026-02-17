【2月19日｜オンラインセミナー開催】90％時短のAIスライド作成術：営業提案を1日10本作成事例

■セミナー概要

株式会社カトルセ

NotebookLMと生成AIで、営業提案スライドを“高品質×90％時短”。



1日10本量産の作り方を公開。さらにAIエージェントで見積・議事録・FAQ等も効率化し、社内教育と業務フローへの定着までのロードマップを解説。最新のAI活用術を法人顧問・研修にて2000名以上に実績のAI講師が事例をもとに説明します。

■こんな人におすすめ

■本セミナーで得られること

- 提案書作成に時間がかかり、商談数を増やせない- 資料の品質にばらつきがあり、受注率が安定しない- AI活用に興味はあるが、具体的な導入方法が分からない- 社内でAIツールを導入しても定着しない- 高品質×超速作成： NotebookLMを活用し、資料読み込みからスライド構成までを自動化するテクニック- AIエージェント活用術： 見積書、議事録、FAQ作成を自動化し、ノンコア業務をゼロに近づける方法- 定着のロードマップ： ツールを入れるだけで終わらせない、業務フローへの落とし込みと社内教育のステップ

■目次

1.AIエージェントとは

2.スライド作成のAI活用事例、プロンプト例

3.AIエージェント・生成AIできる事

4.AI人材の育成方法

5.個人から組織に成果を広げるポイント

6.質疑応答・まとめ

■アンケート特典

■講師プロフィール

- ChatGPT精度が大幅にあがる魔法のワード20選- おススメAIツール50選- 生成AI導入前に確認すべき50のチェック項目

株式会社カトルセ 代表取締役社長 橋本健太郎

【経歴】大手住設機器メーカーLIXILにてIT/DX・新規事業開発を約20年担当。住宅業界向けSaaSを約2000社に展開。2019年に現在のカトルセ社を創業し、満足度98.8％を誇るAI研修と開発含めた伴走支援、またXフォロワー4万人の発信力を強みにSNSマーケティング支援事業・AI集客事業も展開し年間100回以上のセミナー・研修実施。趣味はカメラとフットサル。

■会社概要

■主要事業

１．生成AIコンサル・開発・研修事業

▶ネクストAI｜AI研修、AI導入支援（顧問）、オーダーメイドAI開発

▶助成金を活用した研修でDXツール開発やAIエージェント作成

２．デジタルマーケティング・SNSマーケティング支援事業

▶TikTok,X,Instagram,公式LINEコンサル＆運用代行＆研修

▶インフルエンサーマーケティング

３．営業戦略・営業支援事業

▶新規顧客獲得の自動化支援

▶展示会・テレアポ・フォーム営業をAI活用で効率化

