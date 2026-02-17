＜NEROLILA＞独自のスパイスミックスで「ふっくら」と「しあわせ」を叶えるリッププランパー　ひと塗りで決まる色っぽベージュが新発売

写真拡大 (全13枚)

株式会社ＩＣＬ


2026年3月24日（火）、株式会社サザビーリーグの事業会社、株式会社ＩＣＬが展開する国産オーガニックスキンケアブランド「NEROLILA（ネロリラ）」より、独自のスパイスミックスで、「ふっくら」と「しあわせ」を叶える「リッププランパー＜ロージーベージュ＞ 」を発売いたします。



ユズ 、ナツミカン果皮油、シナモン、クローブ、唐辛子等の柑橘とスパイスを独自にブレンドし、唇をふっくらプランプさせ、やわらかいハリと艶を与えるリッププランパー。カカオやシナモンなどの甘くスパイシーな香りで、恋をしているときのような高揚感をもたらします。


■2026年3月24日(火) 新発売

リッププランパー＜ロージーベージュ／シアーレッド／シアーブラウン＞


各5g／ 4,510円(税込)



ユズ 、ナツミカン果皮油、シナモン、クローブ、唐辛子等の柑橘とスパイスを独自にブレンドし、唇をふっくらプランプさせ、やわらかいハリと艶を与えるリッププランパー。カカオやシナモンなどの甘くスパイシーな香りで、恋をしているときのような高揚感をもたらします。



唇のエイジングケア*、女性に寄り添う月見草オイル、ボリジオイル、メリッサ、ハマナスなどをブレンド。そのほか、シアバターやシロキクラゲなど保水・保湿効果の高い植物原料を配合し、縦じわや乾燥の気になる唇をしっかり保護します。


*年齢に応じたケア





モデル着用：ロージーベージュ


画像上から：シア―レッド、シア―ブラウン、ロージーベージュ

≪画像上から


■シアーレッド


唇にふっくらと柔らかいハリを与える絶妙レッド。女性らしい血色感のあるカラーで、表情を明るく魅せます。誰にでもなじみやすく、唇を一番魅力的にプランプさせてくれる大人レッド。



■シアーブラウン


抜け感のあるシアーカラーで、表情に程よい血色感とこなれ感をプラスしてくれるブラウン。シア―なブラウンなので、一般的なブラウンリップよりも使いやすく、ひと塗りで決まるこなれブラウン。



■ロージーベージュ


自然な血色感で唇に溶け込むようなヌーディーカラー。洗練された柔らかい華やかさを演出してくれるローズベージュ。どんなメイクにもなじむ色っぽベージュで、ひと塗りで美しい仕上がりに。





■CONCEPT


1. 柑橘×スパイスのブレンドでふっくらプランプ


温感効果があると言われる、柚子、オレンジ、シナモン、クローブ葉、唐辛子をブレンド。ふっくらとしたハリと、自然な血色感を与えます。



2. 独自にブレンドした植物オイルを贅沢に配合


エイジングケア*、女性に寄り添う効果が期待される月見草オイル、ボリジオイル、メリッサ、ハマナスなどをブレンド。そのほか、シアバターやシロキクラゲなど保水・保湿効果の高い植物原料を配合し、縦じわや乾燥の気になる唇をしっかり保護します。



3. 唇にオンするたび、恋をしているときのような高揚感を


カカオやシナモンなどの甘くスパイシーな香りブレンドで、恋をしているときのような高揚感をもたらします。ネロリラのリッププランパーは、女性を内側からも外側からも美しく整え、サポートします。





■発売スケジュール・POPUPについて

□2026年3月16日(月)先行発売


　NEROLILA 公式オンラインショップ


　NEROLILA POPUP STORE（アトレ恵比寿）



□2026年3月24日(火)一般発売


　伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー


　イセタン ビューティー オンライン


　シンシア・ガーデン 青山本店


　シンシア・ガーデン WEB SHOP



□2026年3月16日(月) ～3月31日(火)


　アトレ恵比寿 本館4階 フォンテーヌテラスにてPOP UP STOREを開催







リッププランパーの先行発売だけでなく、花の恵みを凝縮した、大人肌にハリと輝きを与えるエイジング*ケアマスク「ブライトニングフェイスマスク　ハマナス＆ネロリ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000165951.html)」も同日より新発売。


イラストレーターSHOGO SEKINE氏とコラボレーションした限定パッケージや、スペシャルノベルティも登場！ 詳細はNEROLILA公式サイトおよび公式Instagramにて順次ご案内いたします。



＜POP UP STORE 概要＞


期間：2026年3月16日(月) ～3月31日(火)


場所：アトレ恵比寿 本館4階 フォンテーヌテラス


営業時間：10:00～21:00



＜NEROLILA＞


公式Instagram　＠nerolila_official(https://www.instagram.com/nerolila_official/)


公式オンラインショップはこちらから(https://nerolila.com)





■株式会社ＩＣＬについて


本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1


代表取締役社長：高下 泰幸


事業内容：生活雑貨、化粧品等の販売


ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング） 」を全国約120店舗展開。「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出するダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。


2025年4月、株式会社サザビーリーグ100％出資の事業会社として分社化。


2025年9月、国産オーガニックスキンケアブランド「NEROLILA（ネロリラ）」事業を開始。


会社HP：https://icl-inc.co.jp/



■サザビーリーグについて


本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1


代表取締役社長：角田 良太


事業内容：「Afternoon Tea」「Ron Herman」「agete」「ANAYI」「AKOMEYA TOKYO」など、アパレル、服飾雑貨、生活雑貨、飲食サービス領域で40を超えるブランドを展開しており、クリエイティブリテイラーとして衣食住の枠にとらわれず、スピリットである“It’s a beautiful day.”と感じるライフスタイルを提案しています。


会社HP：https://www.sazaby-league.co.jp/