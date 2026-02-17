KATEからスティックアイシャドウが再登場！なめらかに溶け、磁石で引き寄せられるかのようにピタっと密着「ケイト　マグネットスティックシャドウ」

写真拡大 (全3枚)

株式会社カネボウ化粧品


　グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』は、磁石で引き寄せられるかのように、まぶたにピタッと密着するスティックアイシャドウ「ケイト　マグネットスティックシャドウ」を2026年2月21日（土）より数量限定で再発売いたします。（2026年2月17日（火）より順次店頭・WEB展開スタート）


　「マグネットスティックシャドウ」は、落ちにくくヨレにくい高い密着力でつけたての色が持続。なめらかに描けて、まるで磁石で引き寄せられるようにピタっと密着します。さらに、見たまま色づく高発色処方により、単色でも目もとの立体感をしっかり演出します。



・商品ページ：https://www.nomorerules.net/all_products/eye_shadow/(https://www.nomorerules.net/all_products/eye_shadow/)



■商品情報


磁石で引き寄せられるかのように、まぶたにピタッと密着。するする描けて落ちにくくヨレにくい、スティックアイシャドウ



色調イメージ

【数量限定】


ケイト　マグネットスティックシャドウ　全4色


〇高密着　〇高発色　


〇つけたての色持続　〇汗・水・湿気に強いウォータープルーフ



―　COLOR VARIATION　―



すべて仕上がりイメージ

―商品特長―


１.まぶたの凹凸にしっかりフィットする「高密着処方」


剤がなめらかに溶け出し、まぶたの凹凸にしっかりフィット。


するすると描けて、落ちにくくヨレにくいため、つけたての色が持続します。



２.皮溝までカバー＆立体感を強調する「高発色処方」


見たまま色づき、皮溝までカバー。


単色使いでも目もとの立体感をしっかり引き立て、なめらかな仕上がりを叶えます。