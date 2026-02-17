トステア(R)*・PPT*¹補修成分配合！うねり髪を科学するモロッカンビューティ ハイドロリペアシリーズから、うねり補整*²ヘアミルクが新登場！

ボトルワークス株式会社

ボトルワークス株式会社は、オーロラのように光り輝く美髪へ導く、アルガンオイル*³配合のヘアケアブランド「MOROCCAN BEAUTY（以下：モロッカンビューティ）」から、「ハイドロリペア アンウェーヴ ヘアミルク」を新たに発売いたします。

モロッカンビューティ公式HP：https://moroccanbeauty.jp/(https://moroccanbeauty.jp/)

■処方設計

●トステア(R)*・PPT*¹補修成分配合！髪内部まで潤いを与え、うねり・広がりをケア

シリーズ共通成分のモロッコ産アルガンオイル*³に加えて、美容業界で話題の成分「トステア(R)*」や、髪と同じタンパク質からなるPPT*¹補修成分を配合。髪の芯まで潤いを与えながらキューティクルの表面を整え、うねり・広がりをケア。さらさら素直にまとまる艶髪に導きます。

＜PPT*¹補修成分＞…ポリペプチドのこと

加水分解シルク、加水分解ダイズタンパク（全て保湿）

●ヒートケア成分*⁴をトリプル配合！熱を味方にダメージ補修。

３種のヒートケア成分*⁴配合で、ドライヤーやアイロンの熱を利用して髪を補修します。ドライヤー前の濡れた髪に使用することで、熱から髪を保護し、摩擦によるダメージもケアします。乾燥によるパサつきや雨の日の湿気対策として、乾いた髪にもご使用いただけます。

＜トリプルヒートケア＞

・γ－ドコサラクトン ・メドウフォーム－δ－ラクトン

・（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解シルク （全て保湿）

●キューティクルの開きと髪の空洞化*⁵を補修して、カラーキープ*⁶をサポート！

毛髪表面を潤いでなめらかに整え、ヘアカラーの色落ちを緩和。コラーゲン*⁷やヒアルロン酸*⁸が乾いた髪に潤いを与え、水分バランスの乱れによる髪の空洞化*⁵をケアします。

■商品詳細

【商品名】モロッカンビューティ ハイドロリペア アンウェーヴ ヘアミルク

【容量・希望小売価格】150mL／ \1,595（税込）

＜プリズムローズの香り＞

■「MOROCCAN BEAUTY」について

厳選したモロッコ産のアルガンオイル*³を配合。髪の芯から毛先まで補修するモロッカングロス処方で、オーロラのように輝く美しい艶髪へ導くヘアケアブランド。

■商品ラインアップ乾燥・パサつきをケアするディープモイスト※価格はすべて希望小売価格

・ディープモイスト シャンプー／ヘアトリートメント

本体：各430mL ／ \1,595（税込） 詰め替え：各370mL ／ \1,210（税込）

・ディープモイスト 1DAYトライアル 12mL＋12mL ／ \132（税込）

・ディープモイスト プレミアム ヘアマスク 180g ／ \1,595（税込）

・ディープモイスト ヘアオイル 100mL ／ \1,650（税込）

・エクストラリッチ ヘアオイル 100mL ／ \1,650（税込）

・ディープモイスト オイルスプレー 145g ／ \1,595（税込）

・ディープモイスト ヘアミルク 150mL ／ \1,595（税込）

うねり・ゴワつきをケアするハイドロリペア※価格はすべて希望小売価格

・ハイドロリペア シャンプー／ヘアトリートメント

本体：各430mL ／ \1,595（税込） 詰め替え：各370mL ／ \1,210（税込）

・ハイドロリペア 1DAYトライアル 12mL＋12mL ／ \132（税込）

・ハイドロリペア プレミアム ヘアマスク 180g ／ \1,595（税込）

・ハイドロリペア ヘアオイル 100mL ／ \1,650（税込）

・ハイドロリペア ヘアミルク 150mL ／ \1,595（税込）

超高圧*⁹アルガンオイル*³配合 ゴールデンモイストEX※価格はすべて希望小売価格

・ゴールデンモイストEX シャンプー／ヘアトリートメント

本体：各430mL ／ \1,760（税込） 詰め替え：各370mL ／ \1,320（税込）

・ゴールデンモイストEX 1DAYトライアル 12mL＋12mL ／ \132（税込）

アイロン前に使うロック下地オイル※価格はすべて希望小売価格

・ヒートボンド プライマー ヘアオイル 90mL／\1,650（税込）

■選べる３つのライン

＊水、アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（全て保湿）、トステアはオリエンタルケミカル（株）の登録商標です。 ＊1 ポリペプチドのこと：加水分解シルク、加水分解ダイズタンパク（全て保湿） ＊2 毛髪の補整やスタイリングのこと ＊3 アルガニアスピノサ核油（保湿） ＊4 γ－ドコサラクトン、メドウフォーム－δ－ラクトン、（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解シルク（全て保湿） ＊5 髪内部のダメージのこと ＊6 ヘアカラーの色落ち緩和 ＊7 イソステアロイル加水分解コラーゲン（保湿） ＊8 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿） ＊9 高圧処理による抽出・加工のこと

＜お問い合わせ先＞

社名：ボトルワークス株式会社

TEL：03-5962-5993

URL：https://moroccanbeauty.jp/

SNS：https://www.instagram.com/moroccanbeauty_jp/（Instagram）

住所：東京都港区南青山 3-8-38 表参道グランビル3階