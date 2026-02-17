ガールズバンド「花冷え。」× 日本発の新キャラクター「ClawZ（クロージィー）」コラボレーション決定！ClawZをイメージした特別ステージ衣装も制作
株式会社ハシートップイン（本社：東京都）は、ガールズバンド「花冷え。」と、当社が展開する日本発の新キャラクター「ClawZ（クロージィー）」とのコラボレーションを実施いたします。
本コラボレーションは、「花冷え。」の全国ツアー「もしかして！今年こそジャパンTOUR 2026」にあわせて実現するもので、ClawZの世界観をイメージした特別なステージ衣装で登場します！音楽とキャラクター、それぞれの個性が融合した新たな表現にご注目ください。
◆コラボ実現のきっかけ
以前からClawZのキャラクターデザイナー・おくむらみゆきのファンだったユキナ（Vo）が、ある時、ClawZの存在を知り、「この世界観をまとった衣装でステージに立ちたい」とマネージャーに提案。その想いが形となり、今回のコラボレーションが実現しました。
ClawZをイメージした特別なステージ衣装で登場！
◆「もしかして！今年こそジャパンTOUR 2026」日程
【日程・会場】
・2026年2月7日（土）福岡県・福岡DRUM LOGOS OPEN 16:00 / START 17:00
・2026年2月14日（土） 大阪府・GORILLA HALL OSAKA OPEN 16:00 / START 17:00
・2026年2月15日（日） 愛知県・DIAMOND HALL OPEN 17:00 / START 18:00
・2026年2月22日（日） 宮城県・仙台Rensa OPEN 16:00 / START 17:00
・2026年2月23日（月・祝） 東京都・Zepp Haneda（TOKYO） OPEN 17:00 / START 18:00
【チケット】
＜FC会員（HANAbee.mania）＞
・スタンディング：5,000円（税込／ドリンク代別）
・2階指定席：5,000円（税込／ドリンク代別）
※2月23日 東京公演のみ
＜一般＞
・スタンディング：5,500円（税込／ドリンク代別）
・2階指定席：5,500円（税込／ドリンク代別）
※2月23日 東京公演のみ
詳細は、オフィシャルファンクラブ「HANAbee.mania」をご確認ください。
https://hanabeemania.jp/
◆ガールズバンド「花冷え。」について
「花冷え。」は、メタルコア／ハードコアをベースに、ヘヴィネスとポップネスを自在に行き来する独自の音楽性「原宿コア」を掲げる、4人組ガールズ・ラウドロックバンド。2015年に結成され、ユキナ（Vo）、マツリ（Gt & Vo）、ヘッツ（Ba）、チカ（Dr）による現在の編成で活動中。
2023年7月のメジャーデビュー以降、EU・USA・アジアなど世界各地で精力的にライブ活動を展開。「Lollapalooza」「Wacken Open Air」といった世界最大級のフェスへの出演や海外ツアーを通じて、ライブバンドとして国境を越えた評価と熱狂的な支持を獲得しています。
ユキナの圧倒的なシャウトボーカルと、マツリのメロディアスな声が鋭く交錯するツインボーカル編成を武器に、立体的で予測不能な楽曲と世界観を生み出し、国内外で注目を集め続けています。
花冷え。公式HP :
https://hanabie.jp/
◆ClawZ（クロージィー）について
「ClawZ（クロージィー）」は、キャラクターデザイナー・おくむらみゆきが手掛ける日本発のぬいぐるみの新キャラクターです。個性豊かなクロージィーたちはポーズを付けることができ、写真撮影にも最適。カラビナ付きで外出時にも持ち歩きやすく、いつでも一緒にお出かけが可能です。
【ストーリー】
ClawZ（クロージィー）・・・
それは、ラボから漏れた“ちいさな謎” その存在は世界にとってまだ秘密
封を切ったその時、あなたが最初の目撃者になル
【おくむらみゆき プロフィール】
『ClawZ（クロージィー）』のキャラクターデザインを手がけるのは、数多くの人気キャラクターを世に送り出してきたキャラクターデザイナー・おくむら みゆきです。
株式会社サンリオ在籍中に、シナモロールなど数多くの人気キャラクターを手がけ、その親しみやすく、愛らしいデザインは、世代や国境を超えて多くのファンの心をつかんできました。
ClawZ公式HP :
https://hashy-topin.co.jp/clawz/
株式会社ハシートップイン
ハシートップイン公式サイト :
https://hashy-topin.co.jp/