工務店・住宅会社の集客・予約管理をLINEで完結！集客から予約まで自動化を実現した「工務店専用LINE構築パッケージ」をリリース

Lステップ正規代理店として、LINE構築・運用を軸にデジタルマーケティング支援を行う株式会社禅（本社：福岡県福岡市中央区大名2丁目6-50 福岡大名ガーデンシティ 8F、代表取締役：大塚 達磨）は、工務店の集客課題を解決する「工務店専用LINE構築パッケージ」の提供を開始いたしました。

本サービスは、工務店の集客から見学会予約、顧客管理までを公式LINEで一元化。通常50～100万円程度かかるLINE構築を工務店向けにパッケージ化することで、最安プラン178,000円（税別）から提供し、工務店の集客効率化と予約管理の自動化を実現します。

■ 工務店・住宅会社の集客・予約管理における課題

現在、多くの工務店や住宅会社が以下のような集客と予約管理の課題を抱えています。

- 工務店の集客難：展示場や見学会への来場者数の減少- 工務店の予約機会損失：電話やメールでの予約対応による取りこぼし- 工務店の追客不足：問い合わせ後のフォローが継続できず、成約につながらない- 工務店の顧客管理：検討中のお客様との継続的な接点が持てない

当社は多業種のLINE構築に携わる中で、「工務店の集客は他業種とまったく違う」という認識を強めました。住宅の購入は高額で人生に関わる大きな決断であり、検討期間は長期化します。そのため、工務店や住宅会社のLINE構築では、単発の集客ではなく、検討中も契約後も「関係を持ち続ける仕組み」が成功の鍵となります。

しかし現実には、高額で複雑なLINE構築に手が出せず、本来活用できるはずのLINE集客を諦めている会社様が多数存在していました。

そこで当社は、工務店・住宅会社の集客と予約管理に本当に必要な機能だけを切り出し、パッケージ化することで、現実的に導入できる「工務店専用LINE構築パッケージ」を開発しました。

■ 工務店向けLINE構築パッケージの3つの特徴

1. 工務店の集客を低コストで自動化

従来50～100万円程度かかる工務店のLINE構築から、不要な機能を徹底的に削除。工務店・住宅会社の集客に特化した必要機能だけを搭載し、パッケージ化することで、最安プラン【178,000円（税別）】からの提供を実現しました。

2. 工務店の予約管理を24時間自動受付

モデルハウス見学や相談会の予約を24時間LINEで自動受付。工務店の予約確定から予約変更キャンセル受付、前日のリマインドまで自動対応することで、電話やメール対応の手間を削減し、工務店の予約取りこぼしを防ぎます。

3. 工務店の集客から予約・顧客管理まで一元化

施工事例紹介、見学会予約、資料請求、顧客アンケート、追客自動化など、工務店・住宅会社の集客と予約管理に最適化された機能を標準搭載。工務店・住宅会社の業務を効率化し、属人化を防ぎながら無理なく運用を続けられる設計です。

■ 工務店の集客・予約を強化するLINE構築の主な機能

本パッケージでは、工務店の集客効率化と予約管理の自動化を実現するため、Lステップ（公式LINEの機能拡張ツール）を活用して以下の機能を提供します。

工務店の集客を強化する機能- 工務店向け顧客管理：アンケートや問い合わせで集まった顧客情報をLINE内で一元管理- 工務店の集客アンケート：友だち追加時に自動ヒアリングを実施し、エリア・予算・建築時期などを自動分類- 工務店の集客診断機能：「あなたに合う家づくりタイプ診断」などで顧客の関心を引き出し、工務店の集客を促進- 工務店の集客セグメント配信：エリア別や属性別に最適なメッセージを配信し、工務店の集客効果を最大化工務店の予約管理を自動化する機能- 工務店の見学予約自動受付：モデルハウス見学や相談の予約を24時間自動受付- 工務店の予約確定通知：予約完了時に自動で確定メッセージと会場住所・地図を送付- 工務店の予約リマインド：予約前日に自動でリマインド通知を配信- 工務店のイベント予約管理：完成見学会や相談会の予約申込みから当日案内まで自動化工務店の集客後のフォロー機能- 工務店の追客自動化：見学後・資料請求後のお客様に最適なタイミングで自動フォロー- 工務店の集客継続施策：検討中のお客様へ施工事例や家づくり情報を定期配信

■ 工務店・住宅会社のLINE構築による集客・予約管理のメリット

工務店・住宅会社がLINE構築を導入することで、以下の集客・予約管理のメリットを得ることができます。

■ 工務店・住宅会社の集客・予約管理における活用事例

■【先着５社限定】モニター企業様を募集中（残り3枠）

工務店・住宅会社の集客面でのメリット- 見学会・相談会への来場導線を自動化し、工務店の集客を効率化- 検討中のお客様へ適切な情報を自動提供し、工務店の集客機会を最大化- OB施主との関係維持・紹介導線づくりで、工務店の紹介集客を強化工務店・住宅会社の予約管理面でのメリット- 24時間365日、工務店の見学予約を自動受付- 電話やメール対応を削減し、工務店の予約管理業務を効率化- 予約リマインドで来場率を向上させ、工務店の予約キャンセルを防止工務店・住宅会社の業務効率化メリット- 問い合わせ後のフォローを継続的に実施- 営業・事務の手間を大幅に削減- 顧客対応の属人化を防止工務店・住宅会社の集客活用例- LINE友だち追加で自動アンケート実施- 顧客の興味関心に合わせた施工事例を自動配信- 定期的な家づくり情報配信で関係性を維持工務店・住宅会社の予約管理活用例- 見学会の予約を24時間自動受付- 予約確定後に自動で会場住所・地図を送付- 予約前日に自動リマインドで来場率向上工務店・住宅会社の顧客管理活用例- 見学後の自動フォローで検討継続を促進- エリア別・予算別にセグメント配信- OB施主への定期連絡で紹介集客を強化

サービス提供開始を記念して、本パッケージプランを実際に導入していただける工務店・住宅会社のモニター企業様を募集しております。

モニター企業様の募集概要

募集社数：先着5社限定

募集期間：上限枠に達し次第終了

対象企業：工務店・住宅会社・リフォーム会社

モニター企業様限定の特別特典

特典1：導入費用50%OFF

通常プランの導入費用から50%OFFでご提供いたします。

※プレミアムプランは対象外

- スタートプラン：178,000円 → 89,000円（税別）- ベーシックプラン：298,000円 → 149,000円（税別）- プレミアムプラン：480,000円～（都度見積もり） → 通常価格

※オプション部分に関しては割引対象外

特典2：1ヶ月間の運用サポート無料

通常は有料オプションとなる以下のサポートを1ヶ月間無料で提供いたします。

- LINE配信内容の添削・アドバイス- 月1回のオンライン相談（60分）- チャットによる操作方法に関するお問い合わせ対応募集条件

以下の条件を満たす工務店・住宅会社様が対象です。

- 工務店・住宅会社・リフォーム会社であること- 導入事例としての掲載許可（会社名・写真・会社ロゴ・コメントなど）- LINE公式アカウントを活用した集客・予約管理に意欲的であることお問い合わせ

モニター企業様募集に関するお問い合わせは以下の専用フォームからお願いいたします。

■ 工務店・住宅会社向けLINE構築の料金プラン（通常価格）

お問い合わせはこちら :https://zen-web.co.jp/monitor-contact/モニター企業様募集に関するお問い合わせはこちらから[表: https://prtimes.jp/data/corp/159394/table/4_1_0ab05836aabd3f1ea81a737ac81301ba.jpg?v=202602170151 ]

※その他、工務店・住宅会社向け機能追加、LINE配信代行サポート、Web広告運用などのオプションもご用意しています。

■ 工務店・住宅会社の集客・予約に特化したデモアカウント体験

実際の工務店・住宅会社向け公式LINEの操作画面を体験できるデモアカウントをご案内しています。工務店の集客機能、予約管理機能、顧客フォロー機能など、すべての機能をお客様目線で実際に体験いただけます。ご希望の方は以下からお申し込みください。

■ 工務店・住宅会社のLINE構築・集客支援における今後の展開

株式会社禅 代表取締役 大塚 達磨

当社は今後も、工務店・住宅会社のデジタルマーケティングを総合的に支援してまいります。工務店のLINE構築だけでなく、集客設計、予約管理の最適化、運用サポート、Web広告運用まで、「工務店の集客から仕組み化まで」を一貫してサポートし、地域の工務店様の成長に貢献してまいります。

毎月3社限定で工務店向けLINE構築・集客・予約管理の無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

■ 工務店・住宅会社のLINE構築で最短21日で集客・予約を自動化

工務店・住宅会社がゼロからLINE設計を考える必要はありません。ヒアリングシートに回答いただくだけで、工務店の集客と予約管理に最適化されたLINEを構築いたします。工務店側の打ち合わせ時間などの負担を最小限に抑え、最短21日で工務店の集客・予約の自動化を実現します。

会社情報

会社名：株式会社禅

代表者：代表取締役 大塚 達磨

所在地：〒810-0041

福岡県福岡市中央区大名2丁目6-50 福岡大名ガーデンシティ 8F

事業内容：Webマーケティング事業、Web広告運用代行、LINE構築・運用代行、サイト制作

会社ホームページ：https://zen-web.co.jp/

お問い合わせはこちら：https://zen-web.co.jp/housing-line-plan/#contact

