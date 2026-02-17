「KING OF TIME」が「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」シフト管理システムカテゴリ総合1位に選出

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

株式会社ヒューマンテクノロジーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：家崎 晃一）が提供する「KING OF TIME（キングオブタイム）」 は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」のシフト管理システムカテゴリ総合1位に選出されました。

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求（※2）を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。

「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日の期間における資料請求数を対象に集計され、「KING OF TIME」が受賞したシフト管理システムカテゴリの総合1位は、同カテゴリにおいて対象期間内にユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして選出されました。

なお、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

https://boxil.jp/ranking/



「KING OF TIME」の口コミはこちら

https://boxil.jp/service/4598/

■KING OF TIMEでのシフト管理について

「KING OF TIME」は、高度な勤怠管理機能に加え、多種多様な業種の複雑なシフト編成に対応する強力なシフト管理機能を備えています。

最大の特徴は、「シフト提出、作成、勤怠管理、給与計算」までを一つのシステムで完結できる点です。これにより以下のメリットを実現します。

- 一元化による運用の定着と効率化「KING OF TIME」でシフト提出～給与計算まで完了するので、従業員は操作に迷わず、管理者はデータの転記作業から解放されます。- 急な休暇にも柔軟に対応休暇・休日申請のワークフローとシフト管理が連動しているため、急な欠員や予定変更が発生しても、最新の状況が即座にシフト・勤怠情報へ反映されます。- シフト関連機能時間帯別の必要人数や、従業員の業務習熟度に合わせて、シフトの自動作成ができます。自動作成されたシフトを元に編集ができ、シフト作成作業を大幅に軽減することが可能です。その他にも、予実管理、概算人件費の可視化などシフト管理業務を効率化します。

https://www.kingoftime.jp/function/shift/

■【KING OF TIME】について

「KING OF TIME」は、導入企業数6万7千社以上、利用者数430万人以上（2026年1月時点）を誇る市場シェアNo.1（※3）のクラウド勤怠管理・人事給与システムです。

PCやスマートフォン、ICカード、生体認証、入退室連携、アルコールチェックなど多様な方法で出退勤打刻ができ、休暇申請や残業承認もオンラインで完結。

変形労働時間制など複雑な勤務体系や最新の法改正にも対応し、企業ごとの就業ルールにも柔軟に対応可能です。

さらに、入社手続きや人事情報の管理を行う「KING OF TIME 人事労務」、給与・賞与・年末調整の計算を行う「KING OF TIME 給与」、PCログ管理の「KING OF TIME システムログ」、生産性を可視化する「KING OF TIME データ分析」まで、すべて追加料金なしでご利用いただけます。

また2025年2月にリリースした「KING OF TIME 電子契約」（有償オプション）では、煩雑な契約業務や書類管理を法令に則った安全な形でオンライン完結化します。

各シリーズサービスがシームレスに連携し、バックオフィス業務の効率化を強く支援します。

▶製品ホームページ https://www.kingoftime.jp/

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のこと

※2 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

※3 シェアNo.1表記について

富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」勤怠管理ソフトSaaS/PaaS市場 利用ID数 2024年度実績 ベンダーシェア

■企業概要

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

代表者：代表取締役社長 家崎 晃一

資本金：860,661千円（2024年1月時点）

設立：2001年11月

所在地：〒107-0051 東京都港区元赤坂1-6-6

サイト：https://www.h-t.co.jp/

【サービス導入に関するお問い合わせ】

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

KING OF TIME 営業担当宛

TEL：03-4577-9567

お問い合わせフォーム：https://www.kingoftime.jp/contact/