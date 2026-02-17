【無料公開】2026年４月~6月の商戦を勝ち抜く！株式会社アルファが「販促カレンダー キャンペーン設計のアイデア集」を公開

株式会社アルファ

株式会社アルファ（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：岡本悟征、東証スタンダード：4760／名証メイン重複上場）が提供する販促キャンペーンの企画・運営を支援するサービス『Can-a』は、2026年第2四半期の販促計画に役立つ「2026年版｜4～6月 販促カレンダー キャンペーン設計 アイデア集」を無料公開しました。

本資料は、小売業やメーカーの販促担当者が、消費者行動に合わせた最適な施策を立案するためのガイドブックです。昨年のチラシ掲載ランキングや最新の消費者アンケートに基づき、4月から6月までの月別売り場動向と、具体的なキャンペーンのアイデアを網羅しています。

▼【無料】資料ダウンロードページはこちら

ダウンロード :https://can-a.jp/wp/calendar260406/?utm_source=prtimes&utm_medium=link

本資料の特徴：3ヶ月先の消費者マインドを先取り

1. 月別の売り場動向と消費者動向を徹底解説

4月の「新生活への適応とタイパ・癒やし需要」、5月の「大型連休の熱狂と連休後のリカバリー」、6月の「梅雨の不快解消と夏への期待感」といった、月ごとに激しく移り変わる売り場の重点テーマを総括。期待感の一方で多忙や気候変化による不調も抱えるといった、二極化する複雑な消費者心理をデータに基づいて詳しく分析しています。

2. 月別の催事・イベント・記念日がまるわかりなカレンダー形式

日ごとの多様な記念日に加え、「ゴールデンウィーク」「母の日」「父の日」「土用の丑」といった主要な催事からマイナーなイベントまでカレンダー形式で網羅しています。いつどのような準備をすべきかが一目でわかり、販促計画の立案だけでなく、ブログやSNSの投稿ネタ作りにもそのまま活用できる内容となっています。

3. チラシ掲載データに基づくトレンド把握

全国主要食品スーパーの折込チラシ掲載企画・メニューランキングを掲載。2025年の実績に基づき、「土用」「ゴールデンウィーク」「父の日」といった主要トピックの動向を予測します。

4. すぐに使える「キャンペーン設計アイデア」

各月のテーマに合わせ、ターゲットのマインドを捉えた具体的なキャンペーン案と賞品例を提案しています。

このような方におすすめです

・ キャンペーンの企画リソースが不足している方

・ 最新の消費者意識に基づいた販促テーマを探している方

・ SNSや店頭での話題作り、ネタ作りに困っている方

▼【無料】資料ダウンロードページはこちら

ダウンロード :https://can-a.jp/wp/calendar260406/?utm_source=prtimes&utm_medium=link

「Can-a」について

Can-aは、株式会社アルファが提供する企業の販促活動を支援するキャンペーン企画・運営のワンストップサービスです。

企画立案からツール開発、実施・効果検証までを一貫してサポートし、販促担当者が抱える「煩雑な業務」や「情報分散」の課題を解決します。

デジタルとリアルを横断したキャンペーン支援を通じて、企業と生活者のより良い関係構築を目指し、「買いたい」をつくり続けます

【サービスサイト】

https://can-a.jp/

株式会社アルファについて

【会社概要】

会社名：株式会社アルファ（ALPHA CO., LTD.）

所在地：〒702-8002 岡山県岡山市中区桑野709-6

代表者：代表取締役社長 岡本 悟征

設立：1984年1月5日

資本金：1億円

上場：東京証券取引所スタンダード市場／名古屋証券取引所メイン市場（証券コード：4760）

事業内容：販売促進用品の企画・製作・販売、デジタルPOPサービス、ノベルティ制作 ほか

URL：https://www.popalpha.co.jp