KATEからスティックアイシャドウが再登場！なめらかに溶け、磁石で引き寄せられるかのようにピタっと密着「ケイト　マグネットスティックシャドウ」

株式会社カネボウ化粧品

グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』は、磁石で引き寄せられるかのように、まぶたにピタッと密着するスティックアイシャドウ「ケイト マグネットスティックシャドウ」を2026年2月21日（土）より数量限定で再発売いたします。（2026年2月17日（火）より順次店頭・WEB展開スタート）

「マグネットスティックシャドウ」は、落ちにくくヨレにくい高い密着力でつけたての色が持続。なめらかに描けて、まるで磁石で引き寄せられるようにピタっと密着します。さらに、見たまま色づく高発色処方により、単色でも目もとの立体感をしっかり演出します。

・商品ページ：https://www.nomorerules.net/all_products/eye_shadow/(https://www.nomorerules.net/all_products/eye_shadow/)

■商品情報

磁石で引き寄せられるかのように、まぶたにピタッと密着。するする描けて落ちにくくヨレにくい、スティックアイシャドウ

色調イメージ

【数量限定】

ケイト マグネットスティックシャドウ 全4色

〇高密着 〇高発色

〇つけたての色持続 〇汗・水・湿気に強いウォータープルーフ

― COLOR VARIATION ―

すべて仕上がりイメージ

―商品特長―

１.まぶたの凹凸にしっかりフィットする「高密着処方」

剤がなめらかに溶け出し、まぶたの凹凸にしっかりフィット。

するすると描けて、落ちにくくヨレにくいため、つけたての色が持続します。

２.皮溝までカバー＆立体感を強調する「高発色処方」

見たまま色づき、皮溝までカバー。

単色使いでも目もとの立体感をしっかり引き立て、なめらかな仕上がりを叶えます。