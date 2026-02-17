週刊少年ジャンプ連載 『JK勇者と隠居魔王』の漫画アニメをジャンプチャンネルにて公開！【CV:遠野ひかる・濱野大輝】

株式会社小学館集英社プロダクション

週刊少年ジャンプにて連載中『JK勇者と隠居魔王』の漫画アニメが

YouTubeジャンプチャンネル（https://www.youtube.com/c/jumpchannel(https://www.youtube.com/c/jumpchannel)）にて公開中！

2月16日（月）19時より公開中

URL:https://youtu.be/hhmKMVgXXwk(https://youtu.be/hhmKMVgXXwk)

★『JK勇者と隠居魔王』作品紹介

永きにわたる勇者と魔王の戦い！

...に終止符を打つべく、魔王が提案したのは勇者宅への居候...!?

幾星霜の因縁は一体どこへ!?

まともじゃない魔王と、普通になりたい勇者の「普通」の日常のお話。

今回、主人公の勇者「神楽坂アスカ」役を遠野ひかるさん、「魔王」役を濱野大輝さんに演じていただきました。お二人の声とともに漫画アニメならではの魅力が加わった『JK勇者と隠居魔王』をぜひお楽しみください。

勇者「神楽坂アスカ」役：遠野ひかる「魔王」役：濱野大輝

※画像掲載の際は必ず(c)初雛まつり／集英社の表記をお願いいたします。



★漫画アニメ

ジャンプチャンネルでは、多数の漫画アニメを配信中！

再生リスト：https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1EQ1UuYMQEroXMCpOJhFQi9

【ジャンプチャンネルについて】

■ジャンプチャンネルとは

週刊少年ジャンプの作品を中心に最新情報&コンテンツを公開している、公式YouTubeチャンネルで、現在登録者数は240万人を突破！

大人気作品のアニメ配信、連載作品のスペシャルPVや作業用BGM、人気声優によるボイスコミック、ジャンプ作家の執筆作業が観られるドローイング動画などさまざまな映像コンテンツを配信中です。

ONE PIECE、僕のヒーローアカデミア、呪術廻戦、鬼滅の刃……ほか大人気漫画をもっと楽しめるスペシャル動画を随時更新しております。

ジャンプチャンネル：https://www.youtube.com/c/jumpchannel(https://www.youtube.com/c/jumpchannel)

■主なジャンル

【JUMP MV】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1FJicf_IL9Tqa2pujzzlOl6(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1FJicf_IL9Tqa2pujzzlOl6)

【名作アニメ】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1G6sZdpragvOHxuAAd8XcPs(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1G6sZdpragvOHxuAAd8XcPs)

【公式PV】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1Ej42zqkyXURXfWNFw0JE_H(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1Ej42zqkyXURXfWNFw0JE_H)

【作業用BGM】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HfL3MEdhKRLGubbwozHcOC(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HfL3MEdhKRLGubbwozHcOC)

【ボイスコミック】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1EQ1UuYMQEroXMCpOJhFQi9(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1EQ1UuYMQEroXMCpOJhFQi9)

【ドローイング】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HJ2VOhuHnRo2pI2z2fWAP0(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HJ2VOhuHnRo2pI2z2fWAP0)



■関連SNS

・ジャンプチャンネル公式X（Twitter）：https://x.com/jumpch_youtube(https://x.com/jumpch_youtube)

・ジャンプ公式X（Twitter）：https://x.com/jump_henshubu(https://x.com/jump_henshubu)





※ジャンプチャンネルは(株)集英社の委託により、(株)小学館集英社プロダクションが運営しております。