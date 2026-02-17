ナブラワークス株式会社、「リテールテックJAPAN 2026」に初出展

ナブラワークス株式会社

ナブラワークス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：本島 昌幸） は、2026年3月3日（火）～3月6日（金）の4日間、東京ビッグサイトで開催される「リテールテックJAPAN 2026」に出展することをお知らせいたします。

■出展概要

会期：2026年3月3日（火）～3月6日（金）10:00～17:00（最終日のみ16:30終了）

会場：東京ビッグサイト 東6ホール

ブース番号：RT6108

イベント公式サイト： https://www.retailtech.jp/

当社ウェブサイト： https://www.nablaworks.co.jp/

ご来場登録はこちら :https://www.retailtech.jp/

■出展内容

1．大型商業施設受付用 顔認証ICカード自動貸出システム

株式会社ワールドサプライと共同実証実験中の大型商業施設受付用の「顔認証ICカード自動貸出システム」を展示いたします。

従来は対人で行っていた商業施設の納品対応やゲスト受付の業務を顔認証とロッカーの組み合わせによりデジタル化し、省人化・省力化を実現します。

高精度な顔認証エンジンにより、暗所やメガネ・帽子、化粧や髪型の違いがあってもスムーズに認証可能です。

管理者側も履歴をデジタルで一元管理でき、管理負荷の軽減と有事の際の迅速な検索を可能にします。

デモ動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=1zx_YkRW4B0

2．店舗来客分析ソリューション「レジカメラ」

カメラ映像をもとに顔認証で来客一覧を自動生成し、店舗顧客管理や動向分析を行うソリューションを展示いたします。

年齢・性別をはじめとした属性分析は勿論のこと、高精度の顔認証エンジンを活用し、独自のデータ処理を加えることで、これまで難易度が高かった事前登録のない来訪者も個別に認識することができます。

これにより、移動経路や来店回数の把握、重複のない人数カウントなど、多くのお客様が訪れる店舗においても意味のある統計データを効率的に取得でき、精度の高い人流・顧客分析を実現します。

3．生成AIを活用した会話型受付ソリューション

生成AIによるデジタルヒューマンを活用した受付・案内システムである「会話型DHコンシェルジュ」を展示いたします。

デバイスに搭載されたカメラで来訪者を認識し、音声認識によりデジタルヒューマンと来訪者で会話ができ、リアルタイムの音声・映像で自然な対話を実現します。

さらに、多言語で海外からの来訪者にも対応することができ、受付業務の自動化と効率化を可能にします。

製品サイトはこちら

https://www.nablaworks.co.jp/product/digital-human/dh-concierge

当社ブースでは、実際のデモをご覧いただきながら、お客様の課題に合わせた製品・サービスをご説明いたします。ぜひお越しください。

■Nabla Worksについて

ナブラワークス株式会社（Nabla Works Corp.）は、AIを通じて、IT技術の持つ利便性と効率性をあらゆる業界に提供することで、AIと人間が共存できる未来を目指し、さまざまな領域で日本からすべての人に魅力的なAIサービスを提供します。

https://www.nablaworks.co.jp/