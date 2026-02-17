【大阪マリオット都ホテル】HAPPY YELLOW(R)に包まれる特別な春。輝く女性を魅了する、限定スイーツとカクテルで至福のひとときを

株式会社近鉄・都ホテルズラディアント -Radiantー

大阪マリオット都ホテル（所在地：大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号）は、2026年3月1日（日）から 3月31日（火）までの期間、国連が制定した3月8日「国際女性デー」にあわせて日本国内で展開している『国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2026』（主催：HAPPY WOMAN実行委員会）に参画します。シンボルカラーの『HAPPY YELLOW(R)』に彩られた特別メニューで女性の活躍を応援します。

ラディアント -Radiant-

パイナップル、マンゴー、バナナなど、トロピカルフルーツの爽やかな酸味と甘みを贅沢に閉じ込めたケーキ。「光輝く」という名にふさわしい、一口ごとに南国の陽光が優雅に満ちていくような、光輝をまとった逸品です。

【店舗】19F LOUNGE PLUS（ラウンジプラス）／M-Boutique（エムブティック）

【時間】10：00～20：00

【料金】ケーキセット\2,700（LOUNGE PLUS）※ドリンク（コーヒーまたは紅茶）付き

テイクアウト\900（M-Boutique）

※テイクアウト商品の料金には、消費税10％が含まれております。

ソラナ -Solana-

スペイン語で「陽だまり」を意味するその名の通り、グラスの中に光が差し込んだようなカクテル。オレンジの爽やかさとアプリコットの芳醇な甘みが織りなす、優雅で芯のある味わいに仕上げました。明日への輝きをチャージしてくれるような、生命力あふれる一杯をお届けします。

【店舗】19F BAR PLUS（バープラス）

【時間】平日 17：00～24：00／土日祝 13：00～24：00

【料金】\2,100

※写真はイメージです。

※仕入れ状況により材料を変更する場合があります。

※表示料金には、消費税およびサービス料（15％）が含まれております。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。



