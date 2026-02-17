倉庫に眠るサーバーが企業資産に ― 機材購入費0円のプライベートクラウドで5年最大500万円削減

エレクス株式会社

PC価格高騰が続く中、新規購入の代わりに既存資産を活用する新しい選択肢――。

エレクス株式会社（所在地：埼玉県さいたま市浦和区、代表取締役：鈴木良雄）は、企業の倉庫に保管されている休眠サーバー・PCを再活用し、機材購入費0円でプライベートクラウド環境を構築する「休眠資産活用型プライベートクラウドサービス」を2026年2月より提供開始します。クラウド事業者との比較で5年間運用時に最大500万円規模のコスト削減が見込め、月額のサービス利用料は不要、データは完全自社管理。IT投資負担軽減とSDGs貢献を両立する新しい選択肢として提案します。

■ PC価格高騰で広がる「IT投資の悩み」

2024年以降、PC・サーバー価格が急騰しています。メモリ価格は3～5倍、PC本体も11～20%の値上げが予定され、AI需要による半導体供給の優先順位変化により2027年以降も上昇が続く見込みです。

企業からは「必要なシステム更新を先送りせざるを得ない」という声が増加する一方で、多くの企業では過去に購入したサーバーやPCが倉庫に眠ったまま放置されているのが実態です。

■「買わない選択肢」で休眠資産を企業資産に

エレクスが提供する「休眠資産活用型プライベートクラウドサービス」は、こうした休眠サーバー・PCを高度な仮想化技術で蘇生させ、企業専用のクラウド環境として構築します。

OpenStackのような本格的なプライベートクラウド基盤は、通常、数百万円規模の初期投資と高度な専門知識が必要で、多くの企業にとって「手が出せない」選択肢でした。本サービスは、休眠資産を活用することで機材購入費を0円に抑え、OpenStackレベルの環境をこれまで導入が困難だった企業にも提供します。

【サービスの特徴】

機材購入費0円：既存の休眠資産を活用することで、新規機材購入が不要。初期構築費用のみで導入可能です。

月額利用料は不要：クラウド事業者のような月額課金はなく、5年間運用時にクラウド事業者との比較で最大500万円規模のコスト削減が見込めます。

データ主権を完全自社管理：データは社内に保持され、クラウド事業者に依存しません。

柔軟な拡張性：企業の成長に応じて休眠PC・サーバーを追加することで、クラウド環境の拡張が可能。捨てるはずだった機材を計算資源として活用できます

堅牢なセキュリティ：SonicWall製ファイアウォールによる境界防御を標準装備。

高い可用性：物理層/仮想化クラスタ/コンテナ基盤による3階層アーキテクチャで、1台の故障時にも他のサーバーが処理を引き継ぎ、業務停止リスクを大幅に軽減します

■ 環境負荷削減とSDGsへの貢献

サーバーリユース時、新品購入と比較してCO2排出量を99.8%削減できるというデータがあります（経済産業省ガイドライン準拠、1Uサーバーの場合）。本サービスは、新規製造に伴う環境負荷を抑制し、電子廃棄物削減にも貢献します。SDGs目標12「つくる責任 つかう責任」および目標13「気候変動に具体的な対策を」に合致した取り組みです。

■ 自社運用実績と今後の展開

エレクス自身が社内システムで本サービスを運用しており、安定稼働を実現しています。今後は製造業、建設業、サービス業など幅広い業種への展開を予定しています。

PC価格高騰が長期化する中、エレクスは「捨てられるIT資産の再生」と「企業のIT投資負担軽減」を両立する本サービスを通じて、企業のIT投資を支援してまいります。

■ 株式会社エレクスについて

会社名： 株式会社エレクス

所在地： 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-19 高砂パークスペースビル

代表者： 代表取締役 鈴木 良雄

設立： 1993年11月

事業内容： ソフトウェア企画・設計・開発・販売／業務アプリケーション・Web・モバイル・通信系／コンテナ型GPUサーバー事業／パッケージソフト企画・販売 ほか

コーポレートサイト： https://www.elecs-web.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社エレクス 経営企画部

担当：小鮒

TEL：048-826-2551（代表）

E-mail：info@elecs-web.co.jp