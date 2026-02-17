コーポレートファイナンス研究の第一人者 京都大学 経営管理大学院 砂川伸幸教授が語る　PBR1倍割れ・投資家対応に効く ROIC・資本コスト経営の最前線

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

株式会社レイヤーズ・コンサルティング（東京都品川区、代表取締役CEO：杉野 尚志、以下：レイヤーズ）は、オンラインセミナー『PBR1倍割れ・投資家対応に効く ROIC・資本コスト経営の最前線』を2026年3月5日（木）に開催することを発表いたします。

東証によるPBR1倍割れ企業への改善要請や、アクティビストの台頭により、上場企業にはこれまで以上に、自社の企業価値や機関投資家を意識した経営が求められています。

「どのようにPBRの向上を実現するか」、「現金保有や多角化をどう説明するか」といったテーマが経営における喫緊の課題となり、コーポレートファイナンスの理論や事例へのさらなる理解、認識が必要です。

本セミナーでは、コーポレートファイナンス研究の第一人者であり、証券会社・社外取締役としての豊富な実務経験を有する京都大学 経営管理大学院 砂川伸幸教授を基調講演にお迎えし、最新の研究知見を踏まえた理論と事例の両面からご講演いただきます。

レイヤーズ・コンサルティングからは、事業ポートフォリオ管理とROIC経営の枠組み、それを支えるデータ・システム基盤（CPM／EPMツールやBIダッシュボード等）の構築方法を実務事例とともにご紹介します。

■オンラインセミナー概要

開催日時：2026年3月5日（木）15：00～16：45

会場 ：オンライン形式

内容 ：

●企業価値向上に資する実践的な取り組みとは

■今、企業価値・機関投資家を意識した経営とは

■企業価値向上マネジメントのための経営基盤

中防 保（株式会社レイヤーズ・コンサルティング 代表取締役COO 公認会計士）

●基調講演

PBR1倍割れ・投資家対応に効く!ファイナンス理論と事例の最前線

■資本コストや株価を意識した経営の理論と事例

■PBR、事業ポートフォリオ、現金保有等の最新の研究結果

■投資家が注目するポイント

砂川 伸幸 氏（京都大学 経営管理大学院 教授）

●講演II

実践事例で学ぶ！ROICと事業ポートフォリオ

■経営陣の判断に向けたポートフォリオの可視化

■複雑なROIC・BSの現場浸透のポイント

■事業別資本コストの算出方法

大橋 遊（株式会社レイヤーズ・コンサルティング 経営管理事業部 シニアマネージャー）

●講演III

ROIC・事業ポートフォリオを支える！経営管理システム／データ基盤

■ ROIC／事業ポートフォリオの“説明根拠”としてのシステム・データ基盤

■システム・データ基盤導入に向けたポイント（必要データ粒度・項目、ERP／会計連携）

武貞 正浩（株式会社レイヤーズ・コンサルティング 経営管理事業部 バイスマネージングディレクター）

●砂川様を交えたミニパネルディスカッション

参加費 ：無料（事前登録制）

対 象 ：経営トップ、CFO含む各CXO、経営企画、事業部門・財務経理部門、サステナビリティ部門の責任者の方

※コンサルティング会社等、同業他社の方のお申込みはご遠慮ください

※個人、学生の方のお申込みはご遠慮ください。

主 催 ：株式会社レイヤーズ・コンサルティング

詳細・お申込み： https://www.layers.co.jp/seminar/s20260305/

■登壇者について

砂川 伸幸氏

京都大学

経営管理大学院

教授

証券会社勤務、神戸大学教授などを経て、2016年より京都大学経営管理大学院・経済学部教授。専門はファイナンスと企業経営。著書、学術論文多数。近著に『ゼミナール コーポレートファイナンス』（日本経済新聞出版）、「ESGと経営財務」（週刊経営財務連載）などがある。日本価値創造ERM学会評議員、日本証券アナリスト協会試験委員、上場企業の社外取締役、MBO等の第三者委員会委員などを務める。博士（経営学）。

中防 保

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

代表取締役CEO

公認会計士

太田昭和監査法人（現:EY新日本有限責任監査法人）を経て、1983年株式会社レイヤーズ・コンサルティングを設立。代表取締役COOとして現在に至る。グローバル展開をしている製造・流通・サービス業等の上場企業を中心に、成長戦略策定、新規事業開発、新ビジネスモデル構築、マーケティング及び営業強化、業務・組織変革、財務会計・管理会計、ITマネジメント等のコンサルティングを多数行う。特に最近では、最新のデジタルテクノロジーを活用したビジネスモデル改革や超効率化経営、グローバルに通用する企業価値向上の為のコーポレート改革のコンサルティングに従事。

武貞 正浩

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

経営管理事業部

バイスマネージングディレクター

大手自動車メーカー、非金属メーカー、総合商社、グローバル小売業等幅広い業界に対して、経営管理再構築、本社業務改革、基幹システム（販売、受発注、調達、案件管理）、SFA、会計システム等の基本構想・要件定義支援等のコンサルティングに従事。特に、グループガバナンス強化のためのKPIマネジメント支援等を多数経験。

大橋 遊

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

経営管理事業部

シニアマネージャー

2015年に神戸大学 大学院にてコーポレート・ファイナンスで修士号を取得。その後株式会社レイヤーズ・コンサルティングにて、大手コンビニチェーン、大手インフラ企業の投資マネジメント構築や大手食品メーカー、大手建設材メーカー等のROIC導入など、経営管理制度の制度設計からシステム開発に従事。コンサルタントとして活動する傍ら、コーポレート・ファイナンス、ESG領域の研究を実施。

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

URL：https://www.layers.co.jp/

1983年に創業した日本発の独立系コンサルティング会社です。私たちは自らが「戦う創造集団」として、オープンイノベーションの実現や社内常識の打破を通じて、お客様が激しい環境変化の中、勝ち残るためのパワーエンジンとしてご支援することを使命としています。人事・人財戦略策定、タレントマネジメントシステム構築、人事制度設計、経営管理制度の構築・導入、会計システム再構築、原価企画、原価管理、製品開発プロセス開発、事業戦略再構築、新規事業開発、デジタルトランスフォーメーション推進などの幅広い領域で、国内有力企業約500社に対し、約1,000プロジェクトのコンサルティングサービスを提供しています。