トステア(R)*¹配合！【うねりケア×低刺激処方*²】毛先まで素直にまとまる髪へ導く、乾燥・敏感肌さんのための低刺激設計*²アウトバスアイテムが「ウィズビューティ」から新登場！

ステラシード株式会社

ステラシード株式会社は、肌と髪への優しさを考えたオールフリー*ヘアケアブランド「WITH BEAUTY（ウィズビューティ）」より、ヘアオイルとヘアミルクを新たに発売いたします。

WITH BEAUTY 公式サイト：https://www.withbeauty.jp/(https://www.withbeauty.jp/)

■開発背景

近年、髪質や肌状態、ライフスタイルに合わせた「パーソナルヘアケア」への関心が高まり、アウトバスアイテムを使い分けるヘアケア習慣が定着しつつあります。一方で、ヘアオイルやヘアミルクなどのアウトバスアイテムを使うと、フェイスラインや首周辺に刺激やかゆみを感じるという人も。

ウィズビューティはそんな方でも毎日安心して使えるアウトバスアイテムを目指し、“オールフリー*美容液ヘアオイル・ヘアミルク”を開発。肌への刺激成分*³を極限までカット*⁴しつつも、髪の芯まで潤いを与えてうねり・クセをケアするこだわりの処方で、しっとりまとまる美髪へと導きます。

■うねりケア×肌と髪のことを考えた低刺激設計*²

●安全性評価の3つのテスト済み

・パッチテスト済み ・敏感肌パッチテスト済み ・RIPT試験（アレルギーテスト）済み

※すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではありません。

●うねりケア成分（全て保湿）

・トステア(R)*¹：水、アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム

・γ-ドコサラクトン

・メドウフォーム－δ－ラクトン

●マイクロバイオーム発想の保湿成分

ヘアオイル

・プレバイオティクス：α－グルカンオリゴサッカリド

・乳酸菌：エンテロコッカスフェカリス

・グリチルレチン酸ステアリル

ヘアミルク

・乳酸菌：乳酸桿菌発酵液

・グリチルリチン酸２Ｋ

ベタつかずしっとりまとまる「ジェントルリペア モイストヘアオイル

【商品名】ウィズビューティ ジェントルリペア モイストヘアオイル

【容量・希望小売価格】85mL ／ \1,595（税込）

99％以上美容液成分*⁵配合

保湿成分として植物オイル（ハイブリッドサフラワー油、ヒマワリ種子油）を配合。髪に自然なツヤを与え、毛先までしっとりまとまる髪に整えます。

肌への負担を考えた無添加処方：

食物アレルギー表示対象28品目不使用／パラベンフリー／着色料フリー／鉱物油フリー／タルクフリー／紫外線吸収剤フリー／サルフェートフリー／パラフィンフリー／ＰＧフリー／アルコールフリー（エタノールフリー）／殺菌成分フリー／石油系界面活性剤フリー／4級カチオン界面活性剤フリー／動物由来成分フリー／グリセリンフリー／マイクロプラスチックフリー／ＤＥＡフリー／シリコンフリー

やわらかく素直にまとまる「ジェントルリペア モイストヘアミルク」

【商品名】ウィズビューティ ジェントルリペア モイストヘアミルク

【容量・希望小売価格】165mL ／ \1,595（税込）

89％以上美容液成分*⁵配合

カチオン界面活性剤不使用。そのまま手に馴染ませてハンドクリームとしても使用できます。

肌への負担を考えた無添加処方：

食物アレルギー表示対象28品目不使用／パラベンフリー／着色料フリー／鉱物油フリー／タルクフリー／紫外線吸収剤フリー／サルフェートフリー／パラフィンフリー／ＰＧフリー／アルコールフリー（エタノールフリー）／殺菌成分フリー／石油系界面活性剤フリー／カチオン界面活性剤フリー／動物由来成分フリー／グリセリンフリー／マイクロプラスチックフリー／ＤＥＡフリー

■「WITH BEAUTY」について

美しい髪を本気で目指したい。けれど、肌がゆらぎがちなあなたへ。 機能性と肌と髪への優しさを考えて、肌への刺激成分*³を極限までカット*⁴。美容液のようなリッチな使用感で、毛先までしっとりまとまる髪へと導きます。365日使えるヘアケアを目指したオールフリー*美容液シャンプー ”WITH BEAUTY”

ラインナップ※価格は全て希望小売価格

ジェントルリペア モイストシャンプー／トリートメント

本体：480mL ／ \1,595（税込） 詰め替え：400mL ／ \1,210

ジェントルリペア モイスト 1DAYトライアル 各12mL ／ \121（税込）

ジェントルリペア モイストヘアオイル 85mL ／ \1,595（税込）

ジェントルリペア モイストヘアミルク 165mL ／ \1,595（税込）

＊食物アレルギー表示対象28品目不使用、パラベンフリー、着色料フリー、鉱物油フリー、タルクフリー、紫外線吸収剤フリー、サルフェートフリー、パラフィンフリー、ＰＧフリー、アルコールフリー（エタノールフリー）、殺菌成分フリー、石油系界面活性剤フリー、4級カチオン界面活性剤フリー、動物由来成分フリー、グリセリンフリー、マイクロプラスチックフリー、ＤＥＡフリー ＊1 水、アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（全て保湿）、トステアはオリエンタルケミカル（株）の登録商標です。 ＊2 パッチテスト済み／すべての方にアレルギー・肌トラブル・肌刺激が起こらないということではありません ＊3 食物アレルギー表示対象28品目、パラベン、着色料、鉱物油、タルク、紫外線吸収剤、サルフェート、パラフィン、ＰＧ、アルコール（エタノール）、殺菌成分、石油系界面活性剤、4級カチオン界面活性剤、動物由来成分、グリセリン、マイクロプラスチック、ＤＥＡ／すべての方にアレルギー・肌トラブル・肌刺激が起こらないということではありません（すべての方に刺激があるというわけではありません） ＊4 当社製品比 ＊5 保湿成分（水を含む）

＜お問い合わせ先＞

社名：ステラシード株式会社

TEL：03-6804-5584

URL：https://www.withbeauty.jp

SNS：https://www.instagram.com/withbeauty_jp/（Instagram）

住所：東京都港区南青山 3-8-38 表参道グランビル3階