トステア(R)*・PPT*¹補修成分配合！うねり髪を科学するモロッカンビューティ ハイドロリペアシリーズから、うねり補整*²ヘアミルクが新登場！

写真拡大 (全8枚)

ボトルワークス株式会社




ボトルワークス株式会社は、オーロラのように光り輝く美髪へ導く、アルガンオイル*³配合のヘアケアブランド「MOROCCAN BEAUTY（以下：モロッカンビューティ）」から、「ハイドロリペア アンウェーヴ ヘアミルク」を新たに発売いたします。



モロッカンビューティ公式HP：https://moroccanbeauty.jp/(https://moroccanbeauty.jp/)


■処方設計


●トステア(R)*・PPT*¹補修成分配合！髪内部まで潤いを与え、うねり・広がりをケア

シリーズ共通成分のモロッコ産アルガンオイル*³に加えて、美容業界で話題の成分「トステア(R)*」や、髪と同じタンパク質からなるPPT*¹補修成分を配合。髪の芯まで潤いを与えながらキューティクルの表面を整え、うねり・広がりをケア。さらさら素直にまとまる艶髪に導きます。


＜PPT*¹補修成分＞…ポリペプチドのこと


加水分解シルク、加水分解ダイズタンパク（全て保湿）



●ヒートケア成分*⁴をトリプル配合！熱を味方にダメージ補修。

３種のヒートケア成分*⁴配合で、ドライヤーやアイロンの熱を利用して髪を補修します。ドライヤー前の濡れた髪に使用することで、熱から髪を保護し、摩擦によるダメージもケアします。乾燥によるパサつきや雨の日の湿気対策として、乾いた髪にもご使用いただけます。


＜トリプルヒートケア＞
・γ－ドコサラクトン　　・メドウフォーム－δ－ラクトン


・（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解シルク　　（全て保湿）



●キューティクルの開きと髪の空洞化*⁵を補修して、カラーキープ*⁶をサポート！

毛髪表面を潤いでなめらかに整え、ヘアカラーの色落ちを緩和。コラーゲン*⁷やヒアルロン酸*⁸が乾いた髪に潤いを与え、水分バランスの乱れによる髪の空洞化*⁵をケアします。


■商品詳細




【商品名】モロッカンビューティ ハイドロリペア アンウェーヴ ヘアミルク


【容量・希望小売価格】150mL／ \1,595（税込）


＜プリズムローズの香り＞


■「MOROCCAN BEAUTY」について

厳選したモロッコ産のアルガンオイル*³を配合。髪の芯から毛先まで補修するモロッカングロス処方で、オーロラのように輝く美しい艶髪へ導くヘアケアブランド。





■商品ラインアップ
乾燥・パサつきをケアするディープモイスト

※価格はすべて希望小売価格

・ディープモイスト シャンプー／ヘアトリートメント


本体：各430mL ／ \1,595（税込）　詰め替え：各370mL ／ \1,210（税込）


・ディープモイスト 1DAYトライアル　12mL＋12mL ／ \132（税込）


・ディープモイスト プレミアム ヘアマスク　180g ／ \1,595（税込）


・ディープモイスト ヘアオイル　100mL ／ \1,650（税込）


・エクストラリッチ ヘアオイル　100mL ／ \1,650（税込）


・ディープモイスト オイルスプレー　145g ／ \1,595（税込）


・ディープモイスト ヘアミルク　150mL ／ \1,595（税込）



うねり・ゴワつきをケアするハイドロリペア

※価格はすべて希望小売価格

・ハイドロリペア シャンプー／ヘアトリートメント


本体：各430mL ／ \1,595（税込）　詰め替え：各370mL ／ \1,210（税込）


・ハイドロリペア 1DAYトライアル　12mL＋12mL ／ \132（税込）


・ハイドロリペア プレミアム ヘアマスク　180g ／ \1,595（税込）


・ハイドロリペア ヘアオイル　100mL ／ \1,650（税込）


・ハイドロリペア ヘアミルク　150mL ／ \1,595（税込）


超高圧*⁹アルガンオイル*³配合 ゴールデンモイストEX

※価格はすべて希望小売価格

・ゴールデンモイストEX シャンプー／ヘアトリートメント


本体：各430mL ／ \1,760（税込）　詰め替え：各370mL ／ \1,320（税込）


・ゴールデンモイストEX 1DAYトライアル　12mL＋12mL ／ \132（税込）


アイロン前に使うロック下地オイル

※価格はすべて希望小売価格

・ヒートボンド プライマー ヘアオイル　90mL／\1,650（税込）


■選べる３つのライン




＊水、アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（全て保湿）、トステアはオリエンタルケミカル（株）の登録商標です。　＊1 ポリペプチドのこと：加水分解シルク、加水分解ダイズタンパク（全て保湿）　＊2 毛髪の補整やスタイリングのこと　＊3 アルガニアスピノサ核油（保湿）　＊4 γ－ドコサラクトン、メドウフォーム－δ－ラクトン、（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解シルク（全て保湿）　＊5 髪内部のダメージのこと　＊6 ヘアカラーの色落ち緩和　＊7 イソステアロイル加水分解コラーゲン（保湿）　＊8 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿）　＊9 高圧処理による抽出・加工のこと



＜お問い合わせ先＞


社名：ボトルワークス株式会社


TEL：03-5962-5993


URL：https://moroccanbeauty.jp/


SNS：https://www.instagram.com/moroccanbeauty_jp/（Instagram）


住所：東京都港区南青山 3-8-38 表参道グランビル3階