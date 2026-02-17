【調査結果】不動産のプロ100人が選ぶ「買って損しない街」ランキング 2026

株式会社TERASS

不動産仲介関連サービスを提供する株式会社TERASS(東京都港区、代表取締役:江口亮介、以下TERASS)は、首都圏で活動するTERASS所属の不動産エージェントおよび不動産事業者で働く「不動産のプロ」合計100名を対象に「買って損しない街（資産価値の維持・向上が期待できる街）」に関する調査を実施いたしました。住宅価格の高騰が続く2026年において、不動産のプロがどのエリアに注目し、どのような視点で資産性を見極めているのか。その調査結果をランキング形式でお知らせいたします。

◆プロが選ぶ「買って損しない街」ランキング 結果サマリー- 資産価値の維持・向上が確実視される「王道の街」第1位は、首都圏最大の再開発が動く「品川」。第2位は都心の代表格「麻布十番・六本木」、第3位は多くのタワマンがそびえる「武蔵小杉」。- 今後の「伸びしろ」が期待される「穴場の街」第1位は、23区内で地価上昇が大きい住宅地「北綾瀬」。第2位「橋本」、第3位「登戸」がランクイン。- ファミリー層が現実的な予算で資産性を狙える「8,000万円以下の街」第1位は、子育て世帯が多く流入する「海老名」。第2位は「北千住」「武蔵小杉」、第4位には「藤沢」「辻堂」「船橋」といった都心から1時間前後のエリアもランクイン。- 家探しをする方の「資産性」重視傾向は、半数以上のプロが「7割以上のお客さまが資産性を重視している」と実感。また、6割以上のプロが「資産性を重視するお客さまが増えている」と実感。- 資産性を見極めるうえでプロが重視するのは「交通利便性」「街の将来性」「定評ある住環境」。

2026年 買って損しない街ランキング！

■王道の街：資産価値の維持・向上が確実視されるエリア

高いブランド力とリセールバリューの安定性、そして将来性を備えた「王道の街」第1位は、首都圏最大と言われる再開発が進む「品川」が選ばれました。2位は都心の代表格とも言える「麻布十番・六本木」。3位以下には都心だけでなく、神奈川県の「武蔵小杉」（3位）、埼玉県の「浦和」（同率5位）、東京西部の「三鷹」（同率5位）がランクインしました。

■穴場の街：今後の「伸びしろ」が期待されるエリア

現時点では注目度がさほど高くない、あるいは割安感があるものの、将来の飛躍が期待できるエリアである「穴場の街」第1位は、足立区の北綾瀬。近年、再開発が進み、2025年3月に国土交通省が発表した公示地価では、お隣りの綾瀬が東京都内の住宅地 上昇率トップ3に入っています。2位にはリニア新駅ができる予定の「橋本」がランクイン。

■8,000万円以下の街：ファミリー層が現実的な予算で資産性を狙えるエリア

共働きファミリー世帯の多くが現実的と捉える「予算8,000万円以内」で、リセールバリューが担保しやすいエリアとして「8000万円以下の予算で資産性が狙える街」も調査したところ、第1位は神奈川県の「海老名」となりました。やや都心から離れるものの小田急線一本で都心に出やすく、子育て世帯が多く流入している傾向にあることから選ばれました。2位には都心にほど近い「北千住」「武蔵小杉」が、4位には「海老名」と同様に都心から多少離れていても電車一本で都心に出やすい「藤沢」「辻堂」「船橋」が選ばれました。

住宅購入時に「資産性」を重視する傾向（不動産のプロの実感）

不動産のプロ100名へのアンケートでは、接客するお客さまの「9割以上」が資産性を重視して家探しをしていると感じるプロが28%、「7-8割以上」と合わせると56%となり、半数以上のプロが「7割以上のお客さまが資産性を重視している」と実感している結果となりました。

また、直近1年間で資産性を重視するお客さまが増えていると感じる実感は、「とても増えた」と感じるプロが29%、「やや増えた」と合わせると64%となり、6割以上のプロが「資産性を重視するお客さまが増えている」と実感している結果となりました。

不動産のプロが重視する「資産性の高い街（駅）」の見極め方

不動産のプロ100名へのアンケートでは、「都心部（中心部）への移動時間が短い」や「複数路線が乗り入れている」といった勤務地が集中する都心へのアクセスの良さが最も重視されていました。

また、「再開発が予定・進行されている」「将来人口推計にて人口が増加する」といった街の将来性や、「商店街などに活気がある」「そこに住むお客さまからの評判がよい」といったその街の住環境に対する評価も重視している結果となりました。

【資産性を見極めるプロの3つの視点】

交通利便性：都心部への移動時間の短さ、複数路線の乗り入れ、急行の停車。

街の将来性：進行中または予定されている再開発、将来的な人口増加の見込み。

定評ある住環境：商店街の活気や、自治体の子育て支援の手厚さ。

調査の概要

長引く住宅価格の高騰を受け、単なる「住み心地」だけでなく、将来売却することを前提とした「出口戦略（リセールバリュー）」重視の購入が一般的となっています。一方で、どのようなエリア・物件であれば「資産性」が期待できるのかは、一般の生活者では見極めが難しく、信頼できる「不動産のプロ」からのアドバイスが必要です。

こうした背景を受け、このたびTERASSは、住宅購入を検討するお客さまの参考になる「プロの情報」を提供すべく、TERASSに所属するプロフェッショナルな不動産エージェント、およびTERASS以外の不動産事業者で働く「不動産のプロ」合計100名の視点から、2026年に注目すべきエリアを「王道」「穴場」「予算8,000万円以下」の3つの切り口で選出いたしました。

【調査方法】

調査期間：2025年11月～12月

調査対象：TERASS所属の不動産エージェント、およびTERASS以外の不動事業者の従事者 合計100名

調査方法：インターネットによるアンケート回答

TERASSエージェントは、住宅購入検討者のお悩みにとことん寄り添うプロフェッショナル

今回の調査結果の通り、「資産性」重視の住宅購入を検討する方が非常に多い中、「資産性の見極め方が分からない」「居住性とのバランスはどう考えればよいのか分からない」「そもそも自分は家を買うべきなのかどうか、上限予算はいくらまでが適正なのか分からない」「不動産会社の担当者に上手く”買わされてしまわないか”不安」といったお悩みに寄り添い、フルサポートするのが、全国 約850名のTERASSエージェントです。

TERASSエージェントはいわゆる「物件を売る営業担当者」ではなく、お客様が実現したい生活や資産形成をふまえてお困りごとを解決しながら、一緒に理想の物件を探す住宅購入のプロ集団です。

選考通過率5％(平均)の厳しい基準をクリアし、豊富な知識・経験をもとに徹底的にDXされた環境で働く独立エージェントのみで運営しており、物件提案だけではなく、家探しにまつわるさまざまなお悩みにとことん寄り添い、解決いたします。

また、TERASSエージェントには営業目標・ノルマが一切ありませんので、お客さまを会社都合で急かしたり、短期的な売り上げ目的のセールスを行うことはありません。お客さまの状況により、時には「いまは買わないほうがよい」「もっと予算を下げた方がよい」「この物件にはデメリットもあります」といったアドバイスも含めて、とことんお客さまに寄り添ったサポートを行います。

▼TERASSエージェントへの住宅購入相談はこちらから

https://terass.house/(https://terass.house/)



▼TERASSで活躍するエージェントのご紹介はこちらから

https://terass.com/agent/agentclass(https://terass.com/agent/agentclass)

【都心部のお客さま向け】コンサルティング契約課金型の住宅購入相談サービス「Terass Prime」

特に住宅購入の難易度が高い都心部で、“本気の家探し”をしたいお客さまには、コンサルティング契約課金型の住宅購入相談サービス「Terass Prime」をご提供しています。

「Terass Prime」は、都心物件に精通したプロと一緒に考える住宅購入コンサルティングサービスです。資産性をふまえた都心での住宅購入に熟達し、お客さまからの評価が高い不動産エージェントのみが対応することで、都心の不動産価格が過去最高を更新する中、住宅購入に悩む人々に“資産性”と“暮らし”を両立する選択肢を提供します。

＜Terass Primeの特徴＞

（１）事前課金型コンサルティングモデル

初回に5万円のコンサルティング契約料をいただき、購入に至った場合は仲介手数料を10%割引に。エージェントが1人のお客様に対してじっくりと向き合える仕組みです。

（２）「資産性」をふまえた物件選びができる都心物件に強い厳選エージェントのみが対応

人口推移・成約実績などのデータをもとに、都心での購入検討に欠かせない「資産性」の視点をふまえてのエリア・物件提案ができる、お客様からの評価の高いエージェントのみが対応します。

（３）「今は買わない方が良い」という判断も一緒に出せる相談スタイル

ライフプランを起点に、住んだ後の生活から逆算して予算を設計。今は買わない選択肢も含めて、納得感のある意思決定を支援します。

▼Terass Prime特設サイトはこちらから

https://lp.terass.com/prime_g013/

株式会社TERASS

TERASSは、DXで不動産売買の顧客体験を進化させる不動産テックと、全国 約850名のプロフェッショナルな不動産エージェントによる不動産仲介のコンサルティング・フルサポートにより、家を買う人、売る人、働く人すべての個人をエンパワーメントするフルスタック・スタートアップ企業です。

2019年4月に代表の江口亮介により創業、不動産エージェントの仲介業務をDXで支援する「次世代不動産エージェントファーム TERASS」事業を立ち上げ、不動産エージェントから提案が受けられる不動産サイト「Terass Offer（旧Agently）」や最適な住宅ローンを瞬時に検索・提案できる「Loan Checker」など、独自のテクノロジーを開発・提供しています。また、住宅ローンに関する銀行代理事業の開始、不動産売却時の"囲い込み"防止機能の実装、クロスボーダー不動産取引における業務提携、不動産に限らない資産形成関連サービスの拡充など、不動産売買・資産形成のあらゆるシーンをお客さまに寄り添い、オープンな取引へと変革。

いいエージェントといい不動産取引や資産形成ができる人を増やすことを目指しています。

https://terass.com/



■オフィス所在地

東 京：東京都港区虎ノ門2丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー13階

名古屋：愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号 大名古屋ビルヂング11階

大 阪：大阪府大阪市北区茶屋町16番1 H¹O梅田茶屋町 8階

福 岡：福岡県福岡市中央区天神1丁目11番1号 ONE FUKUOKA BLDG. 7階

札 幌：北海道札幌市中央区南三条西1丁目8番10号 CONNECT SAPPORO 4階



■会社情報

代表者名：江口 亮介

設立：2019年04月



■本件に関する報道関係者からのお問合せ先

株式会社TERASS 広報担当：長尾

メールアドレス：press@terass.com