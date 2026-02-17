【大阪マリオット都ホテル】HAPPY YELLOW(R)に包まれる特別な春。輝く女性を魅了する、限定スイーツとカクテルで至福のひとときを
ラディアント -Radiantー
大阪マリオット都ホテル（所在地：大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号）は、2026年3月1日（日）から 3月31日（火）までの期間、国連が制定した3月8日「国際女性デー」にあわせて日本国内で展開している『国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2026』（主催：HAPPY WOMAN実行委員会）に参画します。シンボルカラーの『HAPPY YELLOW(R)』に彩られた特別メニューで女性の活躍を応援します。
ラディアント -Radiant-
パイナップル、マンゴー、バナナなど、トロピカルフルーツの爽やかな酸味と甘みを贅沢に閉じ込めたケーキ。「光輝く」という名にふさわしい、一口ごとに南国の陽光が優雅に満ちていくような、光輝をまとった逸品です。
【店舗】19F LOUNGE PLUS（ラウンジプラス）／M-Boutique（エムブティック）
【時間】10：00～20：00
【料金】ケーキセット\2,700（LOUNGE PLUS）※ドリンク（コーヒーまたは紅茶）付き
テイクアウト\900（M-Boutique）
※テイクアウト商品の料金には、消費税10％が含まれております。
ソラナ -Solana-
スペイン語で「陽だまり」を意味するその名の通り、グラスの中に光が差し込んだようなカクテル。オレンジの爽やかさとアプリコットの芳醇な甘みが織りなす、優雅で芯のある味わいに仕上げました。明日への輝きをチャージしてくれるような、生命力あふれる一杯をお届けします。
【店舗】19F BAR PLUS（バープラス）
【時間】平日 17：00～24：00／土日祝 13：00～24：00
【料金】\2,100
詳細を見る :
https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/topic/event/3916/
【ご予約・お問い合せ】（受付時間10：00～19：00）
一般 ：0120-611-147
携帯 ：06-6628-6187
【大阪マリオット都ホテル】
〒545-0052
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
※写真はイメージです。
※仕入れ状況により材料を変更する場合があります。
※表示料金には、消費税およびサービス料（15％）が含まれております。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。
公式WEBサイト
https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/
公式WEBサイト（マリオット・インターナショナル）
https://www.marriott.com/ja/hotels/osamc-osaka-marriott-miyako-hotel/
Instagram
https://instagram.com/osakamarriott_miyakohotel
Facebook
https://www.facebook.com/osaka.m.miyako/
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCY5IjE-IJFh6EQ6rdhvNblw/videos
■HAPPY WOMAN(R)はパートナーシップで持続可能な開発目標（SDGs）を支援する活動です。