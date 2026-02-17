NEC、「SECCON 14 電脳会議」にて学生向けCTF(3/1)を開催

日本電気株式会社

NECは、2026年2月28日(土)～3月1日(日)に開催される情報セキュリティイベント「SECCON 14 電脳会議」において、学生向けワークショップとして、CTF(Capture The Flag：フラグと呼ばれる答えを手を動かしながら探し出し得点を競い合う)を行います。

本ワークショップでは、CTFを通してセキュリティ技術に触れることで、新たな学びや気づきを1つでも多く得てもらうことを目的に、実際にNECグループ社員に出題した問題に挑戦していただきます。難易度は、初級者向けになっています。

昨年度の「SECCON 13 電脳会議」では、参加した学生から「実際のセキュリティ業務に近い内容が出題され、非常に勉強になった」「オリジナルの問題が多く、学びの多い内容だった」といった声が寄せられています。セキュリティ分野にご興味のある学生の方は、ぜひご参加ください。

NECは、「SECCON」の設立目的である実践的な情報セキュリティ人材の発掘・育成、技術の実践の場の提供に賛同し、年間スポンサーとして協賛しています。NECでは、セキュリティ人材育成の一環として、セキュリティスキルの底上げとアウェアネス向上を目的に、毎年全社員向けに社内CTFを実施しています。本ワークショップを通してこれらの知見を提供することで、次世代のセキュリティ人材の育成に貢献していきます。

SECCON 14 電脳会議 開催概要

・会期：2026年2月28日(土)～2026年3月1日(日)

・主催：特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA) SECCON実行委員会

・会場：浅草橋ヒューリックホール＆カンファレンス(東京都台東区)

NECワークショップ:【学生限定】NECセキュリティスキルチャレンジ(CTF)[D2-WS11]

・開催日：3月1日(日)10：00‐12：00

・会場：ヒューリック浅草橋ビル 3階 カンファレンスルーム Room4

・対象：セキュリティやCTFに興味のある学生の方

・事前参加登録(無料)：https://www.seccon.jp/14/ep260228.html

※会場定員を超える応募があった場合、2月18日(水)頃に抽選を行います。あらかじめご了承ください。

※参加される方は、無線LANが使用可能なノートPC(Windows、macOS、Linux)を持参してください。

※当日の飛び入り参加も、席に余裕があれば可能です。

【開催概要】

NECグループではセキュリティ人材の発掘・育成を目的に、毎年社員向けに「NECセキュリティスキルチャレンジ(CTF)」を実施しています。 NECのセキュリティプロフェッショナルが実務経験を基に問題を作成しており、本ワークショップでは、実際に社員に出題した問題から、初級者向けの難易度の問題を解いていただきます。セキュリティに興味のある方の挑戦をお待ちしております！

講師 NEC サイバーセキュリティ技術統括部 リスクハンティング・アナリシスグループ

竹内 俊輝 、中島 健児 、長谷川 奨

関連情報

・NEC Security Skills Challenge for Students 2025開催報告

https://jpn.nec.com/cybersecurity/blog/251217/index.html

・全国から高専女子学生が参加するセキュリティイベントをNECオフィスにて実施

～テクニカルワークショップ 学生向けCTFの問題にチャレンジ！～

https://jpn.nec.com/cybersecurity/topics/2025/251007.html