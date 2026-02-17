SNSで「救われた」と話題のエッセイ集『それでも光に手を伸ばす』、1万部の大型重版が決定。発売2か月で累計2.2万部突破！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）より刊行されたエッセイ集『それでも光に手を伸ばす』（著者：Payao）が、発売2か月で累計発行部数2.2万部を突破いたしました。

本書は発売直後からSNSを中心に大きな反響を呼び、全国の書店で品切れが続出。このたび、第4刷として1万部の大部数重版を実施いたしました。初版からわずか2か月、エッセイ集としては異例の早さで増刷を重ねています。

■ 現代の生きづらさに寄り添う一冊。スピード重版の背景

『それでも光に手を伸ばす』は、Xで支持を集める詩人・Payaoによる初のエッセイ集です。著者自身が経験した心の不調をもとに、日常のなかで生じる不安や葛藤、生きづらさをテーマにした全50篇を収録しています。

発売後、Amazonランキングで部門1位を獲得（※）。TikTokなど各SNSで「救われた」という声が広がり、10代～30代を中心に読者層を拡大してきました。SNS発の書籍が溢れるなか、孤独に深く寄り添う真摯な筆致が、強い実売へと繋がっています。

※Amazon 売れ筋ランキング 本 日本文学（名言・箴言）部門 1位（2025/12/24調べ）。

Amazon 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

■ 読者の声

「普段、私が言語化できなかったもやもやたちを全て文にしてくれているような感覚になり、肯定してもらえてるような気持ちになりました！」――20代読者



「傷つきながらも必死に生きようとする自分を少しだけ愛おしく思えました。」――10代読者



「何かあったときはこの言葉を思い出したい、と思う言葉がたくさんあり、読んで良かった」――20代読者



「無理にポジティブになるだけが答えじゃない、ありのままの今の自分を受け入れてくれる、そんな本です。」――30代読者



「働きすぎた脳と心を休めたい時に、枕元に置いておきたい一冊になりました。」――20代読者

■ 重版記念 Xプレゼントキャンペーン

重版を記念し、X（旧Twitter）にて感想投稿キャンペーンを実施します。KADOKAWAライフスタイル編集部公式アカウント「@kadokawa_ls(https://x.com/kadokawa_ls)」をフォローのうえ、本書の感想とお気に入りページの写真を引用リポストで投稿いただいた方の中から、抽選で10名様にAmazonギフトカード5,000円分とPayaoさん直筆サイン入り書籍をプレゼントいたします。



応募締切は2026年3月2日（月）23:59まで。詳細は公式アカウントの投稿(https://x.com/kadokawa_ls/status/2023323386206888010)をご確認ください。

■ 収録内容

第1章 優しい人のための防衛策

第2章 傷跡から美しさは生まれる

第3章 自分の歩幅で丁寧に暮らす

第4章 不合理を愛するということ

第5章 絶望の海を優雅に泳ぐ

■ 著者プロフィール

Payao（パヤオ）

Xを中心に活動する詩人／アーティスト。

日常のなかの痛みや諦念を映す言葉で共感を集め、フォロワー数は6.8万人を超える（2026年2月現在）。

2023年、詩集『僕らは、抱き合いながらすれ違う』（ポエムピース）を上梓。

X：@junkysugar(https://x.com/junkysugar)

■ 書誌情報

書名：それでも光に手を伸ばす

著者：Payao

発売日：2025年11月26日（水）

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

体裁：四六判／216ページ

ISBN：978-4-04-685473-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322508000184/)