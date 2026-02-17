ベストコスメ57冠*¹受賞の「CLAYGE（クレージュ）」から、1品6役！導入セラム発想*²のクレンジングバームが登場

株式会社多田

株式会社多田（本社：兵庫県神戸）は、ブランド累計販売数3,500万個突破*³のクレイケアブランドCLAYGE（クレージュ）より、お肌のハリつやケアを叶える新クレンジングアイテム「クレージュ リニューイング クレンジングセラムバーム」を発売いたします。2026年2月中旬より公式ECサイトと全国のLOFTにて先行発売、3月15日（日）より全国のバラエティショップ、4月10日（金）より一般販売を開始いたします。

新感覚！美容成分たっぷりのクレンジング ”セラム” バームが登場

こだわりのクレイ成分*⁴を配合したプロダクトで毎日の生活に癒しを届ける、ヘアケア＆スキンケアブランド『CLAYGE（クレージュ）』は、クレイケアブランドとして多様化するお客様のニーズにお応えするべく、昨年の9月にスキンケアラインを全面的にリニューアル。

さまざまな肌悩みを持つお客様に『⽑⽳悩み＋α』のケアをご提供できるよう、商品ライナップを一新しました。

お陰様で、CLAYGEのクレンジングバームが3,000円未満クレンジングバームにおける売上No.1を記録*⁵。「モイスチャライジング クレンジングバーム」がLIPS Best Cosmetics2025 下半期新作賞クレンジングバーム部門１位、「ポアスムージング クレンジングバームブラック」が2位、「スキンリファイニング クレンジングバーム」が3位で新作賞を独占するなど、大変好評をいただいております。

そんなクレージュのクレンジングバームから、導入セラム発想*²のもっちりタイプ「クレージュ リニューイング クレンジングセラムバーム」を発売いたします。

シリーズごとの特徴

新たなハリつやケアラインとして＜リニューイング＞を追加

リニューアルで３つの肌悩みにアプローチする展開となったCLAYGEのクレンジングバームシリーズに、新たに「リニューイング クレンジングセラムバーム」が加わります。

美容液をそのまま固めたような柔らかいセラムバームが肌をやさしく包み込み、汚れはすっきり落としながら、洗い上がりはもっちりとしたハリつや肌へ導きます。

シリーズは肌悩みに合わせて選べる全４種に。洗い上がりの質感も好みに合わせてお選びいただけます。

- 【毛穴×角栓ケア】ポアスムージングクレンジングバームブラック頑固な黒ずみ*・角栓をすっきり吸着溶解。すっきりとした洗い上がり。- 【毛穴×くすみケア】スキンリファイニングクレンジングバームくすみ**の原因になりやすい残留角質までつるんとクリアに。- 【毛穴×保湿ケア】モイスチャライジングクレンジングバーム毛穴汚れに密着しながら、しっとり濃密保湿。- 【毛穴×ハリつやケア】リニューイング クレンジングセラムバーム（新製品）汚れを一掃しつつ導入美容まで。もっちりハリつやの“超しっとり”仕上げ。

その時々の肌悩みや、目指したい洗い上がりに合わせて、あなたにぴったりのクレンジングバームを見つけてください。

商品特徴

まるで美容液をそのまま固めたような贅沢バームが、ざらつき・蓄積毛穴汚れを一掃し、弾力艶肌*⁶へ整える“導入セラム”発想*²の新感覚クレンジングバームです。

メイク落とし＋洗顔＋マッサージ＋角質ケア＋フェイストリートメントに加えて、【プレスキンケア*²】までこの1つで叶える1品6役。もっちりとした洗い上がりで、弾力と艶に満ちた肌へ導きます。

さらに、乾燥による小じわを目立たなくする効能評価試験済み。毎日のメイク落としで、乾燥小じわのケアまで叶います。

⑴ 美容液いらず?!『4Dヒアル複合体*⁸』配合の導入セラム発想*²クレンジング

うるおいを与えるだけでなく、美容成分の浸透もサポートする『4Dヒアル複合体*⁸』が角質層の隅々まで浸透し、うるおいのヴェールを形成。乾燥などによりごわつきやすい肌もやわらかに保ち、あとに使うスキンケアがなじみやすい肌に整えます。

うるおいは守りつつ、とろけるようなテクスチャーで摩擦レスにオフできるから、洗いあがりもつっぱらず、もっちりとした肌触りが続きます。

⑵ 2種類のミネラルクレイで、ざらつき・⽑⽳の蓄積汚れも一掃

特徴の異なる2種類のミネラルクレイ*⁹ を配合。毛穴の奥に詰まった汚れにも吸着し、肌表面の汚れや古い角質を絡めとりながら、すっきりとオフしてくれます。

マテラ*¹⁰：愛媛県で採取される火山岩「流紋岩（マテラ鉱石）」由来のマテラ。毛穴より細かな粒子が汚れや余分な皮脂を吸着オフ。また、遠赤外線を放射する特性をもち、スキンケアがなじみやすい“すこやかな肌環境づくり”をサポートします。

ファンゴ*¹¹：高い洗浄力と吸着力を持つファンゴ。カリウムやカルシウムなどの天然ミネラルを豊富に含む汚れ吸着成分です。不要な汚れを落としながら肌のキメを整え、なめらかな肌印象へと導きます。

⑶ ハリつや肌に導く美容成分配合で、気になり始めた”年齢による肌悩み”にアプローチ

乾燥小じわをケアして目立たなくする効能評価試験済み。毎日のクレンジングで年齢による肌悩みにもアプローチできます。

ハリツヤ肌に導く美容成分（すべて保湿）

・10種のペプチド*¹²（ハリ肌へアプローチ）

・発酵コラーゲン*¹³（もっちりつや肌へ整える）

・植物由来の低分子PDRN*¹⁴（うるおいを与え、内側から*⁷ふっくらとしたつやのある肌へ導く）

・シルキーグロウコンプレックス*¹⁵（キメとハリを支える植物由来の高保湿複合成分）

年齢を重ねた大人肌を整えるケア成分を厳選して配合することで、思わず触れたくなるようなもっちりとしたハリ肌へ導きます。

⑷ ダマになりにくい、じゅわとろ～質感！

バームが肌の上でじゅわ～っととろけるように広がる、心地よいテクスチャーを実現しました。オイル状に変化した後の厚みを感じられるセラムバームが、クッションの役割を果たし摩擦を軽減。肌に負担をかけず、ウォータープルーフのメイクまでしっかりと包み込んでオフしてくれます。

■敏感肌パッチテスト・スティンギングテスト済み（すべての人にアレルギーや皮膚刺激が起こらないということではありません）

■6つの無添加処方（パラベン／アルコール／鉱物油／シリコーン／合成着色料／マイクロプラスチック 不使用）

■W洗顔不要・マツエクOK*¹⁶・ウォータープルーフメイクOK

■専用スパチュラ付き

⑸ やわらかに広がる香りに癒される ≪アイリス&ムスク≫ の香り

やわらかで華やかなホワイトフローラルにしっとりとした⽢さのラムやココナッツを合わせて、爽やかなピーチムスクでまとめた、可憐な華やかさのあるアイリス&ムスクの香りが、毎日のクレンジング時間にホッと一息をプラスしてくれます。

*¹ 2017年7月3日から2026年2月15日まででクレージュブランドの製品が受賞した累計

*² 次に使う化粧品をなじみやすく整えること

*³ 2025年12月末日までのCLAYGEブランド累計出荷実績

*⁴ ホノライト、流紋岩末（汚れ吸着成分）

*⁵ クレンジングバームブランド別売上個数に関する調査 TPCマーケティングリサーチ(株)調 対象期間：2024年４月～2025年３月

*⁶ 洗い上がりのこと

*⁷ 角層まで

*⁸ アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロスポリマー－２－Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｎａ、ポリクオタニウム－５１（すべて保湿成分）

*⁹ ホノライト、流紋岩末（汚れ吸着成分）

*¹⁰ 流紋岩末（汚れ吸着成分）

*¹¹ ホノライト（汚れ吸着成分）

*¹² ジ酢酸ジペプチドジアミノブチロイルベンジルアミド、オリゴペプチド－３４、アセチルデカペプチド－３、酢酸アミジノベンジルベンジルスルホニルＤ－セリルホモフェニルアラニンアミド、アセチルテトラペプチド－２、アセチルヘキサペプチド－８、パルミトイルトリペプチド－１、パルミトイルペンタペプチド－４、パルミトイルテトラペプチド－７、オリゴペプチド－１（すべて保湿成分）

*¹³ 乳酸桿菌／加水分解コラーゲン発酵液エキス（保湿成分）

*¹⁴ ＤＮＡ-Ｎａ（保湿成分）

*¹⁵ シロキクラゲ多糖体、オトギリソウ花／葉／茎エキス、アルテア根エキス（すべて保湿成分）

*¹⁶ 一般的なグルー（シアノアクリレート系）使用の場合。こすり過ぎないでください。

* 蓄積した汚れのこと

** 汚れの蓄積による

商品概要

商品名：クレージュ リニューイング クレンジングセラムバーム

内容量：95g

価格：1,980円（税込）

発売日/流通

2026年2月下旬：全国のLOFT、公式ECサイトにて先行発売開始

2026年3月15日（日）：全国のバラエティショップにて販売開始

2026年4月10日（金）：一般発売開始

※店舗によって陳列開始日が異なる為、店頭発売日の表記についてはメーカー発送日とさせていただきます。

CLAYGE（クレージュ）とは

クレイが導く、心までほぐれるひととき。

いつものバスタイムが、まるでサロンのようなスパに。

心地よい香りに包まれて、心も解きほぐされる。

癒しを取り入れる日々は、心を豊かに、身体を健やかに。

暮らしに癒しのひと時を。

ブランド累計出荷数3,500万個*³を突破！“クレイと癒し“の実感型ケアブランドです。毎日のバスタイムに“ホッ”とひと息、癒しの時間を。全国のバラエティショップ、ドラッグストア、ブランドサイトからもお買い求めいただけます。

ブランドサイト：https://clayge.com/

公式通販サイト：https://betopstore.com/clayge/

公式Instagram：https://www.instagram.com/clayge__official/

公式X：https://X.com/CLAYGE_official/