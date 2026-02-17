【新発売】ソノラ州の“元密造酒”バカノラに、ウイスキー樽の影を落とす──「サント・クビソ バカノラ」にレポサドが登場

ジェイドックス株式会社

ジェイドックス株式会社（東京都新宿区）は、アメリカ合衆国との国境に位置するメキシコ北西部ソノラ州のアガベ蒸留酒ブランドSanto Cuviso（サント・クビソ）より、「バカノラ レポサド」の取扱いを開始いたしました。

ソノラ州の厳しい自然が育んだ秘境の地酒「バカノラ」。乾いた大地とハーブ、ミネラルが輪郭をつくるバカノラに、アメリカンウイスキーの中古樽による熟成で“陰影”を加えた、攻めたレポサドです。

元密造酒「バカノラ」とは？

ソノラ州キリエゴの山奥にある蒸留所からの風景。バカノラの生産の他、酪農業も行われている。

バカノラはメキシコ・ソノラ州の特定地域で、特定のアガベ〈アガベ・アングスティフォリア（マゲイ・パシフィカ）〉から造られる蒸留酒です。20世紀初頭から長く製造・販売・飲酒が禁じられていた時代を生き抜き、2000年に原産地呼称を取得。いま再び世界へ広がり始めている“ソノラ州のスピリッツ”です。約80年もの製造・販売禁止期間を経て復活した歴史から「秘められた酒」とも呼ばれ、スモーキーかつハーブのような香りとドライな余韻が特徴です。

サント・クビソ バカノラ レポサド

「レポサドなのに色が濃い」──樽のキャラクターで陰影をつけた一本

本製品の個性はその深い色合いです。一般的なテキーラのレポサドと比べるとその濃さが特に際立ちます。しかしその理由は長期熟成ではなく、アメリカウイスキー中古樽のキャラクターをしっかりと乗せた設計にあります。

熟成期間は約6か月ですが、短期間でも樽の香味が立ち上がる一方で、アガベ由来の輪郭＝バカノラの骨格はしっかりと残ります。熟成による樽由来の「甘香ばしさ」と、アガベそのものが持つ「乾いた大地・ハーブ・ミネラル」というバカノラらしさが重なり合い、味に立体的な“陰影”が浮かびます。

おすすめの飲み方

- ストレート：樽が落とした「影」の深さと、バカノラの骨格をダイレクトに。- 少量加水：氷を入れずに2:1（バカノラ：水）の割合で加水することで、ミネラルの塩味とアガベの甘みが伸び香りが立体的に。- カクテル - オールドファッションド系のツイスト：甘さ控えめ設計で、樽香とビター感が活きます。

この重層的な味わいは、特にバーボンやシェリー樽熟成のウイスキーを愛する方にとって最高の"アガベ酒への入り口"となるはずです。

製品概要

サント・クビソ バカノラ レポサド

原産国：メキシコ（ソノラ州）

原料：アガベ・アングスティフォリア100%（マゲイ・パシフィカ）

熟成：バーボン中古樽 約6か月

内容量：500ml

アルコール度数：43%

風味/味わい：樽由来のバニラやカラメルの香ばしさの奥に、バカノラらしい塩味のあるミネラル感、そして発酵と熟成が織りなす「醤油」を思わせる和のニュアンス。



ご購入はこちら：

サント・クビソ バカノラ レポサド

【アマゾン】 https://www.amazon.co.jp/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D2ZC233H)

【楽天市場】 https://item.rakuten.co.jp/jdox/(https://item.rakuten.co.jp/jdox/1067/)

【直営ECサイト】https://jdox.stores.jp/items/(https://jdox.stores.jp/items/6967f29440ad5c6b6aa5fd7a)

※お取引をご希望の酒販店様は下記よりお電話、Eメールにてご連絡くださいませ。

＊お問い合わせ先＊

■ ジェイドックス株式会社

メキシコを中心にラテンの素敵なものを日本に！

メスカルやテキーラなどの酒類から芋虫の塩やアガベシロップ、

ホウロウ食器などを取り扱っています。

所在地：東京都新宿区新宿4-3-30

Tel : 080-1386-6655

Email：import@j-dox.com

URL：https://www.jdox-import.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/jdox_import/

その他リンク：https://1link.jp/jdox_import