BluePay（ブルーペイ）」正式提供開始のお知らせ
報道関係者各位
プレスリリース
2026年2月17日
株式会社Maximal
ステーブルコインを活用した次世代決済インフラ
「BluePay（ブルーペイ）」正式提供開始のお知らせ
- 法定通貨とデジタル通貨を統合するハイブリッド型決済基盤 -
株式会社Maximal（本社：東京都港区、代表取締役：加倉井 昇）（https://maximal.jp/）は、
ステーブルコインを活用した次世代型決済インフラサービス
「BluePay（ブルーペイ）」（https://bluepay.jp/） を、2026年2月17日より正式提供を開始いたしました。
本サービスは、円建ておよび米ドル建てステーブルコインの双方に対応した決済インフラです。
■ 開発の背景
キャッシュレス化およびデジタル経済の進展に伴い、
決済インフラには「即時性」「低コスト」「透明性」「国際互換性」が
これまで以上に求められています。
しかしながら、既存の決済ネットワークは、段階的な清算構造や高コスト体質、
越境取引における非効率性など、構造的な課題を抱えています。
こうした課題に対し、法定通貨とデジタル通貨を制度内で統合する新たな決済基盤の構築が求められています。
■ BluePayについて
BluePayは（https://bluepay.jp/）、関連法令および業界ガイドラインに準拠した設計のもとに、既存の法定通貨決済システムとJPYC・USDC等のステーブルコインを組み合わせることで、制度とテクノロジーの両立を図る「ハイブリッド型決済インフラ」として設計されました。
価格変動リスクを抑えたステーブルコインを活用することで、迅速かつ透明性の高い決済を実現し、国内外における商取引の効率化および新たなデジタル経済圏の形成を支援します。
■ 運営会社について
株式会社Maximalは（https://maximal.jp/）、AIおよび分散型技術を活用し、既存金融インフラと連携する次世代型決済・データ基盤を提供するフィンテック企業です。
■ 関連サービス
BlueOrderは、QRオーダー・決済・会計連携・データ分析機能を統合した店舗向けデジタル運営プラットフォームです。
取引データの自動連携およびAI分析により、業務効率化および経営の高度化を支援します。