【セミナー登壇】2026年2月25日（水）に開催されるITエンジニア・ITエンジニア採用担当者向け無料セミナーにフロッグウェルが登壇します

ギークス株式会社が2026年2月25日（水）に開催するITエンジニア・ITエンジニア採用担当者向けの無料セミナー「なぜ今、エンジニアに『業界知識』が必須なのか？ 生成AIが加速させる役割の変化と新たな付加価値」にフロッグウェル株式会社の森崎 琢己が登壇いたします。

セミナー概要

◆セミナータイトル

なぜ今、エンジニアに「業界知識」が必須なのか？ 生成AIが加速させる役割の変化と新たな付加価値



◆開催日時

2026年2月25日（木）19:30～21:00



◆会場

渋谷スクランブルスクエア 41階（WeWork内）/ Zoom

※オフライン・オンラインでのハイブリッド開催です。

※オンライン配信は、参加申し込み後に、視聴URLをお送りします。



◆参加費

無料



◆対象者

- Salesforceのような特定のサービスの中のアプリケーション開発において、どのような仕事がAIに置き換わっているのかを知りたい方- AIに置き換わったことによる生産性向上に興味がある方- 特定の業界知識を深めることで「替えの効かないエンジニア」としての専門性を持ちたいと考えている方

◆目的

AIとの共創が求められる時代における新たなキャリアの選択肢を提示し、ITエンジニアの皆様がより高い付加価値を創出できる未来を支援することを目的としています。





◆プログラム概要

- Salesforce開発における生成AI活用術ローコード開発の標準機能からApexやLWC等のコードに至るまで、Salesforce環境での開発にAIを組み込み、生産性向上を実現する具体的な取り組みを紹介- エンジニアの価値変容と役割の変化AIの活用により、従来はエンジニアが担ってきた開発作業が、コンサルタントレベルでも完結しつつある現状を解説- 「インダストリー領域」を突き詰める付加価値単なるコーディングスキルを超えて、特定の業界知識（インダストリー領域）を深めることが、これからのエンジニアに求められる理由

◆申し込み

お申込みはこちらのページ(https://pages.geechs-job.com/en_event_frogwell_202602.html?utm_source=geechs_pr&utm_medium=referral&utm_campaign=event_frogwell_202602)にて受け付けております。

登壇者紹介

＜ギークス株式会社＞

長尾 海氏：IT人材事業本部 マーケティング部

＜フロッグウェル株式会社＞

森崎 琢己 氏：ディレクター/執行役員

埼玉県越谷市出身、東京学芸大学 教育学部卒。Salesforce・Power BIの導入コンサルタント、医療系オープンデータ事業の企画担当として多数の企業の導入プロジェクトでPMを務める。2022年よりディレクター/執行役員に就任。社内IT・セキュリティおよびBI領域の事業責任者を務める。得意とするインダストリー領域は医療機器メーカーにおける営業/販売管理、営業企画全般。Salesforce認定アプリケーションアーキテクト保有。家計簿分析をPower BIでしているだけなのに笑われるのは腑に落ちない。

ギークス株式会社について

ギークス株式会社は、「21世紀で最も感動を与えた会社になる」をグランドビジョンに掲げ、ITフリーランスの働き方を支援し企業とマッチングするIT人材事業（国内・海外）、IT・DX・AI人材育成とラボ型システム開発を進めるSeed Tech事業を展開しています。

会社概要

会社名：ギークス株式会社

本社住所：〒150-6139

東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 39階（WeWork内）

事業内容：IT人材事業（国内）、IT人材事業（海外）、Seed Tech事業

代表取締役CEO：曽根原 稔人

Webサイト：https://geechs.com/

【フロッグウェル株式会社 会社概要】

会社名：フロッグウェル株式会社

代表者：小谷 直也

設立：2010年5月

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階

会社HP：https://frogwell.co.jp

◆事業内容

・メーカー、販売会社向けシステム構築

・Salesforceソリューション開発、導入支援

・データ分析及びコンサルティング

・医療関連データ収集、加工

◆所属団体

・MD-Net賛助会員

・ジャパン・クラウド・コンソーシアム