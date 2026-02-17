思考力を鍛えて、知識だけでは解けない実験・考察問題をマスター！ 『大学受験Doシリーズ 大森徹の生物 実験・考察問題の解法 改訂版』を2月17日（火）に刊行

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川 秀樹）は、『大学受験Doシリーズ 大森徹の生物 実験・考察問題の解法 改訂版』を2月17日（火）に刊行いたしました。

本書は、大学入試生物の「実験・考察問題の解法」に的を絞った演習書です。

「無理なく、無駄なく、楽しく学ぶ」をモットーにし、わかりやすく力がつく授業で多くの受験生から熱い支持を受けている、超人気講師の大森徹先生が、入試生物の実験・考察問題をわかりやすく解説しました。

今回の改訂では、最新の入試で頻出の問題も取り上げ、ますます入試対策に適したものとなりました。

実験・考察問題は自分では学習しにくいですが、入試結果を左右する重要な問題です。難しさを感じている受験生にぜひ手に取っていただきたい一冊となっています。

【特長】

・第1編「思考考察のための17のコツ」では、実験・考察問題への取り組み方、メモの取り方など、考え方のコツやルール、ノウハウがわかります。

(紙面イメージ)

・第2編「思考力を養う重要例題ベスト23」と第3編「思考力を鍛える実戦問題ベスト22」で、重要な考え方の良問を合計45題に厳選して掲載しています。

(紙面イメージ ※著作権の関係上、一部をぼかしていますが、実際の紙面では掲載しております。)

考える力を一から鍛え、『自力で解く力』を養う本物の演習書です。

■書籍概要

書名：大学受験Doシリーズ 大森徹の生物 実験・考察問題の解法 改訂版

著者：大森 徹

刊行日：2026年2月17日

定価：1,650円（税込）

ISBNコード : 9784010355091

体裁：本冊 : A5判 ／ 160ページ ／ 3色刷

別冊：A5判 ／ 80ページ ／ ２色刷

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/035509

