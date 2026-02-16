【3/3開催／参加無料】CX経営サバイバルゲーム体験イベント

株式会社mct

なぜゲームでCXを学ぶのか？――

そこには座学では伝わらない「CX経営のリアル」があるからです。



「CX経営サバイバルゲーム」は、現場で起こる葛藤や意思決定を疑似体験しながら、打ち手とプロセスを楽しく体感的に学ぶことができるプログラムです。



そしてリリースを記念した【無料体験会】の開催が決定しました！

ゲームの体験とともに具体的な活用シーンなどもイメージしていただけるイベントとなっておりますので、ぜひこの機会にご参加ください。

当日はゲームの体験だけでなく、弊社mctのCXエキスパートメンバーからの解説やレクチャーなどもありますので、こちらもぜひお楽しみに。

参加お申し込みはこちら :https://mctinc.jp/cxmgame#event

>>>>> 無料体験会 <<<<<

日時｜3/3（火）17:30～19:00

場所｜株式会社mct 東京オフィス

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-4-11 Daiwa神宮前ビル1F-2F

費用｜参加費無料

