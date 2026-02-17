【b.box】入園・入学準備に！b.boxのディズニー新作が登場お出かけ＆食事がもっと快適になる3アイテム発売

ウェスキー株式会社

weskiii（ウェスキー）株式会社（本社：東京都港区、https://weskiii.com/pages/corporate ）が運営する、オーストラリア生まれの人気ブランドb.box（ビーボックス）は、新生活の準備が始まる季節に向けて、ディズニーの世界観を取り入れた新作アイテムとして、毎日の水分補給を快適にする「ステンレスドリンクボトル（350ml）」、はじめてのお弁当にもぴったりな「スナックボックス」、そして外出先でもスマートに使える「くるんと巻けるシリコンビブ」を2026年2月20日に発売いたします。

ステンレスボトルは3層断熱構造により冷たい飲み物は最長8時間、あたたかい飲み物は最長6時間温度をキープし、キャリーハンドル付きで持ち運びにも便利。ワンプッシュで開くボタン式の蓋や、くわえやすい角度付きストローなど、お子さまの「自分で飲みたい」をサポートする工夫を詰め込みました。

スナックボックスは、ロック部分が一箇所で小さな手でも開閉しやすく、パッキン一体型の蓋でズレのストレスを軽減。密閉力を高めたシート状パッキンと仕切り付き設計で、おやつや軽食、離乳食の持ち運びにも活躍します。

さらに、深さのある「ステイオープン」ポケットが食べこぼしをしっかりキャッチするシリコンビブは、食品用シリコーン素材でお手入れ簡単。くるんと丸めてコンパクトにできるため、お出かけや旅行にも最適です。

ディズニーならではのかわいらしさと、毎日使いたくなる実用性を兼ね備えたラインナップで、お子さまとのお出かけや食事の時間をもっと楽しく彩ります。機能性とかわいさを両立したアイテムで、キャラクターでそろえてもかわいい、入園・入学準備におすすめのラインアップです。

コレクションページ：https://bboxforkids.jp/collections/new-disney-5colorset

■商品詳細

・ディズニーステンレスドリンクボトル 350ml

【商品概要】

商品名：ディズニーステンレスドリンクボトル

カラー：Mickey Soft、Minnie Soft

発売日：2026年2月20日（金）

価格：各4,730円（税込）

対象年齢：12ヶ月～

容量：350ml

サイズ：H19.9×D8.5×W7.5cm

本体重さ：270g

素材：ステンレス鋼/ポリプロピレン/シリコーン

★BPA、フタル酸エステル類、およびPVCフリーな素材を使用しています。

保冷：最長8時間、保温：最長6時間

350mlの子供用水筒。3層断熱のステンレス製ボトルで、冷たいものは最長8時間、あたたかいものは最長6時間、温度を保ちます。お出かけにも便利な保冷保温が可能なドリンクボトルです。持ち運びに便利なキャリーハンドルと、ワンプッシュで開くボタン式の蓋が特徴です。 飲み口は角度のついたストローで、幅広い年齢の子供たちがくわえやすく、飲みやすくなっています。シンプルなデザインで子供たちだけでなく、親子でも使っていただけます。 さらに、ディズニーならではの愛らしさをまとったデザインにも注目。ミニーマウスの総柄にハートモチーフを散りばめたやわらかなピンク、ミッキーマウスと星をあしらった落ち着いたニュアンスカラーなど、毎日持ちたくなる上品な可愛さに仕上げました。通園・通学はもちろん、親子でのお出かけやギフトにもぴったりの一本です。

・ディズニースナックボックス（お弁当箱）

(C)Disney／(C)2025Disney. Based on the “Winnie The Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

【商品概要】

商品名：ディズニースナックボックス

カラー：Mickey Soft、Minnie Soft、Winnie the Pooh、Lion King、Bambi

発売日：2026年2月20日（金）

価格：各2,310円（税込）

対象年齢：3歳～

容量：350ml

サイズ：H105mm×W162mm×D58mm

本体重さ：166g

素材：ポリプロピレン／シリコーン

★BPA、フタル酸エステル類、およびPVCフリーな素材を使用しています。

耐熱温度：［本体・蓋］120℃［蓋裏］220℃

耐冷温度：［全パーツ］-20℃

「スナックボックス」は、幼児や少食の方のお弁当箱としてはもちろん、離乳食初期のとろみのある食べ物や、外出先でのおやつの持ち運びにも便利なコンパクトサイズ。ミッキーマウスやミニーマウス、ディズニー・アニメーション映画『くまのプーさん』、『ライオン・キング』、『バンビ』の世界観を生かしたディズニーデザインと、毎日使いたくなるやさしいカラー展開も魅力です。

通園時にお子さんの手でも開けやすく、閉めやすいようにロック部分は一箇所のみ。パッキンは蓋の裏と一体型なのでズレにくく、蓋がはまりにくくなる心配もありません。さらに、パッキンがシート状になっていることで密閉力が高まり、お弁当箱が傾いても液漏れしにくい構造になっています（※完全に漏れを防ぐものではありません）。仕切り付きで、ご飯とおかずの味が混ざりにくく、栄養を考えた盛り付けもきれいにできます。

・ディズニーシリコンビブ

(C)Disney／(C)2025Disney. Based on the “Winnie The Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

【商品概要】

商品名：ディズニーシリコンビブ

カラー：Mickey Soft、Minnie Soft、Winnie the Pooh、Lion King、Bambi

発売日：2026年2月20日（金）

価格：各2,640円（税込）

対象年齢：4ヶ月～

サイズ：H296mm×W218mm

素材：シリコーン

★BPA、フタル酸エステル類、およびPVCフリーな素材を使用しています。

食洗機対応（熱源から離してご使用ください。）

くるんと巻けるシリコンビブ。深さがあり、中に仕切りが付いた「ステイオープン」ポケット設計が特徴のシリコンビブです。ポケットが塞がらないことで、食べこぼしをしっかりキャッチでき、食事中の汚れを減らせます。

デザインは、ミッキーマウスやミニーマウス、ディズニー・アニメーション映画『くまのプーさん』、『ライオン・キング』、『バンビ』の世界観を生かした可愛らしいラインアップ。やさしいくすみカラーで、男の子・女の子どちらにも使いやすく、ギフトにもおすすめです。素材は非毒性の食品用シリコーン（FDAシリコン ※1）を使用。水に濡れてもベタつかず、さっと拭くだけで汚れが落ちるため、お手入れも簡単です。使用後は食洗機対応で、毎日衛生的に使えます。

また、お出かけの際にはくるんと丸めてコンパクトにできるので、バッグに入れて持ち運びやすいのも嬉しいポイントです。

※1…FDA（米国食品医薬品局）の基準に適合した食品グレードシリコーン

１. 腕が動かしやすいデザイン

肩部分をテーパードショルダー（先を細くした形状）にすることで、腕の動きを妨げず快適にお使いいただけます。首まわりの縁にはクッション性があり、肌あたりもやさしくなっています。

２. くるんとコンパクトに収納できる

背面のフックとポケット部分の穴を留めれば、ビブをくるんと丸めてポケット内に収納できます。かさばりやすいシリコンビブも、手軽にコンパクトに持ち運べます。

３. 食べこぼしを簡単キャッチ「ステイオープン」ポケット

中央の仕切りによりポケットが塞がりにくく、開いたままをキープする独自構造。食べこぼしはもちろん、汁気のある食べ物もしっかりキャッチします。

◎キャラクターでそろえるともっとかわいい！

ディズニーの世界観をまとったb.boxの新作は、ステンレスドリンクボトル・スナックボックス・シリコンビブまで“キャラクターでそろえて”楽しめるラインアップ。やさしいくすみカラーで統一感があり、持つだけで気分もアップ。通園・通学やお出かけ、食事シーンをかわいく快適に彩ります。

■b.box（ビーボックス）について

b.box（ビーボックス）は、2007年にオーストラリアで誕生しました。本国では取扱店舗が2,000店舗を超える人気を誇り、Sippy cup（シッピーカップ）など多彩なお食事アイテムを提供しています。子どもの自立心を応援して自己肯定感を育むと同時に、子育ての問題を解決し親の負担を軽減できるよう配慮された、ビーボックスならではのデザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムが次々と登場しています。近年では、大人も快適に使えるアイテムの展開を広げ、世代を問わず愛されるブランドへと成長。その人気はオーストラリア国内にとどまらず、現在では世界50カ国以上で支持されるグローバルブランドへと進化を遂げています。

b.box公式サイト：https://bboxforkids.jp/

b.box公式Instagram：https://www.instagram.com/bboxforkidsjapan/

法人様向け紹介ページ：https://b2b.weskiii.com/pages/bbox-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer260217(https://b2b.weskiii.com/pages/bbox-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer260217)

お取り扱い希望のお問い合わせ：https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer260217&inquiry_channel=bbox_prtimes_footer(https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer260217&inquiry_channel=bbox_prtimes_footer)