【2時間3,000万円の売上】TikTok ライブコマースパックのサービス提供を開始

株式会社aiR

ライブコマースを起点にした広告事業を行う株式会社aiR（本社：東京都渋谷区、代表：佐藤 彰真 以下aiR）は、独自のネットワークと販売実績データをもとにTikTok Shopに特化したライブコマースパックのサービス提供を開始いたします。

これを機によりコマース体制の強化を図るとともに、株式会社aiRが掲げるミッション「オフラインとオンラインの中庸を成す」をライブコマースという手段で実現してまいります。

TikTokライブコマースパックのサービス提供開始に関して

昨今、ライブコマースのご相談が非常に増えてまいりました。

その中で、着実に実績を積み上げてきたaiR独自のライブコマース施策をより多くのメーカー様に体験していただくためにノウハウを全てパッケージ化しコンテンツにいたしました。

当社は、日本で1番のライブコマース販売実績を持つエージェンシー機能を保有する広告代理店として、より一層精進してまいります。

下記、弊社一部実績でございます。

ーー

・2時間で3,000万円の販売（家庭用美顔器）

・27秒で500万円の販売（コスメ）

・30分で500万円の販売（コスメ）

ーー

会社概要

企業名：株式会社aiR

所在地：東京都渋谷区神宮前3-14-4

代表：佐藤彰真

設立月：2021年3月

会社HP：https://air7.info/

1）オンラインコマース事業

EC上でのブランド体験向上や売上向上に特化したライブコマース活用。

各カテゴリ別に特化したコマーサーを活用しブランドイメージ、売上向上、ファン形成等の軸で自社ブランドの新規マーケティングファネルとしてライブコマースを実施、さらには全体のプランニングから実装することでオンラインからオフラインのイベント実施までを1つのコンテンツとしてお客様にお届けています。

2）TikTokマーケティング事業

TikTokに特化したプロモーション事業を運営しています。 主にZ世代向けのコンテンツとして、インフルエンサーを起点にしたPRやキャスティング、企業のアカウント運用まで幅広く支援しています。

3） タレントキャスティング事業

各領域における幅広いネットワークを活かし統合したコミュニケーション領域に限らず、企業やブランドそのもののグロースや課題解決の糸口を提供しています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社エアー 柳原（やなぎはら） メール：takanori.yanagihara@air7.info