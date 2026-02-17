ネクストラボ、ECにおける煩雑な返品・キャンセル・配送業務を効率化するBtoB向け「バクアゲ配送」を提供開始

株式会社ネクストラボ

EC事業者の業務効率化と売上最大化を支援するSaaSプラットフォームを開発・提供する株式会社ネクストラボ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：亀井智英、以下「ネクストラボ」）はEC事業者向けの返品・キャンセル・配送業務を大幅に効率化する「バクアゲ配送」の提供を開始いたしました。本サービスは、旧 BtoB向け「返品くん」「注文キャンセル機能」をリニューアルしたもので、EC運営における事業者の業務効率を最大90%向上させるとともに、エンドユーザーにとってもストレスフリーな購買体験を実現します。

「バクアゲ配送」 開発・提供の背景

ECバックオフィスのDXに貢献する「バクアゲ」

近年、EC市場の急速な拡大と顧客体験重視の流れを背景に、EC事業者における返品・キャンセル・配送対応に関する業務負荷は大幅に増加しています。従来型の運営体制では、これらのオペレーションを効率的かつ正確に処理することが難しく、以下のような課題が顕在化していました。

- 顧客とのメール往復による時間的コストと対応遅延- 台帳管理や二重チェックによる人的ミスの発生- 手動処理による業務工数の増大- 複雑な配送管理システムとの連携不足

これらの課題は、顧客体験の低下とコスト増加という構造的な問題を引き起こしており、EC事業者にとって大きな負担となっていました。「バクアゲ配送」は、こうした課題を解決するために開発されました。

「バクアゲ配送」主な機能・特徴

「バクアゲ配送」は、返品・キャンセル・交換といった顧客リクエストを起点に、可否判定から倉庫・注文管理システム連携までを自動化するEC事業者向け配送業務支援サービスです。 ワンクリック対応や未発送時の自動処理フローにより、小規模事業者から大規模ECサイトまで幅広く導入可能です。

■ 主な機能・特徴

- 自動ステータス更新：倉庫・注文管理システムと連携し、出荷・返品・キャンセルなどのステータスを自動反映。- 簡単返品申請UI：購入者がスマートフォンから簡単に返品申請できる専用UIを提供。CS対応を介さず、スムーズな受付を実現。- 返品理由のカスタマイズ：返品理由の選択肢や文面を、ブランド・商品カテゴリごとに柔軟に設定可能。- 自動集荷手配：提携配送業者とAPI連携し、返品・交換品の集荷手配を自動化。- 注文キャンセルリクエスト受付：購入者がキャンセル申請を行える専用フォームを提供。- キャンセルの自動承認・拒否判定：出荷ステータスや倉庫連携状況をもとに、キャンセル可否を自動判定。- カスタマーサポートの高度化：CS業務の半自動化により、対応品質の標準化とコスト削減を実現- エンドユーザー体験の向上：EC利用者は、営業時間を待たず24時間365日いつでも返品・キャンセル・交換が可能となります。 ヤマト運輸・佐川急便のサービスを活用することで、配送伝票の記入が不要なスムーズな返品体験を提供し、ストレスフリーな購買体験による顧客ロイヤリティの向上が期待されます。

■ 料金プラン

基本料金:10,000円～/月(20件まで)

＊規模別のプランをご用意しています。

詳細な料金プランについては、お問い合わせください。

従来製品とバクアゲの特徴比較

「バクアゲ配送」 サービスページ: https://bakuage.co/return

■「バクアゲ」サービスの展開について

ネクストラボは、「バクアゲ配送」を中心に、ECバックオフィス業務全体のさらなる自動化を推進してまいります。今後は、バクアゲサービス全体との連携を強化し、配送・返品・キャンセル領域にとどまらず、発生した返金を安全かつ高速に処理できる「バクアゲ送金」や、住所不備による配送遅延、越境ECにおける国際送料の損失を大幅に削減する「バクアゲ住所チェック」など、EC事業者が抱える多様な業務課題を解決する総合的なプラットフォームへと進化させてまいります。

「バクアゲ配送」「バクアゲ送金」「バクアゲ住所チェック」の3つのサービスを通じて、複雑化・高度化するECのマイナス業務をワンストップで提供します。なお、従来提供してきた「返品くん」は、引き続きtoC向けサービス名称として展開してまいります。

旧BtoB向け返品くんから「バクアゲ」へのリニューアルイメージ

株式会社ネクストラボについて

株式会社ネクストラボは 日々の課題に対してシンプルな解決を提供するテクノロジー企業です。返品・キャンセル・配送、送金、住所チェックなど、EC運営における煩雑なバックオフィス業務を自動化する「バクアゲ」シリーズを展開し、高速な処理性能とシンプルな操作性により、業務効率化と運用負荷の軽減を実現、EC事業者の業務基盤を支えるパートナーとして、事業成長を継続的に支援しています。

また、AIを活用し、レイアウトを保持したまま日本語へ高精度に翻訳可能な翻訳サービス「Readable」を提供しています。

ネクストラボは、「新しい価値創造を通じ、これからの社会の期待に応え続ける」というミッションのもと、テクノロジーを活用したサービス開発に取り組んでいます。



株式会社ネクストラボ

本社所在地: 渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609

電話番号: 050-3101-2748

企業ページ: https://nextlabs.jp/

