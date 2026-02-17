生コラーゲン*の潤い艶膜*¹で包んで、髪の内部も外部ダメージも補修する湿潤グロス処方。毛先まで潤いで満たして、透明グロスの艶を与える水分プランパーシャンプー「MONO BULK（モノバルク）」新登場！

ステラシード株式会社は、潤いで髪を満たす水分プランパーシャンプー「MONO BULK：（以下：モノバルク）」新たに発売いたします。



MONO BULK 公式HP：https://monobulk.jp/(https://monobulk.jp/)


■コンセプト


美容液の潤い膜*¹で包み込み、⽑先までツヤめく水分プランパーシャンプー


カラー、パーマ、日々の蓄積ダメージなどで髪の保水力が低下し、思うようにまとまらない髪に。


高い保水性をもつ生コラーゲン*配合のぷるぷる潤い艶膜*¹で、髪の表面にコート感を与え、


毎日のヘアケアでサロン帰りのようなうるツヤ髪へ導きます。


■処方設計


美容液成分80%以上*²高保水「生コラーゲン*」配合の湿潤グロス処方で、髪の空洞化*³をW補修！


●ナノサイズの浸透型「浸透型カプセル*⁴」＆ 高保水「生コラーゲン*」配合！

うるおいに⽋かすことのできない高い保水力をもつ「生コラーゲン*」を配合。髪の1本1本を丁寧に包み込んで剥がれたキューティクルを補修。⽑先まで潤いで満たし、みずみずしい透明感のある輝きを与えます。髪にとって必要な脂質・水分・タンパク質のバランスに着目したケアで、髪の内側と外側の両方からダメージにアプローチします。


湿潤グロス処方 3つのステップ



▼Step１. ダメージを集中補修し水分を逃さず満たす


・浸透型カプセル*⁴


カラーやパーマによって不足しがちな脂質類を内包したナノカプセルが浸透して空洞化*³を補修。


・リピジュア(R)*⁵


高い保湿力で髪内部に水分をロックするように潤いで満たし、乾燥ダメージをケア。



▼Step２. キューティクルを密着させ水分の流出を防ぐ。


・ダメージセンサー成分*⁶


⽑髪のダメージが進んだ部分に選択的に吸着し、わずかな傷み・開いたキューティクルも補修。


・ジマレイン酸誘導体*⁷


ブリーチやヘアカラー、ドライヤーやヘアアイロンの熱によるダメージを補修。



▼Step３. 艶膜*¹でコーティングし水分を抱え込む


・生コラーゲン*


水溶性美容液成分で高い保水性をもつ。髪表面のキューティクルを整える。


・生ケラチン*⁸


透明で均一な擬似キューティクルを形成。毛髪の表面を補修し、ダメージから保護。



●髪色キープ発想でキューティクルを集中ケア

ダメージよってキューティクルが開いた髪は水分や油分、カラー成分が流出しがち。キューティクルを集中補修してなめらかに整えることで、カラー褪⾊を緩和。ドライヤーやアイロンによる日々の熱ダメージからも髪を保護してダメージをケアし、指通りの良い美しいツヤ髪へ導きます。



カラーキープ成分：リンゴ酸ジイソステアリル（保湿）


熱ダメージケア成分：γードコサラクトン、メドウフォーム-δ-ラクトン*⁹（全て保湿）


●みずみずしさあふれる“カシス&ラズベリー”の香り

フレッシュな果実の⽢みと、


奥行きのある上品なフローラルノートが華やかに


重なり合うフレッシュ・フローラル・フルーティ調の香り。





■商品詳細




【商品名】モノバルク モイスト シャンプー


【容量・希望小売価格】本体：460mL／ \1,650（税込）、詰め替え：400mL／ \1,265（税込）


髪の主成分であるタンパク質の流失に着目。ダメージ補修しながら洗うPPT系洗浄成分*¹⁰配合。髪の内部までしっとり潤いで満たす水分プランパーシャンプー。




【商品名】モノバルク モイスト ヘアトリートメント


【容量・希望小売価格】本体：460mL／ \1,650（税込）、詰め替え：400mL／ \1,265（税込）


髪の空洞化*³を補修するPPTケラチンオイル*¹¹配合。さらに、水分ロック成分*¹²配合で毛先まで潤ってまとまる水分プランパートリートメント。




【商品名】モノバルク モイスト ヘアオイル


【容量・希望小売価格】100mL／ \1,650（税込）


オイルリッチな配合でアホ⽑・パヤ⽑もまとまる。指通りなめらかな艶髪へ導く水分プランパーヘアオイル。




【商品名】モノバルク モイスト ヘアミルク


【容量・希望小売価格】150mL／ \1,650（税込）


髪の芯まで水分で満たし、水分と油分のバランスを整える。夜使って翌朝も⽑先までしっとりまとまる、水分プランパーヘアミルク。




【商品名】モノバルク モイスト 1DAYトライアル


【容量・希望小売価格】12mL＋12mL／ \132（税込）


お試しや旅行にも便利な、シャンプー＆ヘアトリートメントのワンデートライアル。




＊水溶性コラーゲン（保湿）　＊1 補修成分による膜状構造　＊2 保湿成分(水を含む)　＊3 髪内部のダメージのこと　＊4 セラミドＮＧ、セラミドＮＰ、セラミドＡＰ、ＰＧ、ジステアリルジモニウムクロリド（全て保湿）／ クオタニウム－３３（保湿）［モノバルク モイスト シャンプー、モノバルク モイスト ヘアトリートメントに配合］／コレステロール （保湿）［モノバルク モイスト ヘアミルク以外に配合］　＊5 ポリクオタニウム－６４(保湿)、リピジュアは日油株式会社の登録商標です。［モノバルク モイスト ヘアオイル以外に配合 ］　＊6 傷んだ髪を選択的に補修すること／キトサンヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド（保湿）［モノバルク モイスト ヘアオイル以外に配合］　＊7 ジマレイン酸シスタミン（保湿）［モノバルク シャンプー、モノバルク ヘアトリートメントに配合］／ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム（保湿）［モノバルク モイスト ヘアオイル、モノバルク モイスト ヘアミルクに配合］　＊8 ケラチン（羊毛）（保湿）　＊9 モノバルク モイスト ヘアオイル、モノバルク モイスト ヘアミルクに配合　＊10 ココイル加水分解コラーゲンＫ、ココイル加水分解ケラチンＫ（羊毛）　＊11 イソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛）（保湿）　＊12 ポリクオタニウム-６４、ジヒドロキシプロピルアルギニンＨＣｌ（全て保湿）



