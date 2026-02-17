脂が最高潮を迎えるブランド寒ブリを主役に。体験型「鰤王しゃぶしゃぶコース」を期間限定で提供｜すし酒場 にほんいち 本町店
大阪・本町の寿司居酒屋「すし酒場 にほんいち 本町店」では、2026年2月17日(火)より、脂が最も乗る冬の時期に合わせ、鹿児島県産ブランド寒ブリ「鰤王」を使用した期間限定『鰤王しゃぶしゃぶコース』の提供を開始いたします。寒ブリの魅力を最もシンプルに、かつ贅沢に味わえる“しゃぶしゃぶ”に特化した、冬ならではの体験型コースです。
冬の味覚・寒ブリを主役に、寒ブリはしゃぶしゃぶで提供し、寿司酒場ならではの前菜や一品料理とともに楽しめるコース。
寒ブリは、水温が下がる冬に向けて脂を蓄え、身の締まりと旨みが最高潮を迎える季節の魚。その魅力を最もストレートに楽しめるのが、さっと湯にくぐらせて味わうしゃぶしゃぶです。余分な脂がほどよく落ち、口に運んだ瞬間に広がる甘みとコク。本コースでは、寒ブリ本来の味わいを活かすため、調理法をあえて“しゃぶしゃぶ一本”に絞りました。
本コースで使用する寒ブリは、鹿児島県・東町漁業協同組合が手がけるブランドブリ「鰤王（Buri-Oh）」。稚魚の育成から水揚げ、加工までを一貫して管理する体制のもと、品質の安定性と高い評価を誇るブランドです。脂のりが良く、それでいてくどさのない澄んだ旨みが特長で、しゃぶしゃぶにすることで、その持ち味がより際立ちます。
脂がのった寒ブリをさっと湯にくぐらせることで、旨みと甘みが際立つ寒ブリしゃぶしゃぶ。冬ならではの一品。
「鰤王しゃぶしゃぶコース」では、味わいだけでなく体験性も重視しています。鍋には、寒ブリの旨みを引き立てるコラーゲンボールを用意。お客様自身で鍋に入れることで、スープの変化を楽しみながら味わえる、参加型の演出です。
ブランド寒ブリ「鰤王」の刺身。中央のコラーゲンボールは、お客様自身で鍋に入れて楽しむ“体験型”の演出。※コラーゲンボールは演出として提供しており、効能を保証するものではありません。
鰤王しゃぶしゃぶコース 概要
コース内容：
■先付け
■寿司屋の海鮮サラダ
■季節の鮮魚 お造り5種盛り
■ふわふわ玉子とうなぎのあて巻き
■寒ブリのお寿司
■寒ブリしゃぶしゃぶ鍋
■〆の稲庭うどん
■デザート
価格：おひとり様 8,000円(税込) 飲み放題付き
提供期間：2026年2月17日(火)～2026年3月31日(火)予定
※仕入れ内容により、コース内容が一部変更となる場合があります。
【店舗情報】
すし酒場 にほんいち 本町店
住所：大阪府大阪市中央区瓦町3-4-10
営業時間：17:00～24:00（L.O.23:30）
定休日：不定休
アクセス：大阪メトロ「本町駅」より徒歩5分
席数：42席（カウンター・テーブル席あり）
〈株式会社N・I 会社概要〉
■会社名：株式会社N・I
■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階
■代表者：代表取締役 河村 則夫
■設立：平成21年9月
■URL：http://ni-290.co.jp/company/
〈お問い合わせ〉
株式会社N・I
担当：濱田
MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com
TEL：070-3868-0928