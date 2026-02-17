【新発売】“うらごし かぼちゃとにんじん” “うらごし さつまいもと緑のお野菜”　“うらごし 北海道産コーン”

ピジョン株式会社

ピジョン株式会社（本社：東京、社長：矢野 亮）は、生後５ヵ月頃から食べられるピジョン ベビーフード 「うらごし かぼちゃとにんじん」「うらごし さつまいもと緑のお野菜」「うらごし 北海道産コーン」を、2026年2月24日（火）より全国のベビー用品専門店・ドラッグストア、当社公式オンラインショップにて販売を開始いたします。

離乳食を始めた時期の赤ちゃんのお口やお腹の機能は、まだ発達段階のため、最初は舌でゴックンと飲みこめるように食材を裏ごしし、なめらかなペースト状にします。「裏ごし」の工程には、食材を煮る、小さく切る、潰す、ヘラを使い網でこす等があり、手間や時間がかかり大変です。

本商品は、裏ごしが大変！というご家族の声に応えた、離乳初期（生後5ヵ月頃）の赤ちゃんから食べられる「なめらかな裏ごし」と「素材本来のやさしい味わい」が特長の手軽でおいしい離乳食です。

■商品特長

●ゴックンしやすく、口当たりがなめらかな裏ごし

離乳食を始めたばかりの赤ちゃんのお口とお腹（消化機能）の発達に合わせ、なめらかな裏ごしに仕上げることで、ゴックンしやすい、赤ちゃんが無理なく食べられる設計にしています。

●素材本来のやさしい味わい

国産野菜をベースに「かぼちゃ・にんじん」、「さつまいも」、「とうもろこし」などの素材を使用。素材本来のほんのりとしたやさしい甘みで、赤ちゃんも食べやすい味わいです。

●移し替えて小分け冷凍が可能で便利(※1)

まだまだ1回に食べる量が少ないこの時期、開封後も小分けし、冷凍ができるため便利です。

※1 召し上がる分は清潔なスプーンで別容器へ移し、残りは清潔な容器に小分けし冷凍保存できます。食べ残しの冷凍はできません。

当社は、1993年から約30年に渡りベビーフードを提供してまいりました。これからもこだわりの詰まったベビーフードを通じてお子さまへ「食べる楽しさ」と「しあわせ」を、そしてご家族には「ベビーフードならではの手軽さ」を届け続け、お子さまもママ・パパも笑顔あふれる、楽しい家族の食卓をこれからもサポートします。

■ 商品概要

■ ご参考：直近発売のピジョン ベビーおやつ 元気アップカルシウムシリーズ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48454/table/248_1_39e9a4a4b7017642a3222e78fa77cacc.jpg?v=202602171151 ]

当社のべビーおやつ「元気アップカルシウムシリーズ」に、生後７ヵ月頃からの「たまごぼうろ」「お野菜すなっく にんじん＋トマト＆かぼちゃ＋おいも」、生後12ヵ月頃からの「あおのり＆あおさすなっく」「豆乳クッキー」が新登場。生後12ヵ月頃からの２商品は、ビタミンDを配合した栄養機能食品です。

2026年2月9日（月）より全国のベビー用品専門店・ドラッグストア、スーパーマーケット、当社公式オンラインショップにて販売を開始いたしました。ベビーフード同様に、ベビーおやつでも、おいしく、楽しく、そしてカルシウムなど発育に必要な栄養を補えるように、ご家族の食卓をサポートし続けてまいります。

