脂が最高潮を迎えるブランド寒ブリを主役に。体験型「鰤王しゃぶしゃぶコース」を期間限定で提供｜すし酒場 にほんいち 本町店

株式会社N・I

大阪・本町の寿司居酒屋「すし酒場 にほんいち 本町店」では、2026年2月17日(火)より、脂が最も乗る冬の時期に合わせ、鹿児島県産ブランド寒ブリ「鰤王」を使用した期間限定『鰤王しゃぶしゃぶコース』の提供を開始いたします。寒ブリの魅力を最もシンプルに、かつ贅沢に味わえる“しゃぶしゃぶ”に特化した、冬ならではの体験型コースです。

冬の味覚・寒ブリを主役に、寒ブリはしゃぶしゃぶで提供し、寿司酒場ならではの前菜や一品料理とともに楽しめるコース。

寒ブリは、水温が下がる冬に向けて脂を蓄え、身の締まりと旨みが最高潮を迎える季節の魚。その魅力を最もストレートに楽しめるのが、さっと湯にくぐらせて味わうしゃぶしゃぶです。余分な脂がほどよく落ち、口に運んだ瞬間に広がる甘みとコク。本コースでは、寒ブリ本来の味わいを活かすため、調理法をあえて“しゃぶしゃぶ一本”に絞りました。

本コースで使用する寒ブリは、鹿児島県・東町漁業協同組合が手がけるブランドブリ「鰤王（Buri-Oh）」。稚魚の育成から水揚げ、加工までを一貫して管理する体制のもと、品質の安定性と高い評価を誇るブランドです。脂のりが良く、それでいてくどさのない澄んだ旨みが特長で、しゃぶしゃぶにすることで、その持ち味がより際立ちます。

脂がのった寒ブリをさっと湯にくぐらせることで、旨みと甘みが際立つ寒ブリしゃぶしゃぶ。冬ならではの一品。

「鰤王しゃぶしゃぶコース」では、味わいだけでなく体験性も重視しています。鍋には、寒ブリの旨みを引き立てるコラーゲンボールを用意。お客様自身で鍋に入れることで、スープの変化を楽しみながら味わえる、参加型の演出です。

鰤王しゃぶしゃぶコース 概要

ブランド寒ブリ「鰤王」の刺身。中央のコラーゲンボールは、お客様自身で鍋に入れて楽しむ“体験型”の演出。※コラーゲンボールは演出として提供しており、効能を保証するものではありません。

コース内容：

■先付け

■寿司屋の海鮮サラダ

■季節の鮮魚 お造り5種盛り

■ふわふわ玉子とうなぎのあて巻き

■寒ブリのお寿司

■寒ブリしゃぶしゃぶ鍋

■〆の稲庭うどん

■デザート

価格：おひとり様 8,000円(税込) 飲み放題付き

提供期間：2026年2月17日(火)～2026年3月31日(火)予定

※仕入れ内容により、コース内容が一部変更となる場合があります。

【店舗情報】

すし酒場 にほんいち 本町店

住所：大阪府大阪市中央区瓦町3-4-10

営業時間：17:00～24:00（L.O.23:30）

定休日：不定休

アクセス：大阪メトロ「本町駅」より徒歩5分

席数：42席（カウンター・テーブル席あり）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈株式会社N・I 会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928