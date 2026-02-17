＜NEROLILA＞独自のスパイスミックスで「ふっくら」と「しあわせ」を叶えるリッププランパー　ひと塗りで決まる色っぽベージュが新発売

株式会社ＩＣＬ

2026年3月24日（火）、株式会社サザビーリーグの事業会社、株式会社ＩＣＬが展開する国産オーガニックスキンケアブランド「NEROLILA（ネロリラ）」より、独自のスパイスミックスで、「ふっくら」と「しあわせ」を叶える「リッププランパー＜ロージーベージュ＞ 」を発売いたします。

ユズ 、ナツミカン果皮油、シナモン、クローブ、唐辛子等の柑橘とスパイスを独自にブレンドし、唇をふっくらプランプさせ、やわらかいハリと艶を与えるリッププランパー。カカオやシナモンなどの甘くスパイシーな香りで、恋をしているときのような高揚感をもたらします。

■2026年3月24日(火) 新発売

リッププランパー＜ロージーベージュ／シアーレッド／シアーブラウン＞

各5g／ 4,510円(税込)

唇のエイジングケア*、女性に寄り添う月見草オイル、ボリジオイル、メリッサ、ハマナスなどをブレンド。そのほか、シアバターやシロキクラゲなど保水・保湿効果の高い植物原料を配合し、縦じわや乾燥の気になる唇をしっかり保護します。

*年齢に応じたケア

モデル着用：ロージーベージュ画像上から：シア―レッド、シア―ブラウン、ロージーベージュ

≪画像上から

■シアーレッド

唇にふっくらと柔らかいハリを与える絶妙レッド。女性らしい血色感のあるカラーで、表情を明るく魅せます。誰にでもなじみやすく、唇を一番魅力的にプランプさせてくれる大人レッド。

■シアーブラウン

抜け感のあるシアーカラーで、表情に程よい血色感とこなれ感をプラスしてくれるブラウン。シア―なブラウンなので、一般的なブラウンリップよりも使いやすく、ひと塗りで決まるこなれブラウン。

■ロージーベージュ

自然な血色感で唇に溶け込むようなヌーディーカラー。洗練された柔らかい華やかさを演出してくれるローズベージュ。どんなメイクにもなじむ色っぽベージュで、ひと塗りで美しい仕上がりに。

■CONCEPT

1. 柑橘×スパイスのブレンドでふっくらプランプ

温感効果があると言われる、柚子、オレンジ、シナモン、クローブ葉、唐辛子をブレンド。ふっくらとしたハリと、自然な血色感を与えます。

2. 独自にブレンドした植物オイルを贅沢に配合

エイジングケア*、女性に寄り添う効果が期待される月見草オイル、ボリジオイル、メリッサ、ハマナスなどをブレンド。そのほか、シアバターやシロキクラゲなど保水・保湿効果の高い植物原料を配合し、縦じわや乾燥の気になる唇をしっかり保護します。

3. 唇にオンするたび、恋をしているときのような高揚感を

カカオやシナモンなどの甘くスパイシーな香りブレンドで、恋をしているときのような高揚感をもたらします。ネロリラのリッププランパーは、女性を内側からも外側からも美しく整え、サポートします。

■発売スケジュール・POPUPについて

□2026年3月16日(月)先行発売

NEROLILA 公式オンラインショップ

NEROLILA POPUP STORE（アトレ恵比寿）

□2026年3月24日(火)一般発売

伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー

イセタン ビューティー オンライン

シンシア・ガーデン 青山本店

シンシア・ガーデン WEB SHOP

□2026年3月16日(月) ～3月31日(火)

アトレ恵比寿 本館4階 フォンテーヌテラスにてPOP UP STOREを開催

リッププランパーの先行発売だけでなく、花の恵みを凝縮した、大人肌にハリと輝きを与えるエイジング*ケアマスク「ブライトニングフェイスマスク ハマナス＆ネロリ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000165951.html)」も同日より新発売。

イラストレーターSHOGO SEKINE氏とコラボレーションした限定パッケージや、スペシャルノベルティも登場！ 詳細はNEROLILA公式サイトおよび公式Instagramにて順次ご案内いたします。

＜POP UP STORE 概要＞

期間：2026年3月16日(月) ～3月31日(火)

場所：アトレ恵比寿 本館4階 フォンテーヌテラス

営業時間：10:00～21:00

＜NEROLILA＞

公式Instagram ＠nerolila_official(https://www.instagram.com/nerolila_official/)

公式オンラインショップはこちらから(https://nerolila.com)

■株式会社ＩＣＬについて

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1

代表取締役社長：高下 泰幸

事業内容：生活雑貨、化粧品等の販売

ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング） 」を全国約120店舗展開。「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出するダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。

2025年4月、株式会社サザビーリーグ100％出資の事業会社として分社化。

2025年9月、国産オーガニックスキンケアブランド「NEROLILA（ネロリラ）」事業を開始。

会社HP：https://icl-inc.co.jp/

■サザビーリーグについて

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1

代表取締役社長：角田 良太

事業内容：「Afternoon Tea」「Ron Herman」「agete」「ANAYI」「AKOMEYA TOKYO」など、アパレル、服飾雑貨、生活雑貨、飲食サービス領域で40を超えるブランドを展開しており、クリエイティブリテイラーとして衣食住の枠にとらわれず、スピリットである“It’s a beautiful day.”と感じるライフスタイルを提案しています。

会社HP：https://www.sazaby-league.co.jp/