アース製薬から、『マモルーム ダニ用 ムーミン2ヵ月用セット』を新発売

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、手間なく簡単にダニ対策ができ、各部屋に使えてお部屋のインテリアにも馴染むムーミンデザインの器具とダニ用取替えボトルをセットにした『マモルーム ダニ用 ムーミン2ヵ月用セット』を、2026年3月2日（月）より数量限定で発売します。

マモルーム ダニ用 ムーミン2ヵ月用セット

昨今、お客様は「手間をかけず簡単にダニ対策（予防）をしたい」という実用的なニーズに加え、「虫ケア商品にも生活空間に馴染むデザイン性」を強く求める傾向があります。特に、昨今流行中の北欧デザインであるムーミンとのコラボレーションは、お客様の支持が高く、SNS投票を通じて製品化が決定しました。

本製品は、スイッチ一つでダニの予防空間を提供する『マモルーム ダニ用』の器具に、ムーミンの大人気キャラクターを採用した数量限定品です。手間をかけずにダニ対策をしたいお客様と、虫ケア用品の見た目にこだわりたいお客様に応えるため、「予防効果とデザイン性の両立」を目指し発売しました。これにより、お客様に快適な「おうち時間」を提供いたします。

【製品特長】

『マモルーム ダニ用 ムーミン2ヵ月用セット』は、スイッチ一つでダニの予防空間を作り出す『マモルーム ダニ用器具』に、大人気キャラクター「リトルミイ」がデザインされた限定コラボ製品です。虫ケア用品であることを意識させないデザインで、新規のお客様や複数台ご購入のお客様にダニ予防効果を提供します。

【製品概要】

- スイッチONで「おうちまるごと予防空間」を実現スイッチ一つで、有効成分（トランスフルトリン）の超マイクロ粒子が4.5畳～12畳のお部屋のすみずみまで広がり、屋内塵性ダニ類を忌避（よせつけない）します。無香性で、約2ヵ月間（1日24時間使用）安定した効きめが持続します。- ダニアレル物質の生成を抑制本製品を1週間継続して使用することで、ダニアレル物質（ダニ排泄物）の生成を抑制する効果が期待できます。- ダニを無力化し、掃除機での除去をサポートマモルームの有効成分は、ダニがものにしがみつく力を弱めて無力化するため、掃除機でダニをより簡単に除去しやすくなります。- 赤ちゃん・ペットのいるご家庭にも有効成分はピレスロイド系の薬剤で、赤ちゃんやペット（犬や猫など）がいるご家庭でもご使用いただけます。

製品名：マモルーム ダニ用 ムーミン2ヵ月用セット

内容量：器具1個、取替えボトル1本（45mL）

効能効果：屋内塵性ダニ類の忌避、ダニアレル物質の低減

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年3月2日（月）／全国

【『MAMOROOM（マモルーム）』について】

アース製薬は、「生命と暮らしに寄り添い、地球との共生を実現する」という経営理念のもと、人々の健康と快適な生活に真摯に向き合っています。当社の虫ケアブランドの一つである『マモルーム』のプラグ式タイプは、各部屋で使えて、スイッチ一つで超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がり、ダニや蚊、ゴキブリ対策を徹底した「おうちまるごと予防空間」を実現します。お客様が虫ケアを意識せず、気持ちいいおうち時間を過ごせるようサポートします。