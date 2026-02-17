【ブラックサンダー】アイスの王道フレーバーがザクザク食感チョコバーに！『バニラ＆チョコチップのサンダー』新発売

有楽製菓株式会社

有楽製菓株式会社（本社：東京都小平市、代表取締役社長 河合辰信）は、ブラックサンダーシリーズから「バニラ＆チョコチップのサンダー」を、2026年2月24日(火)より全国のコンビニエンスストアで先行発売、2026年3月16日(月)より全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなどで発売いたします。

本商品はバニラ香るアイスクリーム風の味わいにチョコチップを贅沢に配合した、アイスの王道フレーバーをイメージしたブラックサンダーのシリーズ商品です。クリーム風味パウダーを使用したバニラアイスクリームのコクのある乳感を表現した味わいに、チョコチップに加え、ワッフルクランチやザクザクビスケット、ココアクッキーを配合して作り出すザクザク楽しい食感が特長です。

これから少しずつ暖かくなっていく時期にぴったりの、明るくポップなパッケージで、手に取った瞬間に気分が上がるデザインに仕上げました。

・アイスの王道フレーバーをザクザク食感チョコバーで堪能！

【商品特長】- アイスの王道フレーバーをザクザク食感チョコバーで堪能！- ワッフルクランチとビスケットでザクザク楽しい♪- ホップ！ステップ！！チョコチップ！！！の勢い溢れるパッケージ！

バニラ香るアイスクリーム風の味わいにチョコチップを贅沢に配合した、アイスの王道フレーバーをイメージしたブラックサンダーのシリーズ商品が新登場！

生クリーム風味パウダーやバニラ香るワッフルクランチ、バニラ香料を使用し、アイスクリーム特有の乳感とコクのあるバニラ風味を表現しました。

ザクザク食感を生み出す複数具材の組み合わせと、ビター感のあるチョコレートを下部にコーティングすることで、食べごたえがありつつ、後味まで爽やかにお楽しみいただけます。

・ワッフルクランチとビスケットでザクザク楽しい♪

具材には、チョコチップを贅沢に配合している他にも、バニラ香るワッフルクランチ、ザクザクビスケット、ココアクッキーを組み合わせて、ザクザクとした軽快な食感を生み出しています。

・ホップ！ステップ！！チョコチップ！！！の勢い溢れるパッケージ！

パッケージは、チョコバーとアイスが飛び出してくるような動きのあるレイアウトを採用。「ホップ！ステップ！！チョコチップ！！！」のコピーと共に、勢いのあるデザインです。また、背景にはギザギザの図形を散りばめ、ブラックサンダーシリーズならではのザクザク楽しい食感を表現しました。

◆商品概要

商品名：バニラ＆チョコチップのサンダー

商品画像：

内容量：1本

参考小売価格：54円（税込）

発売について：2026年2月24日(火)より全国のコンビニエンスストアで先行発売

2026年3月16日(月)より全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなどで新発売。

（一部取扱いのない店舗もございます。）